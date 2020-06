Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"270342d3-9af4-43e0-b055-cacc829077a0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már egy ideje pedzegetik, hogy a jelenleginél olcsóbb telefonokat is elindít a OnePlus. Most videós bizonyíték is született erre.","shortLead":"Már egy ideje pedzegetik, hogy a jelenleginél olcsóbb telefonokat is elindít a OnePlus. Most videós bizonyíték is...","id":"20200629_kozepkategorias_oneplus_z_nord_telefon_teaser","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=270342d3-9af4-43e0-b055-cacc829077a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e98e82d-2982-4db3-a2ed-82d0f04c4702","keywords":null,"link":"/tudomany/20200629_kozepkategorias_oneplus_z_nord_telefon_teaser","timestamp":"2020. június. 29. 00:03","title":"Tényleg jön az olcsóbb OnePlus telefon – itt a hivatalos beharangozója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3620e2b-9663-4d92-8fc5-50f6c30fd717","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Annyit segítünk: telitalálata senkinek nem volt.","shortLead":"Annyit segítünk: telitalálata senkinek nem volt.","id":"20200627_Most_megtudhatja_milliomos_lette_az_otos_lotton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f3620e2b-9663-4d92-8fc5-50f6c30fd717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7bda813-87db-4fca-a4a6-297998f55e7e","keywords":null,"link":"/itthon/20200627_Most_megtudhatja_milliomos_lette_az_otos_lotton","timestamp":"2020. június. 27. 20:10","title":"Most megtudhatja, milliomos lett-e az ötös lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f50fcb59-7fa3-465c-b6b1-567ed0ae8e35","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A tulajdonos szerint az elnevezés nem diszkriminatív, sokkal inkább elismerésnek számított évszázadokkal ezelőtt. ","shortLead":"A tulajdonos szerint az elnevezés nem diszkriminatív, sokkal inkább elismerésnek számított évszázadokkal ezelőtt. ","id":"20200628_becs_szerecsen_patika_mohren_apotheke_nevvaltoztatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f50fcb59-7fa3-465c-b6b1-567ed0ae8e35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"863dd77f-bf80-481c-b404-91d28090739b","keywords":null,"link":"/elet/20200628_becs_szerecsen_patika_mohren_apotheke_nevvaltoztatas","timestamp":"2020. június. 28. 09:11","title":"Új nevet kap a bécsi Szerecsen Patika, mivel többen kirekesztőnek találták az eddigit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d8bd46d-4015-4cf7-b0ba-75b2da9802cc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A kozmetikai óriáscég is feltünteti majd minden termékén, hogy azok milyen környezeti és társadalmi hatásokkal járnak.","shortLead":"A kozmetikai óriáscég is feltünteti majd minden termékén, hogy azok milyen környezeti és társadalmi hatásokkal járnak.","id":"20200629_A_Loreal_is_felcimkezi_a_termekeit_a_kornyezeti_hatasuk_alapjan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d8bd46d-4015-4cf7-b0ba-75b2da9802cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb4e68f7-ef67-43cb-a08f-7ebda2ae901f","keywords":null,"link":"/zhvg/20200629_A_Loreal_is_felcimkezi_a_termekeit_a_kornyezeti_hatasuk_alapjan","timestamp":"2020. június. 29. 12:01","title":"A L’Oréal ráírja majd a termékeire, hogy mennyire környezetszennyezőek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e2c7975-94ba-43c0-8d64-5a568fd3962d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az eddig is jól működő éttermek megerősödve kerülhetnek ki a válságból, különösen ha gyorsan át tudtak állni a házhoz szállításra, de a gyengék közül nagyon sokan elbukhatnak.","shortLead":"Az eddig is jól működő éttermek megerősödve kerülhetnek ki a válságból, különösen ha gyorsan át tudtak állni a házhoz...","id":"20200628_etterem_vendeglatas_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e2c7975-94ba-43c0-8d64-5a568fd3962d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29ae3af8-c3d9-4428-b183-8513c14ef6d9","keywords":null,"link":"/elet/20200628_etterem_vendeglatas_jarvany","timestamp":"2020. június. 28. 09:53","title":"A világ éttermeinek 10 százaléka megszűnhet a járvány hatására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b76e8e7-615f-4674-862b-b0acffeb9c1e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kemény volt a június is ebben az évben, sok szembenézéssel és erőfeszítéssel, de néhány ember, akivel ebben az elmúlt hetekben a cikkeinkben foglalkoztunk, azt is megmutatta, hogy mi számít igazán. Összegyűjtöttük a hónap legjobb cikkeit az Élet + Stílus és a Kult rovatból. ","shortLead":"Kemény volt a június is ebben az évben, sok szembenézéssel és erőfeszítéssel, de néhány ember, akivel ebben az elmúlt...","id":"20200628_Egy_vasalodeszka_tetejen_usztunk_be_a_nyarba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b76e8e7-615f-4674-862b-b0acffeb9c1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe4ec48a-05a7-4498-87e3-f569bf1f328b","keywords":null,"link":"/elet/20200628_Egy_vasalodeszka_tetejen_usztunk_be_a_nyarba","timestamp":"2020. június. 28. 20:00","title":"Egy vasalódeszka tetején úsztunk be a nyárba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"754d838b-513e-447e-ac49-8c7a299c922c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A ciklus felénél váltanak a koalíciós partnerek.","shortLead":"A ciklus felénél váltanak a koalíciós partnerek.","id":"20200627_Negy_honap_egyezkedes_utan_megvan_az_uj_ir_miniszterelnok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=754d838b-513e-447e-ac49-8c7a299c922c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9da26acf-953b-4e5d-9d5a-b6cdee91f6cc","keywords":null,"link":"/vilag/20200627_Negy_honap_egyezkedes_utan_megvan_az_uj_ir_miniszterelnok","timestamp":"2020. június. 27. 17:24","title":"Négy hónap egyezkedés után megvan az új ír miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a5887b-1b7d-4fc9-9a42-4cc9763daf9c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Pályi András nem igazán bánja, hogy egy \"feljelentés\" nyomán ez lett a Tigris sorsa, mert annyira gyengének tartja ifjúkori zsengéjét, hogy annak kéziratát sem mutatja meg senkinek. ","shortLead":"Pályi András nem igazán bánja, hogy egy \"feljelentés\" nyomán ez lett a Tigris sorsa, mert annyira gyengének tartja...","id":"202026_folyoirat__lepuffantas_herczog_noemi_feljelentik_atigrist","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98a5887b-1b7d-4fc9-9a42-4cc9763daf9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dec5bafa-b0fa-4430-82a0-e5ed2946ce53","keywords":null,"link":"/360/202026_folyoirat__lepuffantas_herczog_noemi_feljelentik_atigrist","timestamp":"2020. június. 28. 12:30","title":"\"Jó kis sztori\" a 60-as években betiltott darab története","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]