[{"available":true,"c_guid":"b145cfd7-c08c-48a8-b383-49642d6ec76d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A hitről, a fajról szóló Never Gonna Break My Faith új verziójának aktualitását a feketékkel szembeni rendőri erőszak miatt az Egyesült Államokban hetek óta zajló tüntetéssorozat adja. Bryan Adams gépén lapult évekig, most könnyen himnusszá válhat.","shortLead":"A hitről, a fajról szóló Never Gonna Break My Faith új verziójának aktualitását a feketékkel szembeni rendőri erőszak...","id":"20200619_Felelmetesen_aktualis_a_fiokbol_elokerult_Aretha_Franklindal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b145cfd7-c08c-48a8-b383-49642d6ec76d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1034d360-afef-4634-b61f-202095ca7fa8","keywords":null,"link":"/elet/20200619_Felelmetesen_aktualis_a_fiokbol_elokerult_Aretha_Franklindal","timestamp":"2020. június. 19. 10:09","title":"Félelmetesen aktuális a fiókból előkerült Aretha Franklin-dal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"225cb425-6e24-43ea-b673-bbb7d0a7639a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Friss fotókhoz jutott Arthur Brand műtárgyszakértő, \"a művészeti világ Indiana Jones-a” arról a Van Gogh-festményről, amelyet márciusban egy koronavírus-járvány miatt bezárt holland múzeumból loptak el ismeretlenek.","shortLead":"Friss fotókhoz jutott Arthur Brand műtárgyszakértő, \"a művészeti világ Indiana Jones-a” arról a Van Gogh-festményről...","id":"20200619_Fotok_kerultek_elo_a_lopott_Van_Goghfestmenyrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=225cb425-6e24-43ea-b673-bbb7d0a7639a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96556fd4-fb8b-40c1-8572-184f47c3a8f3","keywords":null,"link":"/elet/20200619_Fotok_kerultek_elo_a_lopott_Van_Goghfestmenyrol","timestamp":"2020. június. 19. 10:54","title":"Fotók kerültek elő a lopott Van Gogh-festményről, valószínűleg így keresnek vevőt a tolvajok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab757d4a-e4d1-4c43-bece-f2496b858fec","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Gazdája szerint a macska segített neki legyőzni heroinfüggőségét. Film is készült az életükről.","shortLead":"Gazdája szerint a macska segített neki legyőzni heroinfüggőségét. Film is készült az életükről.","id":"20200618_utcamacska_bob_james_bowen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab757d4a-e4d1-4c43-bece-f2496b858fec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1510552b-da8e-48c7-a58a-4a4ab926bb0e","keywords":null,"link":"/elet/20200618_utcamacska_bob_james_bowen","timestamp":"2020. június. 18. 05:36","title":"Elpusztult a világ leghíresebb kóbor macskája, Bob","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e65b7290-6caf-4483-ba91-59b388143e58","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Garázs kiadásával jobb hozamot lehet elérni, mint lakáséval, ráadásul egy garázs kisebb befektetést igényel, és kevesebb vele a gond.","shortLead":"Garázs kiadásával jobb hozamot lehet elérni, mint lakáséval, ráadásul egy garázs kisebb befektetést igényel, és...","id":"20200618_Van_a_lakasnal_jobb_ingatlanbefektetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e65b7290-6caf-4483-ba91-59b388143e58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88887784-330c-49fe-a1a5-4b58ec36fff3","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200618_Van_a_lakasnal_jobb_ingatlanbefektetes","timestamp":"2020. június. 18. 16:28","title":"Van a lakásnál jobb ingatlanbefektetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2999cd0c-e7fd-4e6e-90fd-a549c49ec639","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Július 7-től minden felhasználó értesítést kap a mobiljára, ha egy másik eszközről megpróbálnak belépni a Google-fiókjába.","shortLead":"Július 7-től minden felhasználó értesítést kap a mobiljára, ha egy másik eszközről megpróbálnak belépni...","id":"20200617_google_ketfaktoros_azonositas_mobil","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2999cd0c-e7fd-4e6e-90fd-a549c49ec639&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a01280d-d919-43ad-aa4d-6715602312f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200617_google_ketfaktoros_azonositas_mobil","timestamp":"2020. június. 17. 17:03","title":"Figyelje a mobilját: ha ilyen értesítést küld a Google, veszélyben lehet a fiókja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35f12d85-e666-464b-9f54-d331e4be47b1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nem sokkal dél után jelezték szemtanúk, hogy valaki sodródik a folyóban.","shortLead":"Nem sokkal dél után jelezték szemtanúk, hogy valaki sodródik a folyóban.","id":"20200617_Eltunt_egy_ember_a_Dunaban_Tatnal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35f12d85-e666-464b-9f54-d331e4be47b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"343f0199-dbac-4b16-9fed-6cd67827a654","keywords":null,"link":"/itthon/20200617_Eltunt_egy_ember_a_Dunaban_Tatnal","timestamp":"2020. június. 17. 18:10","title":"Eltűnt egy ember a Dunában Tátnál, búvárok keresik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35738fce-eb6c-4071-8f26-ed984d4b426d","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Csak azok nem térhetnek vissza a társasághoz, akik önként távoznak.","shortLead":"Csak azok nem térhetnek vissza a társasághoz, akik önként távoznak.","id":"20200617_Tobb_ezer_munkahely_szuntethet_meg_az_Air_France","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35738fce-eb6c-4071-8f26-ed984d4b426d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f668b3bb-1084-4e52-8d36-5f66031e9832","keywords":null,"link":"/kkv/20200617_Tobb_ezer_munkahely_szuntethet_meg_az_Air_France","timestamp":"2020. június. 17. 21:35","title":"Több ezer munkahelyet szüntethet meg az Air France","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e44be1a-11f6-4c96-8e86-f2e48b0e76b5","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A koronavírus miatt sok gyerek maradhat idén tábor nélkül, becslések szerint a nyári napközi és ottalvós programok 20-25 százalékát törölhették. A táborszervezők szabadtéri programokkal, fertőtlenítőállomásokkal készülnek, a szülők viszont egyelőre szívesebben küldik napközis programokra a gyerekeket. Az idei szezonban az anyagiak is nagyobb szerepet játszanak, sok szervező ezért „minimalista táborral” készül. ","shortLead":"A koronavírus miatt sok gyerek maradhat idén tábor nélkül, becslések szerint a nyári napközi és ottalvós programok...","id":"20200617_Nyari_tabor_koronavirusjarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e44be1a-11f6-4c96-8e86-f2e48b0e76b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9112226e-c7c5-461e-a9eb-22fdd402bd6d","keywords":null,"link":"/itthon/20200617_Nyari_tabor_koronavirusjarvany","timestamp":"2020. június. 17. 17:00","title":"Nyári táborok koronavírus alatt: fertőtlenítők, szabadtéri programok és hoppon maradt szülők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]