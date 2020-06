Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"08cbb484-90fa-4730-83a2-5d2a284e00e3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nő az élettársával bevásárlásból tartott haza, amikor belerohantak egy nyergesvontatóba.","shortLead":"A nő az élettársával bevásárlásból tartott haza, amikor belerohantak egy nyergesvontatóba.","id":"20200612_pocsaj_baleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=08cbb484-90fa-4730-83a2-5d2a284e00e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ffa077a-5025-4e73-87d4-2dba6a3dfbba","keywords":null,"link":"/cegauto/20200612_pocsaj_baleset","timestamp":"2020. június. 12. 20:23","title":"Egy négygyermekes édesanya halt meg a pocsaji balesetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10ebfef8-2c7d-4816-bec4-24efd7f052e8","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Levezethető-e egy ország filmiparából az, hogy milyen az ottani demokrácia állapota? Milyen egy amerikai film, és miért nem halad sehová egy magyar filmhős? Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"Levezethető-e egy ország filmiparából az, hogy milyen az ottani demokrácia állapota? Milyen egy amerikai film, és miért...","id":"20200613_Csizmadia_Ervin_a_Fulkeben_Santa_maradt_a_magyar_demokracia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=10ebfef8-2c7d-4816-bec4-24efd7f052e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"297b7dca-1d80-4216-91bf-aaa973a784d0","keywords":null,"link":"/itthon/20200613_Csizmadia_Ervin_a_Fulkeben_Santa_maradt_a_magyar_demokracia","timestamp":"2020. június. 13. 14:00","title":"Csizmadia Ervin a Fülkében: Sánta maradt a magyar demokrácia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6562991-51d0-4961-a927-37041de135cb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több újabb vírusfertőzést is a Hszinfadi piacra vezettek vissza. Egészen pontosan egy vágódeszkára, amin import lacazot szeleteltek.\r

","shortLead":"Több újabb vírusfertőzést is a Hszinfadi piacra vezettek vissza. Egészen pontosan egy vágódeszkára, amin import lacazot...","id":"20200613_Koronavirusos_gocca_valhatott_a_pekingi_nagybani_piac","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6562991-51d0-4961-a927-37041de135cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6cffcc2-aba3-42b0-8ab3-51b40f619ac6","keywords":null,"link":"/vilag/20200613_Koronavirusos_gocca_valhatott_a_pekingi_nagybani_piac","timestamp":"2020. június. 13. 07:33","title":"Koronavírusos góccá válhatott a pekingi nagybani piac","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"261c6f57-3332-4acd-afff-45e48b073b0b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy nemzetközi kutatócsoport világított rá arra, hogy nem feltétlenül azoknak a fajoknak a megóvásáért tesszük a legtöbbet, amelyek a legnagyobb veszélyben vannak.","shortLead":"Egy nemzetközi kutatócsoport világított rá arra, hogy nem feltétlenül azoknak a fajoknak a megóvásáért tesszük...","id":"20200612_Minden_evben_194_millio_madar_es_29_millio_emlos_pusztul_el_az_europai_utakon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=261c6f57-3332-4acd-afff-45e48b073b0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1fd7043-739a-4d6b-9950-50cf08561941","keywords":null,"link":"/zhvg/20200612_Minden_evben_194_millio_madar_es_29_millio_emlos_pusztul_el_az_europai_utakon","timestamp":"2020. június. 12. 19:11","title":"Minden évben 194 millió madár és 29 millió emlős pusztul el az európai utakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf99ae13-6c37-4b35-8d95-7f4fdd4431d3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezzel a lényegében szalonállapotú régi 190-es Mercedessel egyenesen a 80-as évek végére repülhetünk vissza.","shortLead":"Ezzel a lényegében szalonállapotú régi 190-es Mercedessel egyenesen a 80-as évek végére repülhetünk vissza.","id":"20200613_idokapszula_841_kilometer_van_ebben_az_elado_32_eves_merciben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf99ae13-6c37-4b35-8d95-7f4fdd4431d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60e7d9ff-ee3c-4b0f-b478-884d0e17b0f3","keywords":null,"link":"/cegauto/20200613_idokapszula_841_kilometer_van_ebben_az_elado_32_eves_merciben","timestamp":"2020. június. 13. 06:41","title":"Időkapszula: 841 kilométer van ebben az eladó 32 éves Merciben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d61268da-8dbb-4ad3-a88b-bf44ccdd27f1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már tavaly napirendre került a tér átépítése, de még nincs róla döntés. A Budapest Fejlesztési Központ vezérigazgatója reméli, még visszatérnek rá.","shortLead":"Már tavaly napirendre került a tér átépítése, de még nincs róla döntés. A Budapest Fejlesztési Központ vezérigazgatója...","id":"20200613_Vitezy_Davidnak_tetszene_az_autos_feluljaro_nelkuli_Nyugati_ter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d61268da-8dbb-4ad3-a88b-bf44ccdd27f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb606242-98ed-46d0-a677-859bb7b9ca3f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200613_Vitezy_Davidnak_tetszene_az_autos_feluljaro_nelkuli_Nyugati_ter","timestamp":"2020. június. 13. 12:37","title":"Tetszene Vitézy Dávidnak az autós felüljáró nélküli Nyugati tér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dd4bf01-61f4-4b41-998b-1939193cb1e1","c_author":"Gyükeri Mercédesz, Tóth Richárd","category":"360","description":"Az ibériai félszigeten a kistestvérnek lényegesen jobban sikerült átvészelnie a koronajárványt, mint a nagyobbnak. A portugálok már meg is nyitották a határaikat annak, akik repülővel jönnek. A szárazföldön viszont a félsziget most élesen elkülönül két országra. Sőt, a spanyolok azon tanakodnak, ők milyen területi eltérésekkel nyissanak. Mediterrán körképünk ibériai része következik.","shortLead":"Az ibériai félszigeten a kistestvérnek lényegesen jobban sikerült átvészelnie a koronajárványt, mint a nagyobbnak...","id":"20200614_Spanyolorszagban_tancolni_tilos_Portugaliaba_spanyoloknak_beutazni_is_tilos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9dd4bf01-61f4-4b41-998b-1939193cb1e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a7535d4-317e-4562-8716-c3c16a6dbe4a","keywords":null,"link":"/360/20200614_Spanyolorszagban_tancolni_tilos_Portugaliaba_spanyoloknak_beutazni_is_tilos","timestamp":"2020. június. 14. 08:15","title":"Spanyolországban táncolni tilos, Portugáliába spanyoloknak beutazni is tilos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf71fa08-d5ae-4ac3-8634-6db355634089","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pénteki Magyar Közlönyben jelent meg az erről szóló rendelet.","shortLead":"A pénteki Magyar Közlönyben jelent meg az erről szóló rendelet.","id":"20200613_az_500_ezer_forintos_rendkivuli_juttatasra_jogosult_egeszsegugyi_dolgozok_hivatalos_listaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf71fa08-d5ae-4ac3-8634-6db355634089&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0602213-f78f-4202-a476-113e7a66c671","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200613_az_500_ezer_forintos_rendkivuli_juttatasra_jogosult_egeszsegugyi_dolgozok_hivatalos_listaja","timestamp":"2020. június. 13. 12:20","title":"Itt a hivatalos lista arról, kik kapják félmilliós juttatást az egészségügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]