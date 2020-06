Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1d3488fc-3b75-4845-99af-d812a69b867e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha a kamera nem veszi fel ezt a jelenetet, a motoros mázliját el sem hinné senki. ","shortLead":"Ha a kamera nem veszi fel ezt a jelenetet, a motoros mázliját el sem hinné senki. ","id":"20200629_motoros_video_fedelzeti_kamera","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d3488fc-3b75-4845-99af-d812a69b867e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8be95c39-7e9d-4622-99fa-533b4a969a83","keywords":null,"link":"/cegauto/20200629_motoros_video_fedelzeti_kamera","timestamp":"2020. június. 29. 12:41","title":"Extrém szerencsés volt a motoros, aki egy Bentleyvel versenyzett az utcán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be4bd20a-c109-4fa4-9e22-8b9471b79e7e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Bár Budapesten egész Európában az egyik legnagyobb mértékben nőttek az ingatlanok bérleti díjai tavaly, a magyar fővárosban, nemzetközi összehasonlításban, még mindig viszonylag alacsonyak; a jó állapotú, jól felszerelt lakásokat tekintve Budapest közvetlenül Bécs mögött szerepel az európai nagyvárosokat nézve.","shortLead":"Bár Budapesten egész Európában az egyik legnagyobb mértékben nőttek az ingatlanok bérleti díjai tavaly, a magyar...","id":"20200628_Kozvetlenul_a_becsiek_mogott_a_budapesti_ingatlanarak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be4bd20a-c109-4fa4-9e22-8b9471b79e7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f49677f-4cab-41d6-bb8b-8bad23a1a7c2","keywords":null,"link":"/itthon/20200628_Kozvetlenul_a_becsiek_mogott_a_budapesti_ingatlanarak","timestamp":"2020. június. 28. 20:45","title":"Közvetlenül a bécsiek mögött a budapesti ingatlanárak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49a3336d-6413-42d0-aa1b-14f7a3d0a94e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már 2016-ban is engedély nélkül használt Donald Trump a kampányában több zenét, és ezt a szokását 2020-ban is megtartotta.","shortLead":"Már 2016-ban is engedély nélkül használt Donald Trump a kampányában több zenét, és ezt a szokását 2020-ban is...","id":"20200628_Rolling_Stones_Trump_per_zene","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49a3336d-6413-42d0-aa1b-14f7a3d0a94e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cb173eb-8cc0-444b-ad71-05aae7c53937","keywords":null,"link":"/elet/20200628_Rolling_Stones_Trump_per_zene","timestamp":"2020. június. 28. 11:19","title":"Bepereli a Rolling Stones Trumpot, ha még egyszer az ő zenéjüket használja a kampányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a2a5e97-9b6f-4d42-9c87-8cdf35bd437a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Meghaladta a félmilliót a járvány halálos áldozatainak száma.","shortLead":"Meghaladta a félmilliót a járvány halálos áldozatainak száma.","id":"20200629_Havonta_atlagosan_tobb_aldozatot_szed_a_koronavirus_mint_az_AIDS_vagy_a_malaria","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a2a5e97-9b6f-4d42-9c87-8cdf35bd437a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28b64618-e430-4fcd-b3ca-37680390bf48","keywords":null,"link":"/vilag/20200629_Havonta_atlagosan_tobb_aldozatot_szed_a_koronavirus_mint_az_AIDS_vagy_a_malaria","timestamp":"2020. június. 29. 05:23","title":"Havonta átlagosan több áldozatot szed a koronavírus, mint az AIDS vagy a malária","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df3f9a54-cd5f-4f51-ab02-6c4977647527","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A rémhírterjesztés büntetésének szigorítása veszélyesen termékeny táptalajra hullott Magyarországon. Kovács András Péter segítségével bepillantást nyerhetünk a notórius feljelentők és árgus szemekkel figyelő nyugdíjasok fejébe. ","id":"20200629_Duma_Aktual_Remhirterjesztes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df3f9a54-cd5f-4f51-ab02-6c4977647527&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50a7a900-c041-43dd-abc3-09c92a1137bc","keywords":null,"link":"/360/20200629_Duma_Aktual_Remhirterjesztes","timestamp":"2020. június. 29. 19:00","title":"Duma Aktuál házmesterképző: Így kell vízórást is betörőnek nézni ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cea5e2-991a-4617-a941-4e7bd8f4fb7f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Varga Judit igazságügyi miniszter szerint „a hazug Sargentini-jelentést az EP bevándorláspárti többsége erőltette át azért, hogy ezzel is nyomást gyakoroljon Magyarország bevándorlás politikájára".","shortLead":"Varga Judit igazságügyi miniszter szerint „a hazug Sargentini-jelentést az EP bevándorláspárti többsége erőltette át...","id":"20200628_sargentini_jelentes_elfogadas_europai_birosag_varga_judit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cea5e2-991a-4617-a941-4e7bd8f4fb7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f29707c9-9487-4908-b656-11450a12a0d8","keywords":null,"link":"/itthon/20200628_sargentini_jelentes_elfogadas_europai_birosag_varga_judit","timestamp":"2020. június. 28. 21:53","title":"Hétfőn tárgyal arról az Európai Bíróság, hogy a kormány szerint érvénytelen volt a Sargentini-szavazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3cafcca-7083-43b9-b3f8-fb2ac88d89eb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Beismerő vallomást tettek. ","shortLead":"Beismerő vallomást tettek. ","id":"20200629_Elso_fokon_ot_ev_bortont_kapott_az_a_ket_holland_akiknel_20_ezer_adag_kabitoszert_talaltak_a_Szigeten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3cafcca-7083-43b9-b3f8-fb2ac88d89eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"742a3ae6-87ed-4f6a-92d1-437a211a5fc3","keywords":null,"link":"/itthon/20200629_Elso_fokon_ot_ev_bortont_kapott_az_a_ket_holland_akiknel_20_ezer_adag_kabitoszert_talaltak_a_Szigeten","timestamp":"2020. június. 29. 16:29","title":"Öt évet kapott a Sziget Fesztiválra droggal teli furgonnal érkező két holland","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19fb20f0-af21-4713-8701-7b131b97737c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eladási rekordot döntött a Naughty Dog éveken át várt játéka, a PlayStation 4-exkluzív The Last of Us Part II.","shortLead":"Eladási rekordot döntött a Naughty Dog éveken át várt játéka, a PlayStation 4-exkluzív The Last of Us Part II.","id":"20200629_sony_playstation_4_naughty_dog_the_last_of_us_part_2_eladasi_rekord","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19fb20f0-af21-4713-8701-7b131b97737c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31d0f2ec-1284-48c2-b6ca-b924b7ee9068","keywords":null,"link":"/tudomany/20200629_sony_playstation_4_naughty_dog_the_last_of_us_part_2_eladasi_rekord","timestamp":"2020. június. 29. 11:03","title":"Mindent lekörözött az új PlayStation-játék, már 4 millióan ugrottak rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]