Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"db730d09-a787-4e34-b92e-25e37038d00c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Milliárdos osztalékot szerzett Tiborcz István vállalkozása a visegrádi szállodaépület eladásából.","shortLead":"Milliárdos osztalékot szerzett Tiborcz István vállalkozása a visegrádi szállodaépület eladásából.","id":"20200624_luxushotel_tiborcz_vsgrd_visegrad_hotel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db730d09-a787-4e34-b92e-25e37038d00c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b75ca96-cb0f-4bc0-a67b-ddfe633c69f6","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200624_luxushotel_tiborcz_vsgrd_visegrad_hotel","timestamp":"2020. június. 24. 16:57","title":"3,6 milliárd forintért adott el Tiborcz cége egy félkész luxushotelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b62604c7-e488-44dd-85a9-28b0ebbdc8df","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nemrég volt a születésnapja.\r

\r

","shortLead":"Nemrég volt a születésnapja.\r

\r

","id":"20200625_Hihetetlen_kort_ert_meg_a_vilag_legidosebb_golden_retrievere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b62604c7-e488-44dd-85a9-28b0ebbdc8df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa775948-b33e-47b7-a8fd-d5a32d370918","keywords":null,"link":"/elet/20200625_Hihetetlen_kort_ert_meg_a_vilag_legidosebb_golden_retrievere","timestamp":"2020. június. 25. 10:24","title":"Hihetetlen kort ért meg a világ legidősebb golden retrievere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a0336b3-1af7-45ff-b940-f8a7569a32f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha új iOS, akkor új háttérképek is járnak hozzá. Bár még csak most jelentették be az iOS 14-et, aki akarja, már letöltheti a háttérképeit.","shortLead":"Ha új iOS, akkor új háttérképek is járnak hozzá. Bár még csak most jelentették be az iOS 14-et, aki akarja, már...","id":"20200625_ios14_ipados14_hatterkepek_letoltese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a0336b3-1af7-45ff-b940-f8a7569a32f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e9a1578-1441-4a24-a001-4835fb313905","keywords":null,"link":"/tudomany/20200625_ios14_ipados14_hatterkepek_letoltese","timestamp":"2020. június. 25. 10:33","title":"Már most letöltheti telefonjára az iOS 14 háttérképeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1468f8d3-ec43-4b2a-a95a-f7da3c6a0cef","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bár már korábban kiírtak egy népszavazást a keleti parti államban, hogy módosítsák a nevet, a szenátus újabb referendumról döntött.","shortLead":"Bár már korábban kiírtak egy népszavazást a keleti parti államban, hogy módosítsák a nevet, a szenátus újabb...","id":"20200624_rhode_island_rabszolgasag_amerikai_allam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1468f8d3-ec43-4b2a-a95a-f7da3c6a0cef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adc0e4b1-28c5-4b7b-99fa-3038c720176c","keywords":null,"link":"/vilag/20200624_rhode_island_rabszolgasag_amerikai_allam","timestamp":"2020. június. 24. 12:35","title":"Megváltoztatnák egy amerikai állam nevét, mert a rabszolgaságra utal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9312b786-3588-43e1-9c95-63cee5d28406","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iPhone-ok és MacBookok után az AirPods fülhallgatójára is kiterjeszti egyik hasznos, az akkumulátort védő funkcióját az Apple.","shortLead":"Az iPhone-ok és MacBookok után az AirPods fülhallgatójára is kiterjeszti egyik hasznos, az akkumulátort védő funkcióját...","id":"20200624_ios_14_apple_airpods_akkumulator_toltes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9312b786-3588-43e1-9c95-63cee5d28406&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cd708ee-9a35-472f-a74d-14c00df8187b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200624_ios_14_apple_airpods_akkumulator_toltes","timestamp":"2020. június. 24. 09:33","title":"Az AirPodsokba is bekerül az Apple akkumulátorvédő funkciója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7730fa23-c230-4896-a724-d08d8ebc4010","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Egy főtanácsnoki indítvány megállapította, hogy Magyarország nemcsak a tranzitzónákkal, hanem a visszatoloncolásokkal is megsértette az uniós jogot. ","shortLead":"Egy főtanácsnoki indítvány megállapította, hogy Magyarország nemcsak a tranzitzónákkal, hanem a visszatoloncolásokkal...","id":"20200625_Magyarorszag_Europai_Unio_Birosag_fotanacsnok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7730fa23-c230-4896-a724-d08d8ebc4010&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"559ffa89-f045-410b-8301-b3b6a0177a7e","keywords":null,"link":"/itthon/20200625_Magyarorszag_Europai_Unio_Birosag_fotanacsnok","timestamp":"2020. június. 25. 11:50","title":"Újabb elmarasztalásra számíthat menekültügyben Magyarország az Európai Bíróságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33f5a553-dc1b-401d-b79b-48cf32a6bd4e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem szakadt be a forintárfolyam a kamatdöntés után, de szinte megállás nélkül gyengül.","shortLead":"Nem szakadt be a forintárfolyam a kamatdöntés után, de szinte megállás nélkül gyengül.","id":"20200624_forint_euro_alapkamat_arfolyam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33f5a553-dc1b-401d-b79b-48cf32a6bd4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0088c9cb-2b3d-41e1-8c8c-94fd5d15ac99","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200624_forint_euro_alapkamat_arfolyam","timestamp":"2020. június. 24. 19:29","title":"352 közelébe gyengült a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e474eaea-48ed-4ee4-b053-16e622a6c994","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Tudományos elemzések arra jutottak, hogy a populisták nem a járványból, hanem a gazdasági válságból profitáltak sokat. ","shortLead":"Tudományos elemzések arra jutottak, hogy a populisták nem a járványból, hanem a gazdasági válságból profitáltak sokat. ","id":"20200625_Die_Zeit_A_koronafertozes_nem_a_populistaknak_kedvezett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e474eaea-48ed-4ee4-b053-16e622a6c994&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"451edfa1-cc8a-43b8-bdb6-057413525504","keywords":null,"link":"/360/20200625_Die_Zeit_A_koronafertozes_nem_a_populistaknak_kedvezett","timestamp":"2020. június. 25. 07:49","title":"Die Zeit: A koronafertőzés nem a populistáknak kedvezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]