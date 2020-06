Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0b624861-0b7a-4907-abb1-73ae057e7854","c_author":"HVG","category":"360","description":"Szépen gyarapodik az alapítványok üzleti köre.","shortLead":"Szépen gyarapodik az alapítványok üzleti köre.","id":"20200626_GTC_HOLDINGMatolcsy_fejebol_pattant_ki","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b624861-0b7a-4907-abb1-73ae057e7854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50306273-e32f-40d5-9766-9c4b6a902acf","keywords":null,"link":"/360/20200626_GTC_HOLDINGMatolcsy_fejebol_pattant_ki","timestamp":"2020. június. 27. 12:20","title":"Már 100 focipálya alapterületű ingatlan van az MNB-alapítványok látókörében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy motoros Dunaföldvárnál, egy pedig Mindszentkállánál vesztette életét.","shortLead":"Egy motoros Dunaföldvárnál, egy pedig Mindszentkállánál vesztette életét.","id":"20200628_motorbaleset_halalos_baleset_dunaujvaros_mindszentkalla","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6498c78-dd9a-4e7a-b51d-5dd872ca9f6c","keywords":null,"link":"/itthon/20200628_motorbaleset_halalos_baleset_dunaujvaros_mindszentkalla","timestamp":"2020. június. 28. 10:35","title":"Két halálos motoros baleset történt vasárnap reggel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34649811-b94f-43c4-ade9-89527aea33b6","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"A jobboldali államfő most sokkal jobban szerepelt, mint öt éve.","shortLead":"A jobboldali államfő most sokkal jobban szerepelt, mint öt éve.","id":"20200629_lengyelorszag_lengyel_elnok_andrzej_duda_valasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=34649811-b94f-43c4-ade9-89527aea33b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56cb41ff-aacb-4fd4-8a29-d658e414d11b","keywords":null,"link":"/vilag/20200629_lengyelorszag_lengyel_elnok_andrzej_duda_valasztas","timestamp":"2020. június. 29. 07:51","title":"Lengyelország: az elnök várhatóan marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6c1eecb-f29e-46f0-8174-9ea6a5221fb2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A német tartományok közül elsőként Bajorországban vezethetik be az ingyenes, általános koronavírus-tesztelést.","shortLead":"A német tartományok közül elsőként Bajorországban vezethetik be az ingyenes, általános koronavírus-tesztelést.","id":"20200628_Ingyen_koronavirus_teszt_bajor_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6c1eecb-f29e-46f0-8174-9ea6a5221fb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf268301-8877-4899-9a33-8f3155228624","keywords":null,"link":"/vilag/20200628_Ingyen_koronavirus_teszt_bajor_kormany","timestamp":"2020. június. 28. 15:55","title":"Ingyen koronavírus-tesztet kínál a bajor kormány a tartomány mind a 13 millió lakosának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5636e58-cc06-4485-acd0-2fed174b1cb7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A magyar főváros ezzel egyedül van Európában.","shortLead":"A magyar főváros ezzel egyedül van Európában.","id":"20200627_Szennyezettebb_Budapest_levegoje_mint_a_jarvany_elott_volt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5636e58-cc06-4485-acd0-2fed174b1cb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1becd2de-7c98-41b0-8171-00b477cd7a26","keywords":null,"link":"/zhvg/20200627_Szennyezettebb_Budapest_levegoje_mint_a_jarvany_elott_volt","timestamp":"2020. június. 27. 19:54","title":"Szennyezettebb Budapest levegője, mint a járvány előtt volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0d3117d-9aab-411d-813a-b9bf4668ebc6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hat órát kell várakozniuk az Ukrajnába tartó autósoknak Záhonynál, a szerb határon Röszkénél a be- és a kilépő forgalom is torlódik - közölte honlapján a rendőrség.","shortLead":"Hat órát kell várakozniuk az Ukrajnába tartó autósoknak Záhonynál, a szerb határon Röszkénél a be- és a kilépő forgalom...","id":"20200628_Komoly_torlodas_a_hatarokon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0d3117d-9aab-411d-813a-b9bf4668ebc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fc81758-ca65-4263-8853-3076a5261399","keywords":null,"link":"/itthon/20200628_Komoly_torlodas_a_hatarokon","timestamp":"2020. június. 28. 14:58","title":"Komoly torlódás a határokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17d5530b-df92-4442-81cf-fdf1971357f2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A kormány szerint igazságosabb lesz a rendszer, a 2021-től élő módosítástól pedig több tízmilliárd forint pluszbevételt remélnek.","shortLead":"A kormány szerint igazságosabb lesz a rendszer, a 2021-től élő módosítástól pedig több tízmilliárd forint pluszbevételt...","id":"20200627_Peticioban_tiltakoznak_a_kata_valtoztatasa_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=17d5530b-df92-4442-81cf-fdf1971357f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3a600e1-0011-43a9-ae96-37eb61500600","keywords":null,"link":"/itthon/20200627_Peticioban_tiltakoznak_a_kata_valtoztatasa_ellen","timestamp":"2020. június. 27. 09:45","title":"Petícióban tiltakoznak a kata változtatása ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ea7d55d-1b49-4100-9dfe-a022259943e7","c_author":"HVG","category":"360","description":"A szakemberek sem tudják, miért volt sokkal enyhébb a járvány a kelet-közép-európai országokban, mint nyugaton. Amott azonban többet tudnak a vírus terjedéséről, így pontosabban látják, mikor milyen korlátozásokra van szükség.","shortLead":"A szakemberek sem tudják, miért volt sokkal enyhébb a járvány a kelet-közép-európai országokban, mint nyugaton. Amott...","id":"202026_a_haboru_meg_hatravan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ea7d55d-1b49-4100-9dfe-a022259943e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7572d28-e5fa-4a01-beb8-414122aa7801","keywords":null,"link":"/360/202026_a_haboru_meg_hatravan","timestamp":"2020. június. 28. 16:00","title":"Eddig mázlink volt a járvánnyal, de jó volna adatokat is gyűjteni a terjedéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]