[{"available":true,"c_guid":"52524dd8-9a46-4b00-a020-40bb3b41fe86","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem népszerűsítették a rasszizmust, hanem kifigurázták azt a humorista szerint.","shortLead":"Nem népszerűsítették a rasszizmust, hanem kifigurázták azt a humorista szerint.","id":"20200612_john_cleese_waczak_szallo_bbc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52524dd8-9a46-4b00-a020-40bb3b41fe86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41fc85f9-4f9a-400c-beed-e506662200b1","keywords":null,"link":"/elet/20200612_john_cleese_waczak_szallo_bbc","timestamp":"2020. június. 12. 17:26","title":"John Cleese: Hülyeség volt törölni a Waczak szálló epizódját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fa51b27-3035-4742-9d84-4444f1695c96","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Tienanmen téri megemlékezést büntette a cég, rosszul jöhet ki belőle.","shortLead":"A Tienanmen téri megemlékezést büntette a cég, rosszul jöhet ki belőle.","id":"20200612_Az_amerikai_torvenyhozok_is_raszalltak_a_Zoomra_a_kinai_cenzura_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fa51b27-3035-4742-9d84-4444f1695c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84ae054b-bd0b-4f51-b69c-5f490a41ce24","keywords":null,"link":"/tudomany/20200612_Az_amerikai_torvenyhozok_is_raszalltak_a_Zoomra_a_kinai_cenzura_miatt","timestamp":"2020. június. 12. 11:26","title":"Az amerikai törvényhozók is rászálltak a Zoomra a kínai cenzúra miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4be5d715-bb7f-4a34-ac81-299275b574b6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 10 résztvevőt a FIA választja ki. A paddockba ők sem léphetnek majd be, a csapatok tagjaival nem érintkezhetnek.","shortLead":"A 10 résztvevőt a FIA választja ki. A paddockba ők sem léphetnek majd be, a csapatok tagjaival nem érintkezhetnek.","id":"20200611_f1_korlatozott_szamu_resztvevok_fia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4be5d715-bb7f-4a34-ac81-299275b574b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a043c21-ce93-4ec4-b197-368140875206","keywords":null,"link":"/cegauto/20200611_f1_korlatozott_szamu_resztvevok_fia","timestamp":"2020. június. 11. 18:50","title":"Csak tíz újságíró nézheti élőben a Magyar Nagydíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Zivatarveszély miatt az egész országban első- és másodfokú figyelmeztetések vannak érvényben.","shortLead":"Zivatarveszély miatt az egész országban első- és másodfokú figyelmeztetések vannak érvényben.","id":"20200613_idojaras_elorejelzes_zivatar_figyelmeztetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63bcf97c-62c8-45b9-99b2-8c74ab8b15e5","keywords":null,"link":"/itthon/20200613_idojaras_elorejelzes_zivatar_figyelmeztetes","timestamp":"2020. június. 13. 08:14","title":"Viharos szombattal folytatódik a nyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A MÁV vezérigazgatója is azon a véleményen van, hogy felül kell vizsgálni a járatritkításokat.","shortLead":"A MÁV vezérigazgatója is azon a véleményen van, hogy felül kell vizsgálni a járatritkításokat.","id":"20200612_vonat_potlobusz_vasuti_vonalon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"853dfada-3edf-453f-a4d6-0ec06aced7d7","keywords":null,"link":"/cegauto/20200612_vonat_potlobusz_vasuti_vonalon","timestamp":"2020. június. 12. 12:05","title":"Együtt jár az üres vonat és a pótlóbusza több magyar vasútvonalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca237976-e136-466e-92b2-d95036271bfa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A menekülteket segítő szervezet furcsának találja a hatóság által is sokat emlegetett migránsalagutat.","shortLead":"A menekülteket segítő szervezet furcsának találja a hatóság által is sokat emlegetett migránsalagutat.","id":"20200611_Migration_Aid_rendorseg_migrans_propaganda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca237976-e136-466e-92b2-d95036271bfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f4aa46d-2eca-4c65-a4ad-8c7ef0815def","keywords":null,"link":"/itthon/20200611_Migration_Aid_rendorseg_migrans_propaganda","timestamp":"2020. június. 11. 17:30","title":"Migration Aid: A rendőrség asszisztál a migránsozós propagandához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2676cfc-c684-478f-9425-e5cdc408a183","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem ért még véget a koronavírus-járvány, az elmúlt napon 14 magyarnál mutatták ki a fertőzést. A járványügyi készültséget továbbra is fenntartja a kormány, marad az operatív törzs, a kórházparancsnoki rendszer is, valamint megerősítik a tiszti főorvos jogköreit – erősítette meg Orbán Viktor. Az operatív törzs sajtótájékoztatóján kiderült az is, hogy az új fertőzöttek között két gyerek is van. ","shortLead":"Nem ért még véget a koronavírus-járvány, az elmúlt napon 14 magyarnál mutatták ki a fertőzést. A járványügyi...","id":"20200612_operativ_torzs_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2676cfc-c684-478f-9425-e5cdc408a183&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17f25f73-2a37-41e9-928b-ee1397245cb6","keywords":null,"link":"/itthon/20200612_operativ_torzs_koronavirus","timestamp":"2020. június. 12. 11:18","title":"Müller Cecília: 11 éves az egyik új koronavírus-fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"862e5281-9ac8-40d2-a867-7e2d80303d6b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump rendőrségi reformot célzó rendeletet készít elő. Ezt az amerikai elnök csütörtökön a texasi Dallasban, a rendfenntartó erők képviselőivel tartott kerekasztal-beszélgetésen jelentette be.\r

","shortLead":"Donald Trump rendőrségi reformot célzó rendeletet készít elő. Ezt az amerikai elnök csütörtökön a texasi Dallasban...","id":"20200612_Szocialis_gondozok_is_segitenek_a_rendorseg_munkajat_Amerikaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=862e5281-9ac8-40d2-a867-7e2d80303d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d965788b-c9df-4e47-bf4b-1e1538421fa4","keywords":null,"link":"/vilag/20200612_Szocialis_gondozok_is_segitenek_a_rendorseg_munkajat_Amerikaban","timestamp":"2020. június. 12. 05:18","title":"Szociális gondozók is segítenék a rendőrség munkáját Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]