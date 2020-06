Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"407a3967-33d5-4e5e-bf11-55d9988cff55","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem sok közlekedési szabályt találni, amit ez a szolnoki sofőr ne szegett volna meg.","shortLead":"Nem sok közlekedési szabályt találni, amit ez a szolnoki sofőr ne szegett volna meg.","id":"20200621_Se_jogsi_se_forgalmi_ittas_is_volt_a_sofor_es_meg_a_gyerekeit_is_magaval_vitte","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=407a3967-33d5-4e5e-bf11-55d9988cff55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecc3cbbf-3aaa-4a3d-a6b3-28d5c6ac704d","keywords":null,"link":"/itthon/20200621_Se_jogsi_se_forgalmi_ittas_is_volt_a_sofor_es_meg_a_gyerekeit_is_magaval_vitte","timestamp":"2020. június. 21. 15:40","title":"Se jogsi, se forgalmi, ittas is volt a sofőr, és még a gyerekeit is magával vitte az összetört kocsijában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"247e5eec-3abd-45f9-b3fe-3566d87dcf79","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már jókora felirat is hirdeti, min háborodott fel a főváros vezetése.","shortLead":"Már jókora felirat is hirdeti, min háborodott fel a főváros vezetése.","id":"20200621_Karacsony_beszelgetni_hivta_kovetoit_aztan_rajzoltak_egyet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=247e5eec-3abd-45f9-b3fe-3566d87dcf79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da4c7748-1b77-47ed-83b1-a55fc28108ce","keywords":null,"link":"/itthon/20200621_Karacsony_beszelgetni_hivta_kovetoit_aztan_rajzoltak_egyet","timestamp":"2020. június. 21. 09:51","title":"Karácsony beszélgetni hívta követőit, aztán rajzoltak egyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200620_Az_online_tanevzaron_feltunt_egy_onielegitest_vegzo_ferfi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b9bc0b9-1119-4ffb-954a-84c38e32bfe1","keywords":null,"link":"/itthon/20200620_Az_online_tanevzaron_feltunt_egy_onielegitest_vegzo_ferfi","timestamp":"2020. június. 20. 18:48","title":"Az online tanévzárón feltűnt egy önkielégítést végző férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee553132-c26a-481b-9ab3-724fdc6ea037","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A vérben lévő bizonyos fehérjék mennyiségéből következtetni lehet arra, milyen lefolyású lesz valakinél a betegség, ha elkapja a koronavírust.","shortLead":"A vérben lévő bizonyos fehérjék mennyiségéből következtetni lehet arra, milyen lefolyású lesz valakinél a betegség, ha...","id":"20200620_koronavirus_fertozes_kimenetele_biomarker","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee553132-c26a-481b-9ab3-724fdc6ea037&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f8019f5-b529-4e94-99a5-7a8fa752aca1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200620_koronavirus_fertozes_kimenetele_biomarker","timestamp":"2020. június. 20. 12:03","title":"Mitől függ, kinél súlyos a betegség? Vérből kimutatható lehet a koronavírus-fertőzés kimenetele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"139b7863-0973-4928-90f4-997340b45ada","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több mint ezer fertőzöttet regisztráltak a húsüzem dolgozói között. Ez jelenleg a legsúlyosabb járványkitörés Európában.","shortLead":"Több mint ezer fertőzöttet regisztráltak a húsüzem dolgozói között. Ez jelenleg a legsúlyosabb járványkitörés Európában.","id":"20200621_Lezarhatnak_egy_jarast_Nemetorszagban_a_koronavirus_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=139b7863-0973-4928-90f4-997340b45ada&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a89c182-fa58-494e-a2b9-50f5cde87ac8","keywords":null,"link":"/vilag/20200621_Lezarhatnak_egy_jarast_Nemetorszagban_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. június. 21. 13:12","title":"Lezárhatnak egy járást Németországban a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3063508e-4d86-428f-922d-2b96ee750e6f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Erről ír legalábbis az olasz sajtó.","shortLead":"Erről ír legalábbis az olasz sajtó.","id":"20200620_trieszti_kikoto_magyar_kormany_kulugyminiszterium_koncesszios_jog","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3063508e-4d86-428f-922d-2b96ee750e6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"455d2731-2952-497b-815b-c2321c4c0a91","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200620_trieszti_kikoto_magyar_kormany_kulugyminiszterium_koncesszios_jog","timestamp":"2020. június. 20. 20:55","title":"Lehet, hogy 25 millió eurót már kifizettünk a trieszti kikötőért?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31f86fd8-c261-4aff-95d8-52f5a5a0e988","c_author":"HVG","category":"360","description":"Fatermékek gyártására új befektetőcéget hozott létre Horváth László vállalata, a L.A.C. Holding, valamint egy félig orosz származású fegyverkereskedő, Kobály László.","shortLead":"Fatermékek gyártására új befektetőcéget hozott létre Horváth László vállalata, a L.A.C. Holding, valamint egy félig...","id":"202025_karpataljai_beruhazasi_posztszovjet_kapcsolatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=31f86fd8-c261-4aff-95d8-52f5a5a0e988&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1e8e08e-b40d-41df-8f51-1528c58209fd","keywords":null,"link":"/360/202025_karpataljai_beruhazasi_posztszovjet_kapcsolatok","timestamp":"2020. június. 20. 12:15","title":"NER-vállalkozó és orosz származású fegyverkereskedő gründol közös faipari céget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d713c51-24e4-4998-a14c-515d8e2000be","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a lassan oldtimer-korba lépő japán terepjáró ma már abszolút nem nevezhető politikailag korrektnek.","shortLead":"Ez a lassan oldtimer-korba lépő japán terepjáró ma már abszolút nem nevezhető politikailag korrektnek.","id":"20200622_25_eves_a_toyota_amirol_nem_a_hibridseg_hanem_a_hummer_jut_eszunkbe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d713c51-24e4-4998-a14c-515d8e2000be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db0cb72b-1fdc-437a-8602-a5202c2df1a3","keywords":null,"link":"/cegauto/20200622_25_eves_a_toyota_amirol_nem_a_hibridseg_hanem_a_hummer_jut_eszunkbe","timestamp":"2020. június. 22. 07:59","title":"25 éves a Toyota, amiről nem a hibridség, hanem a Hummer jut eszünkbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]