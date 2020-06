Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5fa41aa4-18a3-4344-be73-38c172bca5b2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az eddig vártnál jóval nagyobb recessziót vár a Nemzetközi Valutaalap a most kiadott világgazdasági prognózisában. A nagy gazdaságok közül egyedül Kína úszhatja meg annyival, hogy lassulva, de növekszik a GDP-je.","shortLead":"Az eddig vártnál jóval nagyobb recessziót vár a Nemzetközi Valutaalap a most kiadott világgazdasági prognózisában...","id":"20200624_IMF_koronavirus_jarvany_valsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5fa41aa4-18a3-4344-be73-38c172bca5b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af78d1f3-02da-470e-a78e-222cc11a9818","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200624_IMF_koronavirus_jarvany_valsag","timestamp":"2020. június. 24. 16:48","title":"IMF: Annál is nagyobb válságot okoz a koronavírus, mint amivel eddig számoltunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az édesanya egyelőre csak távolról figyelheti a csecsemőt.","shortLead":"Az édesanya egyelőre csak távolról figyelheti a csecsemőt.","id":"20200624_webkamera_koronavirus_kismama_ujszulott_csecsemo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7117ba5-47a7-4894-98b3-b81d7e0d7fe0","keywords":null,"link":"/elet/20200624_webkamera_koronavirus_kismama_ujszulott_csecsemo","timestamp":"2020. június. 24. 07:23","title":"Webkamerán át nézheti gyermekét a koronavírussal fertőzött kismama","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79c85488-6f1c-4da5-8b32-8112dd729c56","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Amire más közműszolgáltatónak kétmillió forint is elég volt, arra közel 15 millió kellett az akkor még Mitnyan György által vezetett FŐTÁV-nak.","shortLead":"Amire más közműszolgáltatónak kétmillió forint is elég volt, arra közel 15 millió kellett az akkor még Mitnyan György...","id":"20200624_tularazott_kozvelemenykutatas_tutto_mitnyan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79c85488-6f1c-4da5-8b32-8112dd729c56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fef99f70-db9b-4151-babc-d132e3a704c0","keywords":null,"link":"/kkv/20200624_tularazott_kozvelemenykutatas_tutto_mitnyan","timestamp":"2020. június. 24. 11:58","title":"Nyolcszorosan túlárazott közvélemény-kutatás miatt indul vizsgálat a Főtávnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c260234-a0b8-48be-b248-7241268c9c01","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megvan az új dátum. ","shortLead":"Megvan az új dátum. ","id":"20200624_Szeptemberben_lesz_a_Konyvhet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1c260234-a0b8-48be-b248-7241268c9c01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"301703b8-1e23-4b05-8226-5abdb87cd078","keywords":null,"link":"/kultura/20200624_Szeptemberben_lesz_a_Konyvhet","timestamp":"2020. június. 24. 15:53","title":"Szeptemberben lesz a Könyvhét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b40e14ab-f073-408c-abca-56863e53c8fb","c_author":"Bankmonitor.hu / Argyelán József","category":"kkv","description":"A személyi kölcsönök teljes hiteldíjára (THM) és ezáltal természetesen a kamatára is hatással lehet a jegybank keddi kamatvágása, a THM-maximum értéke ugyanis az alapkamathoz van kötve. Ez azonban csak júliustól lesz érzékelhető, így sokan csalódhatnak, akik már most olcsóbban vennének fel személyi hitelt. De érdemes emiatt kivárni?","shortLead":"A személyi kölcsönök teljes hiteldíjára (THM) és ezáltal természetesen a kamatára is hatással lehet a jegybank keddi...","id":"20200624_Egyelore_nem_erdemes_olcsobb_hitelre_szamitani_a_kamatvagas_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b40e14ab-f073-408c-abca-56863e53c8fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"422323e5-c36d-4799-9760-03fe63d5c747","keywords":null,"link":"/kkv/20200624_Egyelore_nem_erdemes_olcsobb_hitelre_szamitani_a_kamatvagas_miatt","timestamp":"2020. június. 24. 12:45","title":"Egyelőre nem érdemes olcsóbb hitelre számítani a kamatvágás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bc66704-d42c-4e5e-93cc-feae6b8719ff","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több ezer jelentkezőről beszélt egy őrnagy egy televíziónak, a hvg.hu-nak megküldött adatok szerint két hónap alatt 1187-en regisztráltak a toborzásokon, igaz, ebben nem szerepeltek a júniusi adatok.","shortLead":"Több ezer jelentkezőről beszélt egy őrnagy egy televíziónak, a hvg.hu-nak megküldött adatok szerint két hónap alatt...","id":"20200623_Hirtelen_megugorhatott_a_katonanak_jelentkezok_szama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5bc66704-d42c-4e5e-93cc-feae6b8719ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"480c7682-f691-40d9-b21d-5bf15823bc5e","keywords":null,"link":"/kkv/20200623_Hirtelen_megugorhatott_a_katonanak_jelentkezok_szama","timestamp":"2020. június. 23. 16:40","title":"Hirtelen megugorhatott a katonának jelentkezők száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5ec5e4a-94f6-49c4-8c4a-47b1ba64edfa","c_author":"Papp Petra Anna","category":"tudomany","description":"Lévai Zsófia fashion tech dizájner ruhái többet mutatnak annál, mint amennyit takarnak. Nem az anyaggal fukarkodott a tervező, inkább rábírta az anyagot, hogy kommunikáljon viselőjéről. Ehhez csak egy csipetnyi technológiára van szükség.","shortLead":"Lévai Zsófia fashion tech dizájner ruhái többet mutatnak annál, mint amennyit takarnak. Nem az anyaggal fukarkodott...","id":"20200624_fashion_tech_design_Levai_Zsofia_wearable_tech_hordhato_technologia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5ec5e4a-94f6-49c4-8c4a-47b1ba64edfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25f905e5-fcde-4413-8c8d-db6dc5ce0aef","keywords":null,"link":"/tudomany/20200624_fashion_tech_design_Levai_Zsofia_wearable_tech_hordhato_technologia","timestamp":"2020. június. 24. 20:00","title":"“Fogsz egy divattervezőt és egy szoftverfejlesztőt, összerakod őket egy szobába, és várod, hogy mi lesz belőle”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b41c872-4189-4f5c-b502-37f3f8a1f35a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Zoltán Erika, a Kozmix és az UFO is szórakoztatja majd a fiatalokat.","shortLead":"Zoltán Erika, a Kozmix és az UFO is szórakoztatja majd a fiatalokat.","id":"20200624_efott_fesztival_five_devenyi_tibor_korda_gyorgy_zoltan_erika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b41c872-4189-4f5c-b502-37f3f8a1f35a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74a90c25-b759-4fdf-b016-da3aa9167a2a","keywords":null,"link":"/elet/20200624_efott_fesztival_five_devenyi_tibor_korda_gyorgy_zoltan_erika","timestamp":"2020. június. 24. 12:13","title":"Five, Dévényi Tibor, Korda György: erős lesz retróban az idei EFOTT","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]