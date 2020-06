Bár az iOS-világ jól ismert viszonylagos biztonságáról, száz százalékra itt sem mehetünk, így jól jöhet egy olyan alkalmazás, amely jelzi, ha meghekkelték a telefont, emellett segíti a biztonság megerősítését és javítja az adatvédelmet is.

© App Store/Trail of Bits

Az iVerify alkalmazás valójában egy biztonsági szkenner, amelyik figyeli, hogy az eszköz használja-e az elérhető biztonsági funkciókat, illetve a legújabb iOS-verziót. Emellett biztonsági problémákat is keres, és jelzi, ha ilyet talált. Azt is észreveszi, és jelzi, ha az iPhone-t feltörik, ami amúgy egy átlagos felhasználónak talán fel sem tűnne. Az iVerify folyamatosan frissül, hogy lépést tudjon tartani a hackerekkel. Információkat ad az Apple, a Facebook, a Google, a Instagram, a Linkedin és a Twitter-fiókok biztonságáról, időszakos újraindítási emlékeztetőt küld (ami egyszerű módja annak, hogy megvédjük magunkat a távoli hacker-elérésektől), és még egy oldalt is mutat, amelyik a legfrissebb biztonsági híreket tartalmazza.

Sajnos az – amerikai App Store-ban már 700 fölötti értékelésszámmal is 4,8 csillagon álló – iVerify nem ingyenes, 1090 forintba kerül, de talán ez nem is olyan nagy kiadás a biztonságért. Az alkalmazás futtatásához legalább iOS 12.0-ra van szükség.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.