Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"29682920-74a3-42ff-adee-51a9f4555abc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Duna fővárosi szakaszán 52-féle gyógyszerhatóanyag jelenlétét mutatták ki a folyó vizéből. Ezek közül 32 az ivóvízbe is bekerül.","shortLead":"A Duna fővárosi szakaszán 52-féle gyógyszerhatóanyag jelenlétét mutatták ki a folyó vizéből. Ezek közül 32 az ivóvízbe...","id":"20200625_gyogyszermaradvany_duna_ivoviz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29682920-74a3-42ff-adee-51a9f4555abc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b43e91a6-d9d7-4920-8bef-2b58a511cb8a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200625_gyogyszermaradvany_duna_ivoviz","timestamp":"2020. június. 25. 15:33","title":"32-féle gyógyszermaradvány van a budapesti ivóvízben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d612a3b6-570a-4985-a89f-62cd34fc71b4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Kis híján ezer új fertőzöttről és 16 halálos áldozatról számoltak be az ukrán hatóságok az elmúlt 24 órából, a koronavírus gyorsuló ütemben terjed az országban. Mindezek ellenére Szijjártó Péter csütörtökön bejelentette, hogy a jövő héten megnyitják az összes határátkelőt Ukrajna felé.","shortLead":"Kis híján ezer új fertőzöttről és 16 halálos áldozatról számoltak be az ukrán hatóságok az elmúlt 24 órából...","id":"20200625_ukrajna_koronavirus_hataratkelo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d612a3b6-570a-4985-a89f-62cd34fc71b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81ce21a9-9284-4a88-87ed-ae57d1b086ad","keywords":null,"link":"/vilag/20200625_ukrajna_koronavirus_hataratkelo","timestamp":"2020. június. 25. 17:15","title":"Miközben megnyitjuk az ukrán határt, odaát egyre súlyosabb a járványhelyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63ec98c1-b466-4d33-b898-ef203c9cbff7","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Bármilyen meglepő, nem hidegebb az idei június, mint általában – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat méréseiből. A csapadékmennyiségről ugyanezt már nem lehet elmondani, hiszen az eddig lehullt eső országos átlagban másfélszerese a szokásosnak. Van egy rossz hírünk is: a következő hetekben is az átlagoshoz közeli, vagy kissé hűvösebb idő elé nézünk.","shortLead":"Bármilyen meglepő, nem hidegebb az idei június, mint általában – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat...","id":"20200624_nyar_meteorologia_elorejelzes_idojaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=63ec98c1-b466-4d33-b898-ef203c9cbff7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eef2db82-bec2-43e5-9c14-e2d044a53236","keywords":null,"link":"/itthon/20200624_nyar_meteorologia_elorejelzes_idojaras","timestamp":"2020. június. 24. 17:00","title":"Most akkor tényleg megbolondult az időjárás Magyarországon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03a84764-0a5b-47be-81ce-c7801ecec897","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gyanú szerint több száz kocsiban tett kárt az 59 éves magyar, aki buszsofőrként dolgozott a német városban. ","shortLead":"A gyanú szerint több száz kocsiban tett kárt az 59 éves magyar, aki buszsofőrként dolgozott a német városban. ","id":"20200625_szabalytalan_parkolas_bosszu_magyar_buszsofor_chemnitz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03a84764-0a5b-47be-81ce-c7801ecec897&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ee6e7f9-5040-4883-bb97-c3b25a152276","keywords":null,"link":"/elet/20200625_szabalytalan_parkolas_bosszu_magyar_buszsofor_chemnitz","timestamp":"2020. június. 25. 20:02","title":"Tilosban parkoló autók kerekeit vagdosta éveken át egy magyar férfi Chemnitzben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef6e64a9-cc85-43c8-8a50-96c979414400","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A szocialisták már nyáron nekiállnának az ellenzéki egyeztetésnek a 2022-es országgyűlési választásra. A szerdai bejelentés szerint meg akarják vitatni, hogy az összes választókerületben tartsanak-e előválasztást, és legyen-e közös lista.","shortLead":"A szocialisták már nyáron nekiállnának az ellenzéki egyeztetésnek a 2022-es országgyűlési választásra. A szerdai...","id":"20200624_mszp_ellenzek_egyeztetes_valasztas_tarselnok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef6e64a9-cc85-43c8-8a50-96c979414400&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14050019-4212-4a5d-8d8d-b48952c5d3e6","keywords":null,"link":"/itthon/20200624_mszp_ellenzek_egyeztetes_valasztas_tarselnok","timestamp":"2020. június. 24. 18:26","title":"Kunhalmi: Az MSZP-nek kell az ellenzéki együttműködés „kötőszövetének” lennie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"383473c2-02df-49fd-bb94-ccd8e74df1c9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Húszmilliárd forinttal megemelik az MTVA támogatását, 11 milliárd jut nemzeti konzultációra.","shortLead":"Húszmilliárd forinttal megemelik az MTVA támogatását, 11 milliárd jut nemzeti konzultációra.","id":"20200625_100_milliard_kozmedia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=383473c2-02df-49fd-bb94-ccd8e74df1c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f09a979-9f10-4ed8-8bde-cc7f0f4ebf28","keywords":null,"link":"/kkv/20200625_100_milliard_kozmedia","timestamp":"2020. június. 25. 07:38","title":"Több mint 100 milliárd forintból gazdálkodhat 2021-ben a közmédia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bad4813c-f573-4c4d-b508-dec378fcdf23","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A brit szolgáltató összesen 16 filmet ítélt rasszistának, meg is jelölte őket.","shortLead":"A brit szolgáltató összesen 16 filmet ítélt rasszistának, meg is jelölte őket.","id":"20200624_Dzsungel_konyve_Kincsvadaszok_Sky_jeloles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bad4813c-f573-4c4d-b508-dec378fcdf23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5edf4db-9b4c-45ed-b37b-c4fe5da6ac30","keywords":null,"link":"/elet/20200624_Dzsungel_konyve_Kincsvadaszok_Sky_jeloles","timestamp":"2020. június. 24. 17:11","title":"A dzsungel könyve és a Kincsvadászok is sértő lehet a Sky szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b58c3b3-dbc6-4ead-abdf-6cfc320cffff","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"„A jó hír az, hogy mindenen lehet változtatni, minden rossz szokástól meg lehet szabadulni” – hangsúlyozta a pszichoterapeuta a HVG Extra Pszichológia Szalon vendégeként. A beszélgetés során a pszichoterapeuta egyebek mellett kitért a kisgyermekkori bizalomvesztés következményeire, a hiteles ember magányosságára és arra, hogy miért veszélyesek a szexuális fétisek.","shortLead":"„A jó hír az, hogy mindenen lehet változtatni, minden rossz szokástól meg lehet szabadulni” – hangsúlyozta...","id":"20200626_Feldmar_Andras_A_legtobben_alvajarok_vagyunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b58c3b3-dbc6-4ead-abdf-6cfc320cffff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27ddaf22-de2d-4fb8-afd7-8bfe14c02b0b","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200626_Feldmar_Andras_A_legtobben_alvajarok_vagyunk","timestamp":"2020. június. 26. 09:30","title":"Feldmár András: A legtöbben alvajárók vagyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]