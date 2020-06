Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

"A magyar és a lengyel vezetés keserűen csalódni fog, mert ugyan évek óta a nemzetállamok Európáját hirdetik, ám most kénytelenek rájönni, hogy a válságot csakis több együttműködés és integráció révén lehet legyűrni. Így festette le a helyzetet a Kelet-Közép-Európával foglalkozó varsói kutató intézet, a Visegrád Insight elnöke a Die Weltnek." "Die Welt: Szomorú lesz az ébredés Orbán és Kaczynski számára" "2020. június. 15. 07:30" "Ez a hatalmas pickup még az Egyesült Államokban is nagynak számít." "Videó: 6 kerékkel és 800 lóerővel száguld az amerikai monstrum" "2020. június. 15. 09:21" "Orbán Viktor miniszterelnök eredetileg 8 ezer lélegeztetőgépet akart, Szijjártó Péter bőven túlteljesítette a tervet." ","shortLead":"Orbán Viktor miniszterelnök eredetileg 8 ezer lélegeztetőgépet akart, Szijjártó Péter bőven túlteljesítette a tervet. "Szijjártó: \"10 ezer lélegeztetőgépet vettünk Kínából\"" "2020. június. 15. 13:32" "Amit most nem ajánl a virológus, amit ad, illetve nem ad a kormány, amit a kétharmad kapott az erdőtörvényért, aki optimista, és aki nem. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója." Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. "Radar360: Nyaralás helyett 6,5 milliárdos állami parádé" "2020. június. 16. 08:00" "Összességében környezetszennyezőbbek a nagy tejipari cégek, mint az olaj- és földgázfeldolgozók, a cégek közül pedig alig teszi közzé valaki, mekkora terheléssel jár a tevékenysége a környezetre." "Ugyanannyi szennyezést bocsát ki a világ tejipara, mint az Egyesült Királyság" "2020. június. 15. 16:41" "A kabinet kész küzdeni a győri egységért – közölte Orbán Viktor." "A kormány segít talpra állni az Audi-gyárnak" "2020. június. 15. 16:04" "Több mint tizenháromezer cég pályázott eddig munkahelyvédelmi bértámogatásra, amelyet eddig 170 ezer munkavállaló után kaptak meg a vállalkozások – mondta Bodó Sándor, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára kedden Fóton." "Már 170 ezer magyar után kapnak bértámogatást a cégek" "2020. június. 16. 12:39" "Az egészségügyi szolgáltatók dolga, hogy lejelentsék a juttatásra jogosult dolgozókat." "Emmi: nem az egészségügyi dolgozók feladata igényelni az egyszeri juttatást" "2020. június. 14. 21:06"