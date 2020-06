Kissé keserű szájízzel gondolhattak az Apple rajongói eddig az iPhone-okhoz adott töltőkre. Bár az iPhone 11 Pro változatához már 18W-os egységet kapnak a felhasználók, a "sima" iPhone 11-ekhez még mindig csak a hosszú évek óta használt 5W-os egység jár. Emiatt ezen készülékek gyorstöltéséről csak álmodhatnak a tulajdonsok, pedig sokszor igen hasznos lenne, ha már egy 20 perces töltéssel annyi kraftot az akkumulátor, hogy több órán át üzemel vele a mobil.

A Mr White néven futó Twitter-felhasználó arról írt bejegyzést, hogy az iPhone 12-höz már 20W-os egység járhat majd. A poszthoz néhány képet is csatolt, amelyeket minden bizonnyal egy prototípus töltőről készített(ek). A bejegyzéshez fűzött hozzászólások között viszont már egy olyan kép is feltűnik, ahol a töltőn az Apple logója és a 20W-os felirat is látható. Az a megfogalmazásból nem derült ki, hogy ez csak Próhoz jár-e majd, vagy a széria többi darabja is megkapja-e majd.

A leendő tulajdonosok persze az utóbbinak örülnének – bár inkább az előbbi a valószínű. Azaz az Apple vélhetően csak a drágább modelljeinek dobozába tesz gyorstöltőt, az olcsóbb iPhone-ok csak támogatják majd a technológiát, de a jobb adaptert külön meg kell venni hozzájuk.

A piacon körbenézve minden gyorsítás ráfér az Apple-re. A Samsung Galaxy S20 Ultrához például már 25W-os egységet ad a gyártó – maga a telefon egyébként a 45W-os töltést is elbírja –, míg a Huawei P40 Pro akkumulátorát minden további bevásárlás nélkül egy 40W-os adapterrel lehet felpumpálni.

A korábban kiszivárgott pletykák alapján az Apple a koronavíus-járvány miatt némi csúszással, október végén, november elején mutatják majd be az iPhone 12-t. A kibontásánál némi kellemetlen meglepetés érheti majd a rajongókat, az Apple ugyanis kiveheti a fülhallgatót a csomagból.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.