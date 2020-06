Könnyű is, gyors is, de legnagyobb előnye mégsem ez a Moshi IonBank 10K nevű power bankjének. A beépített töltőkábel mindent visz. Leteszteltük.

Az okostelefon-gyártók többsége hosszú éveken át nem igazán foglalkozott azzal, hogy a felhasználók igényeit kutató felméréseken rendre a hosszabb üzemidő végzett első helyen. A kiegészítőgyártók ekkor ébredtek rá, micsoda remek lehetőség nyílt számukra, és tették mindenféle kapacitással és formavilággal elérhetővé a megfáradt telefon töltésére szolgáló külső akkumulátorokat. Ezek óriási előnye, hogy 10 százalék alá csökkenő töltöttségi szint esetén sincs szükség arra, hogy az ember egy szenvedélybeteg átszellemültségével kajtasson konnektor után (betegesen ragaszkodjon a fal melletti helyhez a kávézóban, aljzatközeli ülőhelycseréért házi szendvics, gyári kóla menüt ajánlgasson az InterCityn).

Az elmúlt két évben ugyan határozott elmozdulás figyelhető meg a mobilgyártók részéről – a készülékek vékonyságának fetisizálása helyett, vagy legalábbis mellett a hosszabb üzemidőre fókuszálnak –, a külső akkumulátorok velünk maradtak. Az ő fejlesztőik sem unatkoztak, így létezik vésztöltő értékelhető (mondjuk 1000 mAh-es) kapacitással ellátott kulcstartó formájában, és persze ott a másik véglet, van 20 000 mAh-es féltégla is.

A toktól a vonóig mindenféle okostelefonos kiegészítőt kínáló Moshinál a 3200 mAh jelenti a belépőszintet, a portfólió erősebb végén pedig az a 10 300 mAh áll, amely kapacitás még becsomagolható úgy, hogy ne féltégla legyen az eredmény.

© Moshi

Tömegét tekintve legalábbis semmiképpen nem: tesztalanyunk, a Moshi IonBank 10K a specifikáció szerint 270 grammos. Véleményes, hogy ez sok vagy kevés. Megegyező kapacitás mellett a Xiaomi Mi Power Bank 2S tömege 225 gramm, a Samsung EB-P1100 220 grammos, az Asus ZenPower pedig 215-nél egy grammal sem több. Innen nézve a Moshi terméke nem igazán könnyű darab. Mindenesetre kézbevéve egyáltalán nem érződik nehéznek. (Ráadásul, mint hamarosan kitérünk rá, a többlet elég jól indokolható.)

Az eszközt előlapját tekintve kétszer két színben kínálja a gyártó: a sunset bronze névre keresztelt színvilág rózsaszínes-barnás, a tesztkészülék gunmetal gray fantázianeve pedig ezüst-fekete színkombinációt takar. Az oldalsó és hátsó borítás minden esetben műanyag, az előbbi modellnél burgundi, utóbbinál fekete. A rózsaszín és az ezüst borítás anyaga fém. Az egyik esetben barna, másikban fekete rész pedig bőrféleség. Azért csak féleség, mert a gyártó vegán bőrt alkalmaz.

© hvg.hu

Az ízléses szín- és formavilágot egészen nagy felületen élvezhetik a felhasználók. Az IonBank 10K méretei nagyjából megegyeznek a konkurensek által kínált paraméterekkel: a 13,7 x 8,2 x 1,8 cm-es kiterjedés a hosszúságot (illetve hát a legnagyobb értéket) tekintve picit kisebb, vastagságban picit nagyobb már említett társainál. Hogy kinek melyik dimenzió a fontosabb, az egyedi kérdés, zsebméret és ízlés döntheti el.

Maga az akku kisebb – és ezért nagyszerű

Igen ám, de ezt az “itt picit kisebb, ott picit nagyobb” dolgot a Moshinak úgy sikerült elérnie, hogy a többiekkel ellentétben egy, illetve rögtön kettő kábelt is csomagolt a dobozba. Mármint nem a power bank papírcsomagolásába, hanem magába az akkumulátor házába.

© hvg.hu

A kábelekhez a barna/fekete vegán bőr rész felnyitásával férünk hozzá. Az egyik az akkumulátor feltöltésére szolgál, és már önmagában ez fontos előny: a telep mellé nem kell hordozgatni azt a legtöbbször rövid, így aztán könnyen elveszíthető kábelecskét, ami jellemzően jár egy power bankhez. (Ha hosszabbat veszünk és viszünk mellé, az kevésbé elhagyható, cserébe picit kényelmetlenebb.) Az viszont negatívum, hogy nem USB-C, hanem hagyományos USB található a drót ezen végén. Így az újabb, kizárólag USB-C porttal felszerelt laptopok használóinak lehet egy kis kellemetlenség a töltéssel, ha a géphez csatlakoztatva töltenék fel az aksit.

