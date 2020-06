Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c1c78885-d71f-4eeb-bb95-6317c904f67e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Váratlanul csökkentette az alapkamatot az MNB, de azzal is felhívta magára a figyelmet a jegybank, hogy egyedüliként továbbra is növekedést vár 2020-ra. Változhatnak a kata szerinti adózás szabályai, segítséget kérnek a strandok, közel kétmilliárd eurót eltüntetett a Wirecard. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Váratlanul csökkentette az alapkamatot az MNB, de azzal is felhívta magára a figyelmet a jegybank, hogy egyedüliként...","id":"20200626_mnb_alapkamat_recesszio_airbnb_strand_kata_wirecard","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1c78885-d71f-4eeb-bb95-6317c904f67e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ef3015b-d57e-4fe6-9719-68a848e279d1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200626_mnb_alapkamat_recesszio_airbnb_strand_kata_wirecard","timestamp":"2020. június. 28. 07:00","title":"És akkor Matolcsy megjósolta, nem lesz idén semmiféle recesszió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58d7a02f-e8c9-42e6-8d78-8c2949348c18","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hasonló döntést hozott az Unilever, a Johnson & Johnson pedig beszünteti a bőrfehérítő krémek értékesítését Ázsiában és a Közel-Keleten.","shortLead":"Hasonló döntést hozott az Unilever, a Johnson & Johnson pedig beszünteti a bőrfehérítő krémek értékesítését Ázsiában és...","id":"20200627_feherito_kozmetikai_termek_LOreal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58d7a02f-e8c9-42e6-8d78-8c2949348c18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"367b01b4-3d2a-416a-8101-22ac0e06bcbe","keywords":null,"link":"/elet/20200627_feherito_kozmetikai_termek_LOreal","timestamp":"2020. június. 27. 14:31","title":"Nem használja többé a \"fehérítés\" szót kozmetikai termékeiben a L'Oréal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cd8e5c1-85a6-40dc-ae26-cbe09032bc77","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Lassan visszaáll az autóforgalom Budapesten a járvány előtti szintre, a tömegközlekedés pedig visszalassul oda – derült ki, amikor ellátogattunk a BKK Futár központjába.","shortLead":"Lassan visszaáll az autóforgalom Budapesten a járvány előtti szintre, a tömegközlekedés pedig visszalassul oda – derült...","id":"20200628_Az_uj_budapesti_bringasavok_nem_tettek_keresztbe_a_tomegkozlekedesnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3cd8e5c1-85a6-40dc-ae26-cbe09032bc77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07817c5c-0c95-4bca-b160-971995bd9fcb","keywords":null,"link":"/kkv/20200628_Az_uj_budapesti_bringasavok_nem_tettek_keresztbe_a_tomegkozlekedesnek","timestamp":"2020. június. 28. 11:00","title":"Az új budapesti bringasávok nem tettek keresztbe a tömegközlekedésnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b00f71cd-8c49-4532-a907-4b77f369204a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"„Németország eddig meglehetősen jól jött ki a válságból, de ez nem jelenti azt, hogy a veszély elhárult” – mondta a német kancellár szokásos szombati videóüzenetében.","shortLead":"„Németország eddig meglehetősen jól jött ki a válságból, de ez nem jelenti azt, hogy a veszély elhárult” – mondta...","id":"20200627_Merkel_a_koronavirusrol_Vegyek_komolyan_mert_komoly","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b00f71cd-8c49-4532-a907-4b77f369204a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cb09860-3c06-4c0c-8e5b-34cbf8bbabf8","keywords":null,"link":"/vilag/20200627_Merkel_a_koronavirusrol_Vegyek_komolyan_mert_komoly","timestamp":"2020. június. 27. 16:04","title":"Merkel a koronavírusról: Vegyék komolyan, mert komoly!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2fdd3ae-3aeb-4870-b78f-88db4d912234","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Bár gyorsuló ütemben terjed a koronavírus-járvány Indiában, a negyedik legfertőzöttebbé vált hatalmas ország mégis enyhíti a korlátozásokat.","shortLead":"Bár gyorsuló ütemben terjed a koronavírus-járvány Indiában, a negyedik legfertőzöttebbé vált hatalmas ország mégis...","id":"202026__fertozott_india__berobbano_jarvany__nyitasi_kenyszer__ujdelhi_rogtonoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2fdd3ae-3aeb-4870-b78f-88db4d912234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11b9e610-476c-4ae5-98ea-faa2095a8a7b","keywords":null,"link":"/360/202026__fertozott_india__berobbano_jarvany__nyitasi_kenyszer__ujdelhi_rogtonoz","timestamp":"2020. június. 27. 12:10","title":"India kénytelen együtt élni a terjedő vírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eb62d30-5968-47e2-ba0e-29919e25e892","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"„A vállalati igényekhez alkalmazkodó új kutatási központ jön létre” Szegeden, 4 milliárd forintos támogatással ¬– jelentette be Palkovics László innovációs és technológiai miniszter.","shortLead":"„A vállalati igényekhez alkalmazkodó új kutatási központ jön létre” Szegeden, 4 milliárd forintos támogatással ¬–...","id":"20200627_Nagyvallalatoknak_kutatnak_Szegeden","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5eb62d30-5968-47e2-ba0e-29919e25e892&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3631eed4-e0db-4a1e-a28c-654f8f687c86","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200627_Nagyvallalatoknak_kutatnak_Szegeden","timestamp":"2020. június. 27. 16:41","title":"Nagyvállalatoknak kutatnak Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"401fd236-069e-4748-954b-cdba1301ac21","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Öt ember került kórházba szén-monoxid-mérgezés gyanúja miatt.","shortLead":"Öt ember került kórházba szén-monoxid-mérgezés gyanúja miatt.","id":"20200628_Ot_embert_vittek_korhazba_szenmonoxidmergezes_gyanuja_miatt_a_fovarosban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=401fd236-069e-4748-954b-cdba1301ac21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"828f5e38-d5b3-43bc-ab00-1b7077eb6c39","keywords":null,"link":"/itthon/20200628_Ot_embert_vittek_korhazba_szenmonoxidmergezes_gyanuja_miatt_a_fovarosban","timestamp":"2020. június. 28. 21:47","title":"Öt budapesti lakásban szivárgott a szén-monoxid vasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dd96fa7-6f15-43a4-997f-067f87947ecc","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Groningenben fog játszani a 36 éves szélső.","shortLead":"A Groningenben fog játszani a 36 éves szélső.","id":"20200627_Robben_visszater","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0dd96fa7-6f15-43a4-997f-067f87947ecc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ade71e2-23f4-4731-862f-73254db6560f","keywords":null,"link":"/sport/20200627_Robben_visszater","timestamp":"2020. június. 27. 19:59","title":"Robben visszatér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]