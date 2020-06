Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f59de548-cd1e-4baa-9605-61d39c0421eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha minden igaz, az augusztus elejei Samsung Unpacked eseményen ismerheti meg a világ (többek között) a dél-koreai gyártó összehajtható telefonjának utódját. Egy fontos jellemzőt azonban kénytelenek voltak kihagyni belőle.","shortLead":"Ha minden igaz, az augusztus elejei Samsung Unpacked eseményen ismerheti meg a világ (többek között) a dél-koreai...","id":"20200614_s_pen_tamogatas_samsung_galaxy_fold2","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f59de548-cd1e-4baa-9605-61d39c0421eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05926bf4-d93f-4103-ac9d-f264a5d68166","keywords":null,"link":"/tudomany/20200614_s_pen_tamogatas_samsung_galaxy_fold2","timestamp":"2020. június. 14. 11:03","title":"Nem tollas a háta: úgy tűnik, valami hiányozni fog a Samsung Galaxy Fold 2-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42beffe0-70b7-4171-9001-8c06c66e3500","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A magyar és a lengyel vezetés keserűen csalódni fog, mert ugyan évek óta a nemzetállamok Európáját hirdetik, ám most kénytelenek rájönni, hogy a válságot csakis több együttműködés és integráció révén lehet legyűrni. Így látja a helyzetet a Kelet-Közép-Európával foglalkozó varsói kutató intézet, a Visegrád Insight elnöke a Die Weltnek.","shortLead":"A magyar és a lengyel vezetés keserűen csalódni fog, mert ugyan évek óta a nemzetállamok Európáját hirdetik, ám most...","id":"20200615_Die_Welt_Visegrad_Insight","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42beffe0-70b7-4171-9001-8c06c66e3500&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f87ac518-2ebc-4cc7-b19b-1ba383a87c76","keywords":null,"link":"/360/20200615_Die_Welt_Visegrad_Insight","timestamp":"2020. június. 15. 07:30","title":"Die Welt: Szomorú lesz az ébredés Orbán és Kaczynski számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de4d1ba0-1412-4d7f-a733-0352737c0092","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Jóllehet az új koronavírus-járvány sokfelé beharangozott második hulláma még változtathat a dolgon, egyelőre kevés jele van annak, hogy ősszel nem a megszokott módon kezdődik majd az új tanév. Úgy tűnik viszont, hogy nem minden marad a régiben: van olyan iskola, ahol az elmúlt hónapok tapasztalatai alapján azt fontolgatják, 1-1 hétre távoktatásba küldenek egyes évfolyamokat, a pedagógusok közül pedig többen is adnak majd fel számítógépen leckét. Persze vannak kétségek is, és nem csak amiatt, hogy mennyi tudás marad meg a fejekben az elmúlt hónapok után.","shortLead":"Jóllehet az új koronavírus-járvány sokfelé beharangozott második hulláma még változtathat a dolgon, egyelőre kevés jele...","id":"20200613_kozoktatas_iskolak_gimnaziumok_ki_mit_tart_meg_a_tavoktatasbol_oszre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de4d1ba0-1412-4d7f-a733-0352737c0092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56092e64-24eb-40be-a53a-78f56896bfb2","keywords":null,"link":"/itthon/20200613_kozoktatas_iskolak_gimnaziumok_ki_mit_tart_meg_a_tavoktatasbol_oszre","timestamp":"2020. június. 13. 10:30","title":"Úgy belejöttek a digitális oktatásba a tanárok, hogy abba sem akarják hagyni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf71fa08-d5ae-4ac3-8634-6db355634089","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pénteki Magyar Közlönyben jelent meg az erről szóló rendelet.","shortLead":"A pénteki Magyar Közlönyben jelent meg az erről szóló rendelet.","id":"20200613_az_500_ezer_forintos_rendkivuli_juttatasra_jogosult_egeszsegugyi_dolgozok_hivatalos_listaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf71fa08-d5ae-4ac3-8634-6db355634089&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0602213-f78f-4202-a476-113e7a66c671","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200613_az_500_ezer_forintos_rendkivuli_juttatasra_jogosult_egeszsegugyi_dolgozok_hivatalos_listaja","timestamp":"2020. június. 13. 12:20","title":"Itt a hivatalos lista arról, kik kapják félmilliós juttatást az egészségügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d177ae34-e8ab-42a3-a272-738a6e94a8b3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy amerikai lap megpróbálta kideríteni, melyek azok a helyek, és tevékenységek, amelyek rizikósabbak egy járványveszély alatt.","shortLead":"Egy amerikai lap megpróbálta kideríteni, melyek azok a helyek, és tevékenységek, amelyek rizikósabbak...","id":"20200615_koronavirus_jarvanyveszely_fertozesveszely_fertozes_fertozott_barok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d177ae34-e8ab-42a3-a272-738a6e94a8b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07d41658-fadb-4860-9f02-120d6a9220b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200615_koronavirus_jarvanyveszely_fertozesveszely_fertozes_fertozott_barok","timestamp":"2020. június. 15. 09:33","title":"Listába szedték, hol lehet leginkább elkapni a koronavírust, és hol van rá a legkisebb esély","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be9871f7-6c31-4c80-a399-714b90cf2240","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A gyűjteményre, amely egy New York-i alapítvány tulajdona, legfeljebb bruttó 6,1 millió dollárt (csaknem 2 milliárd forint) lehet költeni.","shortLead":"A gyűjteményre, amely egy New York-i alapítvány tulajdona, legfeljebb bruttó 6,1 millió dollárt (csaknem 2 milliárd...","id":"20200613_A_magyar_allam_megveszi_Andre_Kertesz_fotogyujtemenyet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be9871f7-6c31-4c80-a399-714b90cf2240&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b30279c8-a696-474d-a419-0e2dfcfc8ab0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200613_A_magyar_allam_megveszi_Andre_Kertesz_fotogyujtemenyet","timestamp":"2020. június. 13. 15:18","title":"Megveszi André Kertész fotógyűjteményét a magyar állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"debaf759-ebd8-471d-9a1f-cb3072b6ec64","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egész héten sok esőre lehet számítani, a napsütés szerdán tér vissza rövid időre.","shortLead":"Egész héten sok esőre lehet számítani, a napsütés szerdán tér vissza rövid időre.","id":"20200614_A_hetfot_sem_usszuk_meg_eso_nelkul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=debaf759-ebd8-471d-9a1f-cb3072b6ec64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99bc7bcb-96c2-49f9-8f3e-2db606422fd4","keywords":null,"link":"/elet/20200614_A_hetfot_sem_usszuk_meg_eso_nelkul","timestamp":"2020. június. 14. 15:28","title":"A hétfőt sem ússzuk meg eső nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b7d369d-8c82-4e32-be02-9f65896e8329","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"George Floyd halála miatt most még több helyen tiltották be az életveszélyes fogásokat – az eredmény továbbra is kétséges. Figyelem, a cikkben felkavaró felvételek is láthatók!","shortLead":"George Floyd halála miatt most még több helyen tiltották be az életveszélyes fogásokat – az eredmény továbbra is...","id":"20200614_fojtofogas_kuzdosportok_veszely_rendor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4b7d369d-8c82-4e32-be02-9f65896e8329&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"775a464f-e2f0-43f4-b605-f3e3054938fa","keywords":null,"link":"/360/20200614_fojtofogas_kuzdosportok_veszely_rendor","timestamp":"2020. június. 14. 09:30","title":"A gyilkos fojtófogásokat a sportban könnyebb korlátozni, mint a rendőröknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]