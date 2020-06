Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8806ea1e-288d-473e-a78b-a2e11c39d861","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Két hét múlva már nem csak Lengyelországon belül indít járatokat a LOT. Budapestre is a hét minden napján repülnek újra.","shortLead":"Két hét múlva már nem csak Lengyelországon belül indít járatokat a LOT. Budapestre is a hét minden napján repülnek újra.","id":"20200617_lot_lengyel_repulo_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8806ea1e-288d-473e-a78b-a2e11c39d861&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0ae15a3-4392-4525-ae64-5e04b66398f6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200617_lot_lengyel_repulo_koronavirus","timestamp":"2020. június. 17. 20:40","title":"A LOT júliustól újraindítja európai járatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a45103f1-9155-4ca1-ab0e-49ff3579dafc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz ötös számú párttagkönyvének tulajdonosa a blogján Vadai Ágnes szerint „alpári és visszataszító” írást közölt. Polt Péter legfőbb ügyész feljelentésként értékelte a parlamenti írásbeli kérdést, és egy kerületi rendőrkapitányságnak továbbította, hogy vizsgálják meg a szöveget.","shortLead":"A Fidesz ötös számú párttagkönyvének tulajdonosa a blogján Vadai Ágnes szerint „alpári és visszataszító” írást közölt...","id":"20200617_bayer_zsolt_publicisztika_rendorseg_vizsgalat_george_floyd","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a45103f1-9155-4ca1-ab0e-49ff3579dafc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"214cf8d7-682a-4087-b289-90252c24b167","keywords":null,"link":"/itthon/20200617_bayer_zsolt_publicisztika_rendorseg_vizsgalat_george_floyd","timestamp":"2020. június. 17. 17:45","title":"A rendőrség vizsgálja Bayer Zsolt egyik írását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f57ca1bc-9181-4a29-94de-0291e5ea7c96","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Demeter Szilárd nemrég kitett a Facebookra egy vele készült interjút – megjelenés előtt. A Magyar Narancs szerint azonban szó sem volt interjúról. ","shortLead":"Demeter Szilárd nemrég kitett a Facebookra egy vele készült interjút – megjelenés előtt. A Magyar Narancs szerint...","id":"20200616_Krusovszky_Denes_Demeter_Szilard_Magyar_Narancs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f57ca1bc-9181-4a29-94de-0291e5ea7c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9028549-b38f-48e0-a429-51e6afc99a7b","keywords":null,"link":"/kultura/20200616_Krusovszky_Denes_Demeter_Szilard_Magyar_Narancs","timestamp":"2020. június. 16. 18:35","title":"Krusovszky Dénes: Nem kértem interjút Demeter Szilárdtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"455287b3-df6e-475e-b012-5b5ab8e3d276","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Újabb fokozatba kapcsolt a magyar kormányfő középhatalmi törekvéseiben, ennek része, hogy magyar tőkével száll be globális üzletekbe.","shortLead":"Újabb fokozatba kapcsolt a magyar kormányfő középhatalmi törekvéseiben, ennek része, hogy magyar tőkével száll be...","id":"20200617_Az_oroszok_tovabb_terjeszkedhetnek_a_magyar_vasutiparban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=455287b3-df6e-475e-b012-5b5ab8e3d276&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"932e0ccc-24bf-4ddd-bb2f-f2123b8d4eb5","keywords":null,"link":"/kkv/20200617_Az_oroszok_tovabb_terjeszkedhetnek_a_magyar_vasutiparban","timestamp":"2020. június. 17. 15:28","title":"Az oroszok még tovább terjeszkedhetnek a magyar vasútiparban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e675ad63-f381-4e0e-8615-b5461bbb5781","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Pénz és szándék lenne rá – árulta el a cég magyarországi vezetője a Világgazdaságnak.","shortLead":"Pénz és szándék lenne rá – árulta el a cég magyarországi vezetője a Világgazdaságnak.","id":"20200616_Szivesen_epitene_tobb_uzletet_az_Aldi_Magyarorszagon_de_a_plazastop_miatt_nem_lehet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e675ad63-f381-4e0e-8615-b5461bbb5781&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3d0323f-8d79-4d04-a25d-106e052d0a7c","keywords":null,"link":"/kkv/20200616_Szivesen_epitene_tobb_uzletet_az_Aldi_Magyarorszagon_de_a_plazastop_miatt_nem_lehet","timestamp":"2020. június. 16. 14:18","title":"Szívesen építene még több üzletet az Aldi Magyarországon, de a plázastop miatt nem lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2b6c637-0f54-40b6-bbbb-245736612d6c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország középső részeire csapott le a vihar, folyamatos munkában vannak több megye tűzoltói is.","shortLead":"Az ország középső részeire csapott le a vihar, folyamatos munkában vannak több megye tűzoltói is.","id":"20200617_tuzoltok_vihar_karok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d2b6c637-0f54-40b6-bbbb-245736612d6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cd6c559-05f8-4057-8847-ff5a8c890976","keywords":null,"link":"/itthon/20200617_tuzoltok_vihar_karok","timestamp":"2020. június. 17. 18:32","title":"Elárasztott házak, kidőlt fák adnak munkát a tűzoltóknak országszerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15cff9a5-9b2f-4a93-9807-a2177cb98d99","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Brémában nyert és behozhatatlan előnyre tett szert az éllovas.","shortLead":"Brémában nyert és behozhatatlan előnyre tett szert az éllovas.","id":"20200616_bayern_munchen_bundesliga_bajnok_foci","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15cff9a5-9b2f-4a93-9807-a2177cb98d99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"569e62a4-176b-429e-9227-a6ef8037ba7d","keywords":null,"link":"/sport/20200616_bayern_munchen_bundesliga_bajnok_foci","timestamp":"2020. június. 16. 22:55","title":"Zsinórban nyolcadszor bajnok a Bayern","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c73eb38-fd83-452c-afc6-93c55be2256e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Júliustól hat Balaton-parti városban válik elérhetővé az egyebek mellett gyorsabb és stabilabb mobilnetezést lehetővé tévő 5G a Telekom hálózatán. De javulni fog a 4G-s telefonnal rendelkezők felhasználói élménye is.","shortLead":"Júliustól hat Balaton-parti városban válik elérhetővé az egyebek mellett gyorsabb és stabilabb mobilnetezést lehetővé...","id":"20200616_balaton_5g_halozat_magyar_telekom_halozatfejlesztes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c73eb38-fd83-452c-afc6-93c55be2256e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06570ea3-6c40-40ad-9a2e-7dd620160ebc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200616_balaton_5g_halozat_magyar_telekom_halozatfejlesztes","timestamp":"2020. június. 16. 15:03","title":"Gyorsabb lesz a net a Balatonnál, és nem is csak azért, mert jön az 5G","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]