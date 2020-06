Az Egyesült Államokban a TOP 3 legtöbbször letöltött film lett a hétvégén az Elfújta a szél, de rengetegen kerestek rá a Waczak szállóra és az Angolkákra is.

A George Floyd halála miatt kirobbant, rasszizmus elleni tüntetéshullámra a múlt héten a streaming-szolgáltatók is reagáltak. Az HBO Max átmenetileg törölte kínálatából az Elfújta a szél című filmet, a BBC levette a Waczak szálló egyik epizódját, a Little Britain (magyar fordításban Angolkák) című sorozatról pedig azt közölték, nem lesz elérhető az iPlayer nevű szolgáltatásukban. Ahogy a Netflixen és a BritBoxon sem.

Hogy rövid- és hosszú távon milyen hatása lesz a döntéseknek a társadalomra, az egy igen bonyolult kérdés, van azonban egy olyan hatása, ami már most érezhető és mérhető. A TorrentFreak beszámolója szerint az elmúlt hétvégén a torrentoldalakon az egyik legkeresettebb lett az Elfújta a szél című film az Egyesült Államokban. Olyannyira, hogy a Bad Boys – Mindörökké rosszfiúk (Bad Boys for Life) és a Becky című film mellett az 1939-es alkotásra kerestek rá a legtöbben.

A torrentoldalak forgalmát monitorozó I Know What You Download adatai alapján ez jellemezte az Elfújta a szél című filmet a torrentoldalakon az Egyesült Államokban és a világon. Egyértelműen látni, hogy akkor indult meg a letöltések száma, amikor az HBO Max kivette azt a kínálatából.

© TorrentFreak

Hasonló volt a helyzet a Waczak szállóval (itt a brit mintát is mutatja a statisztika):

© TorrentFreak

És ugyanez történt az Angolkák elérhetetlenné tétele után is.

© TorrentFreak

A minta egyértelmű: ha legális forrásból nem szerezhető be egy tartalom, akkor illegálisan próbálnak meg hozzájutni a netezők. A képlet azonban ennél sokkal bonyolultabb:

Rasszista-e, aki most tölti le a filmet/sorozatot?

Rasszista-e, aki a múltban nézte őket?

A letöltési statisztikáról hírt adó TorrentFreak szerint a történelmet nem eltörölni kell, hanem tanulni belőle.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.