[{"available":true,"c_guid":"eb930cd4-a122-4918-811d-1a6e9bd8d78a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az egykor MSZP-s képviselőként is dolgozó Doszpot Péter most egy követeléskezeléssel foglalkozó ügyvéddel szövetkezett.","shortLead":"Az egykor MSZP-s képviselőként is dolgozó Doszpot Péter most egy követeléskezeléssel foglalkozó ügyvéddel szövetkezett.","id":"202019_collection_expert_a_sztarzsaru_visszater","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb930cd4-a122-4918-811d-1a6e9bd8d78a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22b980fe-2788-4406-9949-501e03a1e92f","keywords":null,"link":"/360/202019_collection_expert_a_sztarzsaru_visszater","timestamp":"2020. május. 07. 15:45","title":"Újra követelésbehajtásra állt rá az egykori sztárzsaru","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e96e659-63dd-44e1-9725-60f01f7dc8b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha elszabadul a járvány, többre lehet szükség – mondják, de a mostaniak kihasználtsága alig 30 százalék.","shortLead":"Ha elszabadul a járvány, többre lehet szükség – mondják, de a mostaniak kihasználtsága alig 30 százalék.","id":"20200508_lelegeztetogep_orban_balazs_koronavirus_kontenerkorhaz_kiskunhalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e96e659-63dd-44e1-9725-60f01f7dc8b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15936e58-cde0-4016-9ad6-0d7bb793f5e7","keywords":null,"link":"/itthon/20200508_lelegeztetogep_orban_balazs_koronavirus_kontenerkorhaz_kiskunhalas","timestamp":"2020. május. 08. 08:55","title":"Már 3565 lélegeztetőgépünk van, de a kormány nem állítja le a beszerzéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Fegyveres rablás miatt is elítélték, de megszökött.","shortLead":"Fegyveres rablás miatt is elítélték, de megszökött.","id":"20200508_Nemetorszagban_fogtak_el_egy_szazmillios_budapesti_ekszerrablas_elkovetojet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59d62940-91db-4cc3-92d5-ec25749a7f41","keywords":null,"link":"/itthon/20200508_Nemetorszagban_fogtak_el_egy_szazmillios_budapesti_ekszerrablas_elkovetojet","timestamp":"2020. május. 08. 14:32","title":"Németországban fogták el egy százmilliós budapesti ékszerrablás elkövetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e3337e0-3b24-4e7e-8d57-c2495aa79274","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A parti őrség műszaki és működési szabálytalanságokkal indokolta az intézkedést. \r

","shortLead":"A parti őrség műszaki és működési szabálytalanságokkal indokolta az intézkedést. \r

","id":"20200507_Lefoglaltak_egy_spanyol_civilhajot_is_az_olasz_hatosagok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3e3337e0-3b24-4e7e-8d57-c2495aa79274&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bca5d3f-12d9-4a86-be77-8d965c20e9db","keywords":null,"link":"/vilag/20200507_Lefoglaltak_egy_spanyol_civilhajot_is_az_olasz_hatosagok","timestamp":"2020. május. 07. 07:59","title":"Lefoglaltak egy spanyol civilhajót is az olasz hatóságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12e19e5f-984b-48fa-b1d2-7d04fd4a6fd4","c_author":"Balla Györgyi - Gyükeri Mercédesz","category":"kkv","description":"Egyik napról a másikra kellett túlélési stratégiát kidolgoznia a hazai vendéglátóhelyeknek a veszélyhelyzet kihirdetésekor. Két budapesti éttermet kerestünk, amelyeknek tulajdonosai nem adták fel, igyekeztek új utakat keresni a napról napra változó, sokszor reménytelennek tűnő helyzetben.","shortLead":"Egyik napról a másikra kellett túlélési stratégiát kidolgoznia a hazai vendéglátóhelyeknek a veszélyhelyzet...","id":"20200507_padthai_zila_koronavirus_gazdasagi_kovetkezmenyei","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12e19e5f-984b-48fa-b1d2-7d04fd4a6fd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acb50651-c5e3-471e-941a-e744d4d21f12","keywords":null,"link":"/kkv/20200507_padthai_zila_koronavirus_gazdasagi_kovetkezmenyei","timestamp":"2020. május. 07. 16:10","title":"Bezárás helyett újratervezés – keresik a kiutat a budapesti éttermek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77a863ad-01c4-44c4-bb1e-ea88378593e0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rövidesen ismét a levegőbe emelkedik az X-37B kémrepülő, de ahogy az lenni szokott, most sem tudni, miért indul útnak.","shortLead":"Rövidesen ismét a levegőbe emelkedik az X-37B kémrepülő, de ahogy az lenni szokott, most sem tudni, miért indul útnak.","id":"20200508_boeing_x37b_urrepulo_amerikai_legiero","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77a863ad-01c4-44c4-bb1e-ea88378593e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06e745bb-47f4-43b1-8b68-59bc0a3b6433","keywords":null,"link":"/tudomany/20200508_boeing_x37b_urrepulo_amerikai_legiero","timestamp":"2020. május. 08. 10:33","title":"Új küldetésre indul az ember nélküli űrrepülő, de titok, hogy hova és miért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57536182-ce7d-4dd9-ab79-b11c365a2a6a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Vallomásukat ugyanakkor kényszer alatt tehették. A két elfogott zsoldost alkalmazó biztonsági cég vezetője elismerte, hogy Venezuelába küldte embereit, az amerikai külügy tagadja közvetlen érintettségét, Nicolas Maduro szerint puccskísérlet történt.","shortLead":"Vallomásukat ugyanakkor kényszer alatt tehették. A két elfogott zsoldost alkalmazó biztonsági cég vezetője elismerte...","id":"20200508_venezuela_puccskiserlet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=57536182-ce7d-4dd9-ab79-b11c365a2a6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d85647ca-f23c-48df-804f-d423265c96d2","keywords":null,"link":"/vilag/20200508_venezuela_puccskiserlet","timestamp":"2020. május. 08. 13:45","title":"A venezuelai köztévében azt vallották az elfogott amerikai zsoldosok, hogy Madurót akarták elrabolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hordótároló gyulladt ki a telepen, három helyről vonultak a tűzoltók a helyszínre.","shortLead":"A hordótároló gyulladt ki a telepen, három helyről vonultak a tűzoltók a helyszínre.","id":"20200507_Tuz_utott_ki_egy_dorogi_hulladekfeldolgozoban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bfd2bed-e658-4d88-bc64-69d232c9a1a3","keywords":null,"link":"/itthon/20200507_Tuz_utott_ki_egy_dorogi_hulladekfeldolgozoban","timestamp":"2020. május. 07. 20:55","title":"Tűz ütött ki egy dorogi hulladék-feldolgozóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]