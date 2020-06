Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"826ff3f7-c968-43cc-847b-a9c4c8d06ebb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hatóságok mégis lazítanak. ","shortLead":"A hatóságok mégis lazítanak. ","id":"20200627_Megugrott_a_koronavirusfertozesek_szama_Csehorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=826ff3f7-c968-43cc-847b-a9c4c8d06ebb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94e91702-2a3d-4331-ac1e-0181b435fe8f","keywords":null,"link":"/vilag/20200627_Megugrott_a_koronavirusfertozesek_szama_Csehorszagban","timestamp":"2020. június. 27. 13:26","title":"Megugrott a koronavírus-fertőzések száma Csehországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c22b76b5-37dd-4e25-b380-6a6b9d856cd4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy fürdőző bukkant rá a vélhetően a II. világháborúból származó szerkezetre a Korzón. ","shortLead":"Egy fürdőző bukkant rá a vélhetően a II. világháborúból származó szerkezetre a Korzón. ","id":"20200628_Granatot_talaltak_az_egyik_velencei_strandon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c22b76b5-37dd-4e25-b380-6a6b9d856cd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6108c911-f429-467a-b88d-9d2212fc863b","keywords":null,"link":"/itthon/20200628_Granatot_talaltak_az_egyik_velencei_strandon","timestamp":"2020. június. 28. 18:51","title":"Gránátot találtak az egyik velencei strandon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b624861-0b7a-4907-abb1-73ae057e7854","c_author":"HVG","category":"360","description":"Szépen gyarapodik az alapítványok üzleti köre.","shortLead":"Szépen gyarapodik az alapítványok üzleti köre.","id":"20200626_GTC_HOLDINGMatolcsy_fejebol_pattant_ki","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0b624861-0b7a-4907-abb1-73ae057e7854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50306273-e32f-40d5-9766-9c4b6a902acf","keywords":null,"link":"/360/20200626_GTC_HOLDINGMatolcsy_fejebol_pattant_ki","timestamp":"2020. június. 27. 12:20","title":"Már 100 focipálya alapterületű ingatlan van az MNB-alapítványok látókörében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"882ff95b-ff1e-4c55-b52f-ea607a9d27b0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az unió nevében 4,9 milliárd eurót ajánlott fel Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke.","shortLead":"Az unió nevében 4,9 milliárd eurót ajánlott fel Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke.","id":"20200627_Ujabb_euromilliardok_a_koronavirus_elleni_kuzdelemre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=882ff95b-ff1e-4c55-b52f-ea607a9d27b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5164029a-f2b1-426a-a11e-c7ac7a48fff4","keywords":null,"link":"/vilag/20200627_Ujabb_euromilliardok_a_koronavirus_elleni_kuzdelemre","timestamp":"2020. június. 27. 17:45","title":"Újabb eurómilliárdok a koronavírus elleni küzdelemre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"424218c9-c1cf-4274-8654-2f38eb410c6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kim Lane Scheppele és Halmai Gábor professzorok az Euractivban publikált, közösen jegyzett elemzésükben azt írják, a különleges felhatalmazás szétzúzta a magyar demokráciát.","shortLead":"Kim Lane Scheppele és Halmai Gábor professzorok az Euractivban publikált, közösen jegyzett elemzésükben azt írják...","id":"20200628_scheppele_halmai_euractive_magyarorszag_szemle","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=424218c9-c1cf-4274-8654-2f38eb410c6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4428be24-c21c-4f0a-9ab9-b975ad09dfc1","keywords":null,"link":"/360/20200628_scheppele_halmai_euractive_magyarorszag_szemle","timestamp":"2020. június. 28. 09:00","title":"Euractive: Nem lehet feltartóztatni Orbán autokráciáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"476c1443-19b3-4fea-9525-2469372ae021","c_author":"HVG","category":"360","description":"A távgyógyítás után már a távjavítás is hódít. Némi segítséggel az érintett maga is megoldhat műszaki feladatokat.","shortLead":"A távgyógyítás után már a távjavítás is hódít. Némi segítséggel az érintett maga is megoldhat műszaki feladatokat.","id":"202026_jol_kijon_ha_nem_jon_ki","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=476c1443-19b3-4fea-9525-2469372ae021&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fa5e284-6e63-42dd-9973-4977ce9bd86d","keywords":null,"link":"/360/202026_jol_kijon_ha_nem_jon_ki","timestamp":"2020. június. 28. 08:30","title":"Amit az orvos megtehet, arra miért ne lenne képes a mosógépszerelő is?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76086e34-ca1a-4c77-b661-905df7a69a07","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Jóval melegebb égitestként kezdhette a mára rideggé vált Plútó törpebolygó, vélik amerikai tudósok, akik szerint az égitest akár élet kialakulására is alkalmas lehetett. Ha így történt, az organizmusokat a felszín alatt lehet érdemes keresni.","shortLead":"Jóval melegebb égitestként kezdhette a mára rideggé vált Plútó törpebolygó, vélik amerikai tudósok, akik szerint...","id":"20200627_pluto_homerseklete_elet_kialakulasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76086e34-ca1a-4c77-b661-905df7a69a07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b2f6324-94bb-4ed5-99f2-c4f7733668ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20200627_pluto_homerseklete_elet_kialakulasa","timestamp":"2020. június. 27. 12:03","title":"A felszín alatt életet rejtő égitest lehet a Plútó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b00f71cd-8c49-4532-a907-4b77f369204a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"„Németország eddig meglehetősen jól jött ki a válságból, de ez nem jelenti azt, hogy a veszély elhárult” – mondta a német kancellár szokásos szombati videóüzenetében.","shortLead":"„Németország eddig meglehetősen jól jött ki a válságból, de ez nem jelenti azt, hogy a veszély elhárult” – mondta...","id":"20200627_Merkel_a_koronavirusrol_Vegyek_komolyan_mert_komoly","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b00f71cd-8c49-4532-a907-4b77f369204a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cb09860-3c06-4c0c-8e5b-34cbf8bbabf8","keywords":null,"link":"/vilag/20200627_Merkel_a_koronavirusrol_Vegyek_komolyan_mert_komoly","timestamp":"2020. június. 27. 16:04","title":"Merkel a koronavírusról: Vegyék komolyan, mert komoly!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]