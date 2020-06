Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e5cb0d47-2112-4b10-be47-d407c1087970","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírus miatt hosszú hetekig csak sürgősségi operációkat lehetett végezni. ","shortLead":"A koronavírus miatt hosszú hetekig csak sürgősségi operációkat lehetett végezni. ","id":"20200623_A_koronavirus_utan_28_ezren_varnak_mutetre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e5cb0d47-2112-4b10-be47-d407c1087970&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd99c9cf-b56e-4ecc-87d3-8d2dc2303c4e","keywords":null,"link":"/itthon/20200623_A_koronavirus_utan_28_ezren_varnak_mutetre","timestamp":"2020. június. 23. 16:55","title":"A veszélyhelyzet után 28 ezer ember vár műtétre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22b92ad0-74a5-4d07-9ebc-0f3e8b0d76b7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy vasúti kocsira fújták fel, hogy Benedek Tibi. ","shortLead":"Egy vasúti kocsira fújták fel, hogy Benedek Tibi. ","id":"20200625_graffiti_benedek_tibor_mav","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22b92ad0-74a5-4d07-9ebc-0f3e8b0d76b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7028e63-88f1-45fa-b0ca-977574c02bc2","keywords":null,"link":"/elet/20200625_graffiti_benedek_tibor_mav","timestamp":"2020. június. 25. 12:15","title":"Egy graffitis is megemlékezett Benedek Tiborról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfa86fdf-cdde-4d72-85f7-d709051278c6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Így nem a házasságban, hanem már előtte kiderülhetne a számukra, hogy esetleg a férjük korábban erőszaktevő volt.","shortLead":"Így nem a házasságban, hanem már előtte kiderülhetne a számukra, hogy esetleg a férjük korábban erőszaktevő volt.","id":"20200625_Kinai_menyasszonyoknak_keszul_adatbazis_jovendobeliuk_bantalmazo_multjarol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bfa86fdf-cdde-4d72-85f7-d709051278c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aaeea94-4aed-431b-9f3d-a1eb5e0369a5","keywords":null,"link":"/elet/20200625_Kinai_menyasszonyoknak_keszul_adatbazis_jovendobeliuk_bantalmazo_multjarol","timestamp":"2020. június. 25. 08:12","title":"Menyasszonyoknak készül adatbázis párjuk bántalmazó múltjáról Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63cc5c20-07b5-48ae-90d1-32ede7991713","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Elkészült az új móló Ferihegyen, amivel befejeződött az új beszállítócsarnok építése, a Budapest Airport már csak a használatbavételi engedélyre vár.","shortLead":"Elkészült az új móló Ferihegyen, amivel befejeződött az új beszállítócsarnok építése, a Budapest Airport már csak...","id":"20200623_Meg_kenyelmesebb_lehet_az_indulas_Ferihegyrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=63cc5c20-07b5-48ae-90d1-32ede7991713&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ec08d11-dae9-4476-8790-73c98fe8e03d","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200623_Meg_kenyelmesebb_lehet_az_indulas_Ferihegyrol","timestamp":"2020. június. 23. 17:29","title":"Még kényelmesebb lehet az indulás Ferihegyről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b51bebad-73b1-428c-9687-a072169db424","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy indonéziai nő speciális maszkokat készített, mindössze egy dollárból.","shortLead":"Egy indonéziai nő speciális maszkokat készített, mindössze egy dollárból.","id":"20200623_maszk_siketek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b51bebad-73b1-428c-9687-a072169db424&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a5f6765-f109-47a1-836d-2d6d644c4480","keywords":null,"link":"/elet/20200623_maszk_siketek","timestamp":"2020. június. 23. 20:13","title":"Egy pofonegyszerű találmánnyal könnyítette meg egy nő a siketek életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"190388f4-5126-43fb-a9c1-adfd2c555400","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyre több rendőrt gyanúsítanak meg Franciaországban a sárgamellényesekkel szembeni aránytalan fellépés miatt.","shortLead":"Egyre több rendőrt gyanúsítanak meg Franciaországban a sárgamellényesekkel szembeni aránytalan fellépés miatt.","id":"20200623_felfuggesztett_francia_rendor_tunteto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=190388f4-5126-43fb-a9c1-adfd2c555400&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25ce3186-5de9-44fa-894a-ad483480d544","keywords":null,"link":"/vilag/20200623_felfuggesztett_francia_rendor_tunteto","timestamp":"2020. június. 23. 20:41","title":"Másfél év felfüggesztettet kapott egy francia rendőr, mert bántalmazott egy tüntetőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4df00b3-03a8-4b55-bc44-6a5c67c21fe8","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Évente több százezer állatot gyűjtenek össze az illegális kereskedők.","shortLead":"Évente több százezer állatot gyűjtenek össze az illegális kereskedők.","id":"20200623_A_teknosfajok_tobb_mint_felet_a_kihalas_fenyegeti","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a4df00b3-03a8-4b55-bc44-6a5c67c21fe8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8ad2409-769c-4dcf-81fb-616cd2f88d47","keywords":null,"link":"/elet/20200623_A_teknosfajok_tobb_mint_felet_a_kihalas_fenyegeti","timestamp":"2020. június. 23. 21:17","title":"A teknősfajok több mint felét a kihalás fenyegeti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c180eae1-cc34-4b2a-a1ea-c5f4edcf47aa","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Míg szerdán csupán 22 új fertőzöttet jelentettek be a hatóságok, addig csütörtökön már 80-nál is többet.","shortLead":"Míg szerdán csupán 22 új fertőzöttet jelentettek be a hatóságok, addig csütörtökön már 80-nál is többet.","id":"20200625_jarvany_horvatorszagj_fertozott_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c180eae1-cc34-4b2a-a1ea-c5f4edcf47aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97aa0d86-33a6-4750-8768-4d1bd5095dd8","keywords":null,"link":"/vilag/20200625_jarvany_horvatorszagj_fertozott_koronavirus","timestamp":"2020. június. 25. 13:20","title":"Újra megugrott a horvátországi fertőzöttek száma ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]