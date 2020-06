Közel 200 embert vert át egy internetes csaló

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"548281a6-f7ca-492c-8956-c6fd2744327b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy 13 500 éves, megégett állatcsontból faragott madárfigura a legrégibb ismert kínai műalkotás – közölte egy nemzetközi kutatócsapat a PLoS One című tudományos folyóiratban.","shortLead":"Egy 13 500 éves, megégett állatcsontból faragott madárfigura a legrégibb ismert kínai műalkotás – közölte...","id":"20200614_oskori_madarfigura_szobor_lingcsing_legregebbi_mualkotas_kina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=548281a6-f7ca-492c-8956-c6fd2744327b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b4b7573-d11f-44f2-b2c1-ff943c69e1c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200614_oskori_madarfigura_szobor_lingcsing_legregebbi_mualkotas_kina","timestamp":"2020. június. 14. 10:03","title":"13 500 éves figurára bukkantak Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Dobos Lászlót az önkormányzat saját halottjának tekinti.\r

","shortLead":"Dobos Lászlót az önkormányzat saját halottjának tekinti.\r

","id":"20200613_elhunyt_dobos_laszlo_karcag_polgarmestere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7d8ba78-8e9e-4a4c-958a-d96e30d0b738","keywords":null,"link":"/itthon/20200613_elhunyt_dobos_laszlo_karcag_polgarmestere","timestamp":"2020. június. 13. 21:27","title":"Meghalt Dobos László, Karcag polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bc96456-9379-4978-9647-4e93971c4b81","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy 70 millió forint feletti árú autóról beszélünk. ","shortLead":"Egy 70 millió forint feletti árú autóról beszélünk. ","id":"20200612_Bemutatta_az_autopalyan_332_kmhs_csucssebesseget_a_legujabb_Porsche_Turbo_S","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9bc96456-9379-4978-9647-4e93971c4b81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"110b14c9-289a-49e1-a911-6a7f5a5b6f6a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200612_Bemutatta_az_autopalyan_332_kmhs_csucssebesseget_a_legujabb_Porsche_Turbo_S","timestamp":"2020. június. 13. 09:48","title":"Bemutatta autópályán 332 km/h-s csúcssebességét a legújabb Porsche Turbo S","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b7d369d-8c82-4e32-be02-9f65896e8329","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"George Floyd halála miatt most még több helyen tiltották be az életveszélyes fogásokat – az eredmény továbbra is kétséges. Figyelem, a cikkben felkavaró felvételek is láthatók!","shortLead":"George Floyd halála miatt most még több helyen tiltották be az életveszélyes fogásokat – az eredmény továbbra is...","id":"20200614_fojtofogas_kuzdosportok_veszely_rendor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b7d369d-8c82-4e32-be02-9f65896e8329&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"775a464f-e2f0-43f4-b605-f3e3054938fa","keywords":null,"link":"/360/20200614_fojtofogas_kuzdosportok_veszely_rendor","timestamp":"2020. június. 14. 09:30","title":"A gyilkos fojtófogásokat a sportban könnyebb korlátozni, mint a rendőröknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b38a0c96-9b9f-4bea-8761-a13e1c7560d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Széttolt asztalok, kézfertőtlenítő, maszkos pincérek – ott voltunk az új műsor felvételén.","shortLead":"Széttolt asztalok, kézfertőtlenítő, maszkos pincérek – ott voltunk az új műsor felvételén.","id":"20200612_Ilyen_jarvanyugyi_intezkedesek_mellett_zajlik_a_Duma_Aktual_felvetele","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b38a0c96-9b9f-4bea-8761-a13e1c7560d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bb7c010-54cf-4124-9cbe-46f61f606e29","keywords":null,"link":"/itthon/20200612_Ilyen_jarvanyugyi_intezkedesek_mellett_zajlik_a_Duma_Aktual_felvetele","timestamp":"2020. június. 12. 19:51","title":"\"Járványüzemmódban\" vették fel a Duma Aktuált ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82758cd3-f90d-47bb-b88f-92d8bb44bb6c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A XV. kerületben úgy suhant át a piroson egy autó, mintha más nem is lenne az úton.","shortLead":"A XV. kerületben úgy suhant át a piroson egy autó, mintha más nem is lenne az úton.","id":"20200614_Tizenharom_masodpercen_mult_a_zebran_mobilozo_fiatal_elete","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82758cd3-f90d-47bb-b88f-92d8bb44bb6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbc55e83-e407-4ac5-9ee9-6a9987ff2dc5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200614_Tizenharom_masodpercen_mult_a_zebran_mobilozo_fiatal_elete","timestamp":"2020. június. 14. 09:25","title":"Tizenhárom másodpercen múlt a zebrán mobilozó fiatal élete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"405e61d9-ff87-4da8-ae24-420f89b6b99c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Fitch hitelminősítő ügynökség megtartotta Németország hosszú távú adósságának a lehető legjobb besorolását, mert Berlin határozott választ adott a járvány okozta gazdasági sokkra.","shortLead":"A Fitch hitelminősítő ügynökség megtartotta Németország hosszú távú adósságának a lehető legjobb besorolását, mert...","id":"20200613_Fitch_a_nemet_adossag_kockazati_besorolasa_tovabbra_is_kivalo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=405e61d9-ff87-4da8-ae24-420f89b6b99c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bed3455-30f2-4ca7-b14c-98a62ed78fbe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200613_Fitch_a_nemet_adossag_kockazati_besorolasa_tovabbra_is_kivalo","timestamp":"2020. június. 13. 16:24","title":"Fitch: Továbbra is kiváló a német adósság kockázati besorolása ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a23f5ea-c239-4deb-ad8d-ea5fa518dcd8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elhunytak krónikus idős betegek voltak. Húszan vannak lélegeztetőgépen.","shortLead":"Az elhunytak krónikus idős betegek voltak. Húszan vannak lélegeztetőgépen.","id":"20200614_Ot_ujabb_koronavirusfertozott_harom_halott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a23f5ea-c239-4deb-ad8d-ea5fa518dcd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53c63246-1db1-4f50-afd4-f59d42fd0a18","keywords":null,"link":"/itthon/20200614_Ot_ujabb_koronavirusfertozott_harom_halott","timestamp":"2020. június. 14. 09:04","title":"Öt újabb koronavírus-fertőzött, három halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]