Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8cc123d6-f5ec-4c9f-b739-809f5c6448d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pulmonológiai intézet minden osztályán látogatási tilalom lépett életbe csütörtökön.","shortLead":"A pulmonológiai intézet minden osztályán látogatási tilalom lépett életbe csütörtökön.","id":"20200625_latogatasi_tilalom_koranyi_korhaz_pulmonologiai_intezet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8cc123d6-f5ec-4c9f-b739-809f5c6448d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0a67dad-a748-4c49-a839-2c0c4ef9d775","keywords":null,"link":"/itthon/20200625_latogatasi_tilalom_koranyi_korhaz_pulmonologiai_intezet","timestamp":"2020. június. 25. 20:11","title":"Látogatási tilalom lépett életbe a Korányi kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67b33aa9-3e7a-4cf3-a0d3-3e9a4d38da71","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"79 éves volt az elhunyt.","shortLead":"79 éves volt az elhunyt.","id":"20200626_Egy_idos_no_a_koronavirus_tegnapi_aldozata","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67b33aa9-3e7a-4cf3-a0d3-3e9a4d38da71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e267cdf-1609-4e0f-926b-f24dbc0a809e","keywords":null,"link":"/itthon/20200626_Egy_idos_no_a_koronavirus_tegnapi_aldozata","timestamp":"2020. június. 26. 09:17","title":"Egy idős nő a koronavírus tegnapi áldozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c180eae1-cc34-4b2a-a1ea-c5f4edcf47aa","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Míg szerdán csupán 22 új fertőzöttet jelentettek be a hatóságok, addig csütörtökön már 80-nál is többet.","shortLead":"Míg szerdán csupán 22 új fertőzöttet jelentettek be a hatóságok, addig csütörtökön már 80-nál is többet.","id":"20200625_jarvany_horvatorszagj_fertozott_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c180eae1-cc34-4b2a-a1ea-c5f4edcf47aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97aa0d86-33a6-4750-8768-4d1bd5095dd8","keywords":null,"link":"/vilag/20200625_jarvany_horvatorszagj_fertozott_koronavirus","timestamp":"2020. június. 25. 13:20","title":"Újra megugrott a horvátországi fertőzöttek száma ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03c0c8f8-5f83-4d1f-a50b-3b57864234d4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fotós örökbe fogadta a kicsiket, így kerülhetett közel hozzájuk.","shortLead":"A fotós örökbe fogadta a kicsiket, így kerülhetett közel hozzájuk.","id":"20200626_Hallgassa_hogyan_nyuszog_egy_babamokus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03c0c8f8-5f83-4d1f-a50b-3b57864234d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f515210-651d-4ebf-b7da-691208b39fc2","keywords":null,"link":"/elet/20200626_Hallgassa_hogyan_nyuszog_egy_babamokus","timestamp":"2020. június. 26. 10:47","title":"Hallgassa, hogyan nyuszog egy babamókus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42af01fc-0263-43a0-9e68-a21d8704380d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Egy olyan terméket hív vissza az Aldi, amely balesetveszélyes lehet, miután beletették az akkumulátort.","shortLead":"Egy olyan terméket hív vissza az Aldi, amely balesetveszélyes lehet, miután beletették az akkumulátort.","id":"20200625_aldi_akkus_funyiro_sovenyvago_visszahivas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42af01fc-0263-43a0-9e68-a21d8704380d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"053bb9a7-b1be-4084-a5db-62d86e897259","keywords":null,"link":"/kkv/20200625_aldi_akkus_funyiro_sovenyvago_visszahivas","timestamp":"2020. június. 25. 10:30","title":"Balesetveszélyes fűnyírót és sövényvágót hív vissza az Aldi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3da6c5ac-688d-4c2d-9a03-7ce764b88b68","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"2019-ben fekete női matematikusok tiszteletére neveztek át egy utcát az űrkutatási hivatal washingtoni központjánál.","shortLead":"2019-ben fekete női matematikusok tiszteletére neveztek át egy utcát az űrkutatási hivatal washingtoni központjánál.","id":"20200625_Afroamerikai_mernok_NASA_Washington","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3da6c5ac-688d-4c2d-9a03-7ce764b88b68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e78af630-f229-4209-9e69-a12c8137ff42","keywords":null,"link":"/tudomany/20200625_Afroamerikai_mernok_NASA_Washington","timestamp":"2020. június. 25. 11:01","title":"Afroamerikai mérnökről nevezték el a NASA egyik főépületét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f673ff94-796e-4028-a1fc-99dcc5caf0cb","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Nem ütközik az Alaptörvénybe, hogy az összefonódás hatásainak vizsgálata nélkül jöhetett létre a kormánypárti sajtó zömét összefogó Közép-Európai Sajtó- és Média Alapítvány – mondta ki az Alkotmánybíróság mindössze két ellenvéleménnyel.\r

","shortLead":"Nem ütközik az Alaptörvénybe, hogy az összefonódás hatásainak vizsgálata nélkül jöhetett létre a kormánypárti sajtó...","id":"20200625_Alkotmanyos_hogy_nemzetstrategiai_jelentosegu_lett_a_NERmediaorias","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f673ff94-796e-4028-a1fc-99dcc5caf0cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dd55230-2c97-4786-829a-e3e5d9a90d6b","keywords":null,"link":"/itthon/20200625_Alkotmanyos_hogy_nemzetstrategiai_jelentosegu_lett_a_NERmediaorias","timestamp":"2020. június. 25. 13:24","title":"Alkotmányos, hogy nemzetstratégiai jelentőségű lett a NER-médiaóriás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20578e59-44d1-4a0f-a6ec-26e1085fbe11","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azon a napon ért véget a Korózs Lajos videóját érintő vizsgálat, hogy bejelentették: elkezdődik.\r

","shortLead":"Azon a napon ért véget a Korózs Lajos videóját érintő vizsgálat, hogy bejelentették: elkezdődik.\r

","id":"20200625_n_athina_mszp_korozs_lajos_belso_vizsgalat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20578e59-44d1-4a0f-a6ec-26e1085fbe11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd3aadb2-9fb0-49b6-a2d9-58c76ed7c794","keywords":null,"link":"/itthon/20200625_n_athina_mszp_korozs_lajos_belso_vizsgalat","timestamp":"2020. június. 25. 18:02","title":"Rég lezárult az MSZP belső vizsgálata az álmentőről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]