Ezt a kellemetlenséget gyorsan és nagyon feledteti az említett – mágnesesen záródó – fedél felnyitása után elénk táruló másik vezeték. Az ugyanis egy igazi, hamisítatlan, Apple-féle Lightning-csatlakozós töltő. (Az Apple-féle MFi-tanúsítvánnyal rendelkező fajtából.) Ami azt jelenti, hogy ha egy falitöltőmentes napra vagy akár hétvégére indulunk valahova, akkor az iPhone-unkon és a Moshi IonBank 10K-n kívül semmi mást nem kell magunkkal vinnünk ahhoz, hogy végig üzemben lehessen a telefonunk, és bármikor táplálhassuk annak akkuját. (Sőt, mivel az eszközön található plusz egy USB-hely, társunk mobilja is jól járhat vele.)

Moshi IonBank 10K egy Huawei P30 Pro mellett © hvg.hu

Gyors?

Eléggé. Ami valószínűleg mindenkit jobban érdekel, az a kifelé áramló energia, amit 24 wattal szolgáltat az eszköz. Ez nem csak régebbi és/vagy olcsóbb (iPhone 11, iPhone SE) mellé járó 5 wattos töltőhöz képest gyorsabb, de még az Apple csúcsmodelljei (iPhone 11 Pro és Pro Max) mellé járó, 18 wattos gyorstöltőnél is. Ki lehetne ezt fejezni percekben és százalékokban is, de felhasználó élményben leírva jobb alap az összehasonlításra: nagyságrendileg ugyanolyan gyorsan töltődik majd az iPhone, mint a jobbfajta gyári töltőjével szokott. Az 5 wattos töltőt használók pedig hiperűrugrásra készülhetnek. Az sem mellékes információ, hogy a jelentősnek számító 10 300 mAh-es kapacitás 3-4 teljes iPhone-töltésre elég, a pontos érték persze modellfüggő. Lightning-csatlakozós iPadet is tölthetünk a külső aksival, de mivel annak nagyobb a beépített akkumulátora, azt csak egy-kétszer pumpálhatjuk tele.

Az IonBank 10K-ba befelé némiképp lassabban vándorol az energia, egy teljestöltés-tesztünk során (10 wattos iPad-töltővel) nagyjából 5 órát vett igénybe.

A Moshi SmartSense névre keresztelt technológiája lehetővé teszi, hogy táplálkozhasson egy áramforrásból maga a power bank, illetve azon keresztül a telefon is. Ilyenkor előbb az iPhone-nak jut a manna, utána töltődik a külső akkumulátor.

Verdikt

+ : elegáns forma, beépített kábel, Made For iPhone-tanúsítvány, gyorstöltés. –: lehetne olcsóbb; kérdés, hogy a felnyitható fedél hosszabb távon is stabilan záródik-e majd.

A hordozható akkumulátorok világában nehéz kitűnni. Nagyjából ugyanazt tudja mindegyik eszköz: zsebben, táskában vihetjük magunkkal az energiát, hogy aztán bárhol tölteni tudjuk telefonunkat. A – 3200 és 5150 mAh-es kapacitással is elérhető – Moshi IonBank ezt a “bárholt” teszi egyszerűbbé, kényelmesebbé azzal a kiegészítéssel, hogy “még ott is, ahol nincs nálunk az iPhone-töltőnk”.

A kényelemnek ára van, a Moshi IonBank 10K nem titkoltan egy prémiumkategóriás termék, melyért cserébe színtől és forgalmazótól függően 33-40 ezer forintot kérnek el.

A mérlegelés során érdemes figyelembe venni azt is, hogy egy kábel nélküli egység mellé vagy arra van szükség, hogy mindenhova hordozzuk magunkkal otthon használatos iPhone-töltőnket, vagy pedig vennünk kell még egyet. Az IonBankbe építetthez hasonló minőségű, MFi-tanúsítvánnyal rendelkező kábel külön vásárolva 5000 forint körül szerezhető be.

A többi tesztünket itt találja. Ha rendszeresen szeretne értesülni róluk, lájkolja a HVG Tech rovatának facebookos oldalát.