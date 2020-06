Az Apple a táblagépével rendelkezőkre is gondolt, hiszen az iOS-verzió mellett az iPadOS-ből is készített frissebbet.

Megtartotta szokásos fejlesztői konferenciája nyitóelőadását az Apple, ahol természetesen most is az új szoftvereken volt a hangsúly. Ebben a cikkünkben mindent összegyűjtöttünk az érkező iOS 14-ről, továbbá az iPadOS legfrissebb kiadásáról. De mely készülékek is kapják meg ezeket?

Az Apple közlése szerint az új iOS-verziót a közel öt éve megjelent iPhone 6S és 6S Plus, az iPhone SE, az iPhone 7 és 7 Plus, az iPhone 8 és 8 Plus, az iPhone X, az iPhone XS és XS Max, az iPhone XR, az iPhone 11, iPhone 11 Pro és Pro Max, valamint az új, 2020-as kiadású iPhone SE is megkapja.

Az iPadOS 14-gyel kompatibilis készülékek listája a következő: iPad Pro 12.9 (2020), iPad Pro 11 (2020), iPad Pro 12.9 (2018), iPad Pro 12.9 (2017), iPad Pro 12.9 (2015), iPad Pro 11 (2018), iPad Pro 10.5 (2017), iPad Pro 9.7 (2016), iPad Air (2019), iPad Air 2, iPad (10.2), iPad (2018), iPad (2017), iPad Mini (2019), iPad Mini 4.

Az új szoftverekhez egyelőre csak a fejlesztők férnek hozzá, a publikus, minden által letölthető verziókat ősszel adja ki az Apple.

