Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0ea55282-a73f-4191-beef-ede035befa56","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"A magyar kormányfő kétfrontos csatának néz elébe, és mindkettőben a német kancellár vezeti ellene a harcosokat. A tét a Fidesz európai néppárti tagsága, illetve hogy jogállami kritériumokhoz kötik-e az uniós támogatásokat.","shortLead":"A magyar kormányfő kétfrontos csatának néz elébe, és mindkettőben a német kancellár vezeti ellene a harcosokat. A tét...","id":"202026_johet_a_pofonhullam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ea55282-a73f-4191-beef-ede035befa56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c6e082b-cdc1-450d-b366-2a0b8b0efcfb","keywords":null,"link":"/360/202026_johet_a_pofonhullam","timestamp":"2020. június. 26. 07:00","title":"Merkelék móresre taníthatják Orbánt, ha túlfeszíti a húrt, és ezt ő mintha sejtené is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed25760a-4e8f-4688-b9b3-55a4f29195d6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már zajlik a tiszavirágzás, az egyedülálló természeti látványosság, amit nemrég a Hungarikum Bizottság mint kiemelkedő jelentőséggel bíró nemzeti értéket, hungarikumnak nyilvánított.","shortLead":"Már zajlik a tiszavirágzás, az egyedülálló természeti látványosság, amit nemrég a Hungarikum Bizottság mint kiemelkedő...","id":"20200625_tisza_to_viragzas_keresz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed25760a-4e8f-4688-b9b3-55a4f29195d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7120403-f85d-4831-816c-3ee3342e9322","keywords":null,"link":"/elet/20200625_tisza_to_viragzas_keresz","timestamp":"2020. június. 25. 21:51","title":"Virágzik a Tisza-tó, haláltáncba kezdtek a kérészek – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1468f8d3-ec43-4b2a-a95a-f7da3c6a0cef","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bár már korábban kiírtak egy népszavazást a keleti parti államban, hogy módosítsák a nevet, a szenátus újabb referendumról döntött.","shortLead":"Bár már korábban kiírtak egy népszavazást a keleti parti államban, hogy módosítsák a nevet, a szenátus újabb...","id":"20200624_rhode_island_rabszolgasag_amerikai_allam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1468f8d3-ec43-4b2a-a95a-f7da3c6a0cef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adc0e4b1-28c5-4b7b-99fa-3038c720176c","keywords":null,"link":"/vilag/20200624_rhode_island_rabszolgasag_amerikai_allam","timestamp":"2020. június. 24. 12:35","title":"Megváltoztatnák egy amerikai állam nevét, mert a rabszolgaságra utal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc5702c1-0540-41d8-8209-fe372d0a5894","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Júliustól tovább csökkenti a foglalkoztatási költségeket a kormány, ami az egészségügyi fejlesztésekre és a nyugdíjemelésekre már a közeli jövőben visszaüthet.","shortLead":"Júliustól tovább csökkenti a foglalkoztatási költségeket a kormány, ami az egészségügyi fejlesztésekre és...","id":"20200624_egeszsegugy_nyugdij_szocho_munka","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc5702c1-0540-41d8-8209-fe372d0a5894&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b60b40c4-6fb3-43ea-b101-ee08f91a5b30","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200624_egeszsegugy_nyugdij_szocho_munka","timestamp":"2020. június. 24. 14:07","title":"Az egészségügy és a nyugdíjasok lehetnek a szocho csökkentésének vesztesei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d521d10e-7835-4c6b-9e68-f265c1072b00","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 2020-as szezon első sörünnepére a cseh sörök kedvelőit várják júniús 24. és 28. között a Westend Millennnium Tetőkertjén. A Budapesti Cseh Sörnapokat immár 13. alkalommal tartják meg.



","shortLead":"A 2020-as szezon első sörünnepére a cseh sörök kedvelőit várják júniús 24. és 28. között a Westend Millennnium...","id":"20200625_Sorunnep_a_teton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d521d10e-7835-4c6b-9e68-f265c1072b00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a94865f3-1dce-47cf-a6a2-4e80c95c247d","keywords":null,"link":"/elet/20200625_Sorunnep_a_teton","timestamp":"2020. június. 25. 09:10","title":"Sörünnep a tetőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63ec98c1-b466-4d33-b898-ef203c9cbff7","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Bármilyen meglepő, nem hidegebb az idei június, mint általában – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat méréseiből. A csapadékmennyiségről ugyanezt már nem lehet elmondani, hiszen az eddig lehullt eső országos átlagban másfélszerese a szokásosnak. Van egy rossz hírünk is: a következő hetekben is az átlagoshoz közeli, vagy kissé hűvösebb idő elé nézünk.","shortLead":"Bármilyen meglepő, nem hidegebb az idei június, mint általában – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat...","id":"20200624_nyar_meteorologia_elorejelzes_idojaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=63ec98c1-b466-4d33-b898-ef203c9cbff7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eef2db82-bec2-43e5-9c14-e2d044a53236","keywords":null,"link":"/itthon/20200624_nyar_meteorologia_elorejelzes_idojaras","timestamp":"2020. június. 24. 17:00","title":"Most akkor tényleg megbolondult az időjárás Magyarországon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a26da37a-d618-4eb8-b36a-62cd4e209ee6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olasz sportkocsigyártó megmutatja, hogy egy szívómotor is lehet elképesztően erős.","shortLead":"Az olasz sportkocsigyártó megmutatja, hogy egy szívómotor is lehet elképesztően erős.","id":"20200625_turbo_es_villanymotor_nelkul_is_830_loeros_a_legujabb_lamborghini_scv12_aventador","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a26da37a-d618-4eb8-b36a-62cd4e209ee6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af07f677-5d67-4baa-b259-2b85233da5d7","keywords":null,"link":"/cegauto/20200625_turbo_es_villanymotor_nelkul_is_830_loeros_a_legujabb_lamborghini_scv12_aventador","timestamp":"2020. június. 25. 11:21","title":"Turbó és villanymotor nélkül is 830 lóerős a legújabb Lamborghini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc063720-266d-4228-8756-d1c4bce82981","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombattól él az új sebességhatár, és heteken belül kiírják a közbeszerzési eljárást a rossz állapotú híd felújítására.","shortLead":"Szombattól él az új sebességhatár, és heteken belül kiírják a közbeszerzési eljárást a rossz állapotú híd felújítására.","id":"20200624_sebesseghatar_Lanchid_augusztus_20","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc063720-266d-4228-8756-d1c4bce82981&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9384e9e4-200c-48a1-897f-224360465b81","keywords":null,"link":"/itthon/20200624_sebesseghatar_Lanchid_augusztus_20","timestamp":"2020. június. 24. 16:45","title":"Legfeljebb 30-cal lehet áthajtani a Lánchídon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]