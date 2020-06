A Blackpink – How You Like That című dalának klipjét annyian nézték meg az első 24 órában, hogy azzal új rekord született.

A koreai popzene, vagyis a K-pop előadói az elmúlt években egészen elképesztő rekordokat döntögettek a YouTube-on. A sort Psy kezdte a Gangnam Style című slágerével, ami 2012 végén vált a YouTube legnézettebb videójává, miatta kellett átírni a számlálót, hogy a milliárdos értéket is mutassa, két évvel később pedig már a 2 milliárd megtekintést is átlépte a nóta. (Jelenleg 3,6 milliárdnál jár a számláló.)

Aztán jött szépen sorba a többi K-pop-előadó. A Blackpink nevű formáció 2019 tavaszán egyetlen nap alatt 56 milliós megtekintést produkált a Kill This Love című dal klipjével, ami a 24 órás rekordot tekintve lenyomta a Gangnam Style-t. Majd jött a BTS és a Boy With Luv a maga 74,6 millió/első 24 óra eredményével, ami szintén igen impozáns eredmény. Most ez az eredmény lett a múltté.

A Blackpink visszavágott a BTS-nek, a How You Like That című daluk ugyanis a feltöltést követő első 24 órában már 82,4 milliós nézettséget produkált – írja a Variety. Jelenleg 147,8 milliónál tart a dal.

Persze a nóta nem tetszhet mindenkinek egyformán, eddig 565 ezer "diszlájkot" kapott – a 10 millió kedvelés mellett.

