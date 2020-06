Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bf71fa08-d5ae-4ac3-8634-6db355634089","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pénteki Magyar Közlönyben jelent meg az erről szóló rendelet.","shortLead":"A pénteki Magyar Közlönyben jelent meg az erről szóló rendelet.","id":"20200613_az_500_ezer_forintos_rendkivuli_juttatasra_jogosult_egeszsegugyi_dolgozok_hivatalos_listaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf71fa08-d5ae-4ac3-8634-6db355634089&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0602213-f78f-4202-a476-113e7a66c671","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200613_az_500_ezer_forintos_rendkivuli_juttatasra_jogosult_egeszsegugyi_dolgozok_hivatalos_listaja","timestamp":"2020. június. 13. 12:20","title":"Itt a hivatalos lista arról, kik kapják félmilliós juttatást az egészségügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb338d60-0f4e-475a-b76c-524acc5d061c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"London megerősítette a döntését.","shortLead":"London megerősítette a döntését.","id":"20200612_brexit_atmeneti_idoszak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eb338d60-0f4e-475a-b76c-524acc5d061c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"982ea984-b6b0-4176-9d1c-f644b1be1713","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200612_brexit_atmeneti_idoszak","timestamp":"2020. június. 12. 15:42","title":"Brexit: nem hosszabbítja meg az átmeneti időszakot a brit kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0077f43-dc62-47da-bb2e-0cd4f7a84cd3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakrendelők hétfőtől is csak előzetes jelentkezés után fogadnak betegeket.","shortLead":"A szakrendelők hétfőtől is csak előzetes jelentkezés után fogadnak betegeket.","id":"20200612_kamara_mok_haziorvos_rendelo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0077f43-dc62-47da-bb2e-0cd4f7a84cd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a1a2cd7-7680-4c81-b9b0-376386392a5c","keywords":null,"link":"/itthon/20200612_kamara_mok_haziorvos_rendelo","timestamp":"2020. június. 12. 19:30","title":"MOK: A továbbiakban is telefonon kell bejelentkezni a háziorvoshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"204f9cdb-2587-4c64-a9a3-48b0c6bdcf6c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Különös és egyben nagyon pontos feltételeket szabtak a tenderen induló vállalkozásoknak.","shortLead":"Különös és egyben nagyon pontos feltételeket szabtak a tenderen induló vállalkozásoknak.","id":"20200612_butor_kozbeszerzes_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=204f9cdb-2587-4c64-a9a3-48b0c6bdcf6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7790a19f-0f25-4917-8803-b80b49ac8dff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200612_butor_kozbeszerzes_kormany","timestamp":"2020. június. 12. 19:06","title":"20 milliárd forintért venne bútorokat a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eda6886a-ba28-4698-ad70-b876910eb76d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az AstraZeneca brit gyógyszergyártó cég négy európai országgal megállapodott az új koronavírus elleni védőoltás európai szállítására.","shortLead":"Az AstraZeneca brit gyógyszergyártó cég négy európai országgal megállapodott az új koronavírus elleni védőoltás európai...","id":"20200613_Europai_szerzodes_a_koronavirus_elleni_vakcina_gyartasara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eda6886a-ba28-4698-ad70-b876910eb76d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"555e9bd2-58e9-46f0-9109-73d8a4175e2a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200613_Europai_szerzodes_a_koronavirus_elleni_vakcina_gyartasara","timestamp":"2020. június. 13. 18:40","title":"Négy ország már lecsapott az ígéretes koronavírus-vakcinára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bc96456-9379-4978-9647-4e93971c4b81","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy 70 millió forint feletti árú autóról beszélünk. ","shortLead":"Egy 70 millió forint feletti árú autóról beszélünk. ","id":"20200612_Bemutatta_az_autopalyan_332_kmhs_csucssebesseget_a_legujabb_Porsche_Turbo_S","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9bc96456-9379-4978-9647-4e93971c4b81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"110b14c9-289a-49e1-a911-6a7f5a5b6f6a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200612_Bemutatta_az_autopalyan_332_kmhs_csucssebesseget_a_legujabb_Porsche_Turbo_S","timestamp":"2020. június. 13. 09:48","title":"Bemutatta autópályán 332 km/h-s csúcssebességét a legújabb Porsche Turbo S","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f75ce8d-71a9-4765-a359-1b2ac92f8229","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Európai Unió után az Egyesült Államok légkörfigyelő szolgálata is azt állapította meg, hogy rekordmagas volt a világ átlaghőmérséklete idén májusban.","shortLead":"Az Európai Unió után az Egyesült Államok légkörfigyelő szolgálata is azt állapította meg, hogy rekordmagas volt a világ...","id":"20200614_Itthon_nem_ereztuk_de_a_vilagban_sosem_volt_ilyen_meleg_a_majus_mint_most","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f75ce8d-71a9-4765-a359-1b2ac92f8229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64a914c2-6951-4f92-a69b-5d18319b968e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200614_Itthon_nem_ereztuk_de_a_vilagban_sosem_volt_ilyen_meleg_a_majus_mint_most","timestamp":"2020. június. 14. 10:45","title":"Itthon nem éreztük, de a világban sosem volt ilyen meleg a május, mint most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3789abbd-1c42-4d34-826b-8032eb5dd1e6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A koronavírus-járvány hatása itt is megmutatkozott.","shortLead":"A koronavírus-járvány hatása itt is megmutatkozott.","id":"20200612_sor_egyesult_kiralysag_koronavirus_pub","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3789abbd-1c42-4d34-826b-8032eb5dd1e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d83145d-ead3-40b1-84e0-2d1af9fc5ad1","keywords":null,"link":"/kkv/20200612_sor_egyesult_kiralysag_koronavirus_pub","timestamp":"2020. június. 12. 14:21","title":"Évtizedek óta nem fogyott ilyen kevés sör az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]