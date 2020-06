Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bfcf2a89-45c4-4a0d-8e3d-f355c2b7d299","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az elnök-vezérigazgató 700 ezer dollárt kapott, a pénzügyi vezető pedig 600 ezret.","shortLead":"Az elnök-vezérigazgató 700 ezer dollárt kapott, a pénzügyi vezető pedig 600 ezret.","id":"20200601_hertz_jutalom_csodvedelem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bfcf2a89-45c4-4a0d-8e3d-f355c2b7d299&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6077ff7-baee-4ad3-86e8-dbe0759b99b9","keywords":null,"link":"/kkv/20200601_hertz_jutalom_csodvedelem","timestamp":"2020. június. 01. 13:27","title":"Mielőtt csődvédelmet kért volna a Hertz, hatalmas jutalmakat osztottak ki a vezetőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b68994a4-c119-4be5-be2d-87154b0414ac","c_author":"","category":"itthon","description":"A rendőrök három nap alatt kézre kerítették őket.","shortLead":"A rendőrök három nap alatt kézre kerítették őket.","id":"20200601_Kilencmillio_forintot_csaltak_ki_az_unokazos_csalok_egy_nagyitol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b68994a4-c119-4be5-be2d-87154b0414ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a46f137-07ab-4690-805e-01c834412913","keywords":null,"link":"/itthon/20200601_Kilencmillio_forintot_csaltak_ki_az_unokazos_csalok_egy_nagyitol","timestamp":"2020. június. 01. 09:58","title":"Kilencmillió forintot csaltak ki az unokázós csalók egy nagyitól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"955348c9-7bba-4885-a902-7b7b34c7883e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség keresi a férfit, egyelőre nem találják.","shortLead":"A rendőrség keresi a férfit, egyelőre nem találják.","id":"20200601_duna_lanchid_zuhanas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=955348c9-7bba-4885-a902-7b7b34c7883e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc8473ba-7674-45e0-8e3a-0cb7a76600ff","keywords":null,"link":"/itthon/20200601_duna_lanchid_zuhanas","timestamp":"2020. június. 01. 15:01","title":"A Dunába zuhant a Lánchídról egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0304368b-7908-42dd-afb4-71edff264a95","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hivatalos halottkémi jelentés szerint a 46 éves férfi halálát a nyakára és a hátára nehezedő nyomás okozta fulladás idézte elő.","shortLead":"A hivatalos halottkémi jelentés szerint a 46 éves férfi halálát a nyakára és a hátára nehezedő nyomás okozta fulladás...","id":"20200602_Emberolesnek_minositette_a_hivatalos_vizsgalat_George_Floyd_halalat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0304368b-7908-42dd-afb4-71edff264a95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eebd4ee-811e-4ee9-a2fa-087ccf7c4759","keywords":null,"link":"/vilag/20200602_Emberolesnek_minositette_a_hivatalos_vizsgalat_George_Floyd_halalat","timestamp":"2020. június. 02. 07:21","title":"Emberölésnek minősítette a hivatalos vizsgálat George Floyd halálát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0652a063-30b3-46b3-a902-20bcc3afa52a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Liverpool labdarúgó csapatának játékosai a hazai pályán, az Anfielden letérdeltek a kezdőkör vonalán, hogy ezzel fejezzék ki szolidaritásukat az USA-ban rendőri erőszak áldozatává vált afroamerikai férfi, George Floyd iránt.\r

