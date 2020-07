Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d2224983-a927-4959-adf5-c43c5d6ec323","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Amióta létezik bitcoin, azóta számos párhuzamot állítottak az arany és a kriptopénz között - nem véletlenül. Most a Bloomberg merült el a kérdéskörben.","shortLead":"Amióta létezik bitcoin, azóta számos párhuzamot állítottak az arany és a kriptopénz között - nem véletlenül. Most...","id":"20200701_A_Bloomberg_szerint_az_arannyal_egyutt_a_bitcoin_ara_is_felmehet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d2224983-a927-4959-adf5-c43c5d6ec323&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa0bb27e-92d7-4ae9-aa68-5de2ebb93e97","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200701_A_Bloomberg_szerint_az_arannyal_egyutt_a_bitcoin_ara_is_felmehet","timestamp":"2020. július. 01. 14:34","title":"A Bloomberg szerint az arannyal együtt a bitcoin ára is felmehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36d786de-1375-4f4e-b10d-41da4e5a5eb9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csalódhat, aki úgy gondolta, hogy már ebben az évben kézhez veheti a Samsung – beígért – olcsóbb Galaxy Foldját. Maga a gyártó jelentette be ugyanis, hogy késni fog ez a készülék.","shortLead":"Csalódhat, aki úgy gondolta, hogy már ebben az évben kézhez veheti a Samsung – beígért – olcsóbb Galaxy Foldját. Maga...","id":"20200701_galaxy_fold_lite_megjelenes_2021","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36d786de-1375-4f4e-b10d-41da4e5a5eb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c1f6cfd-5189-4eb1-b73e-9ee0f551142b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200701_galaxy_fold_lite_megjelenes_2021","timestamp":"2020. július. 01. 13:03","title":"Mikor érkezik a Samsung olcsóbb összecsukható telefonja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f453199-3354-4079-8b4d-7a8b9fcac00e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Romániában elhalasztják a korlátozások feloldásának újabb ütemét, mert nem enyhül a járvány terjedése. A korábbi lazítások után ugrott meg ismét a fertőzések száma.","shortLead":"Romániában elhalasztják a korlátozások feloldásának újabb ütemét, mert nem enyhül a járvány terjedése. A korábbi...","id":"20200701_koronavirus_romania_lazitasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f453199-3354-4079-8b4d-7a8b9fcac00e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3410649c-b971-4bc0-b4d1-f53fe1ddc40c","keywords":null,"link":"/vilag/20200701_koronavirus_romania_lazitasok","timestamp":"2020. július. 01. 16:51","title":"Továbbra is terjed a koronavírus Romániában, elhalasztották a lazításokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cfac550-d6a8-4d87-a98d-daa6c708ad9d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új lencsetechnológia segítségével olyan VR-eszközt készített a Facebook, amely csak alig nagyobb egy napszemüvegnél.","shortLead":"Egy új lencsetechnológia segítségével olyan VR-eszközt készített a Facebook, amely csak alig nagyobb egy napszemüvegnél.","id":"20200630_facebook_vr_szemuveg_virtualis_valosag_napszemuveg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4cfac550-d6a8-4d87-a98d-daa6c708ad9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c478da0-ffcb-43c3-847a-a9bb6b26ceec","keywords":null,"link":"/tudomany/20200630_facebook_vr_szemuveg_virtualis_valosag_napszemuveg","timestamp":"2020. június. 30. 15:03","title":"Egy napszemüvegbe préselte a virtuális világot a Facebook, itt az új VR-eszközük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61208960-2063-459b-91b7-235e4a30547e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Rektori Konferencia elnöki székébe egy ELTE-s akadémikust választottak, a társelnöke a korábbi kézilabdaedző lett.","shortLead":"A Magyar Rektori Konferencia elnöki székébe egy ELTE-s akadémikust választottak, a társelnöke a korábbi kézilabdaedző...","id":"20200701_mocsai_lajos_magyar_rektori_konferencia_tarselnok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61208960-2063-459b-91b7-235e4a30547e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf5b5a36-abef-4e39-b230-4dc08c3421e4","keywords":null,"link":"/itthon/20200701_mocsai_lajos_magyar_rektori_konferencia_tarselnok","timestamp":"2020. július. 01. 18:03","title":"Mocsai Lajos lett a Magyar Rektori Konferencia társelnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59a7f94b-509f-4d8b-96d3-68b2fe205e5a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több ezren gyűltek össze, pedig az Egészségügyi Világszervezet szerint még nincs mit ünnepelni.","shortLead":"Több ezren gyűltek össze, pedig az Egészségügyi Világszervezet szerint még nincs mit ünnepelni.","id":"20200701_Bulival_bucsuztattak_a_koronavirust_a_csehek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59a7f94b-509f-4d8b-96d3-68b2fe205e5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a89c1df-993c-4217-804c-2acdb1612054","keywords":null,"link":"/elet/20200701_Bulival_bucsuztattak_a_koronavirust_a_csehek","timestamp":"2020. július. 01. 09:11","title":"Bulival búcsúztatták a koronavírust a csehek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6ad3383-760f-4765-bb33-9c5801cb5588","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Hajógyári-sziget árvízvédelmi rendszeréről olyan terv készült, amelynek a szerzői arról írnak, lakossági ellenérzést és tiltakozásokat válthat ki.","shortLead":"A Hajógyári-sziget árvízvédelmi rendszeréről olyan terv készült, amelynek a szerzői arról írnak, lakossági ellenérzést...","id":"20200630_Hajogyari_sziget_gat_fakivagas_arviz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6ad3383-760f-4765-bb33-9c5801cb5588&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"503fee3c-1cfd-47c6-9a0f-df3df70e339e","keywords":null,"link":"/itthon/20200630_Hajogyari_sziget_gat_fakivagas_arviz","timestamp":"2020. június. 30. 06:25","title":"Ezer fa kivágásával védheti a kormány terve a Hajógyári-szigetet az áradástól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8bfa91a-ad9b-4d7b-90d3-b6cc1ea6dfd2","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Újabb kamatcsökkentés, újabb forintgyengülés, enyhén mérséklődő optimizmus – ez a Magyar Nemzeti Bank elmúlt heti mérlege. Kívülről kevésbé látszik ütésállónak a magyar gazdaság, mint az MNB vagy a pénzügyi tárca éléről.","shortLead":"Újabb kamatcsökkentés, újabb forintgyengülés, enyhén mérséklődő optimizmus – ez a Magyar Nemzeti Bank elmúlt heti...","id":"20200701_Kamatcsokkentes_forintgyengules_veltevesztes_ontudatos_jegybank","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8bfa91a-ad9b-4d7b-90d3-b6cc1ea6dfd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"761a4191-71d2-40ea-9285-c85aa7e3fa4b","keywords":null,"link":"/360/20200701_Kamatcsokkentes_forintgyengules_veltevesztes_ontudatos_jegybank","timestamp":"2020. július. 01. 11:00","title":"Matolcsyt nem zavarja, hogy döntéseik sorozata kockára teszi az MNB hitelességét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]