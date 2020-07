Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"08b997e9-884f-4b06-ad15-43aa0b6e9cab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Blackpink – How You Like That című dalának klipjét annyian nézték meg az első 24 órában, hogy azzal új rekord született.","shortLead":"A Blackpink – How You Like That című dalának klipjét annyian nézték meg az első 24 órában, hogy azzal új rekord...","id":"20200629_youtube_blackpink_how_you_like_that","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=08b997e9-884f-4b06-ad15-43aa0b6e9cab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95e4b57b-2ed4-440a-8ca7-2465ecc34271","keywords":null,"link":"/tudomany/20200629_youtube_blackpink_how_you_like_that","timestamp":"2020. június. 29. 18:03","title":"82,4 millió megtekintés egyetlen nap alatt – új rekord a YouTube-on, ezt a zenét hallgatják most a legtöbben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"688c157e-badf-4b62-9552-4e9e2f24e4eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iOS 14 bétaverziójának forráskódjában kotorászva két Twitter-felhasználó is olyan részletre bukkant, amely arról árulkodik, hogy erősebb lesz a 4K-s videók készítésében az iPhone 12, mint az Apple mostani telefonjai.","shortLead":"Az iOS 14 bétaverziójának forráskódjában kotorászva két Twitter-felhasználó is olyan részletre bukkant, amely arról...","id":"20200629_apple_iphone_12_ios_14_4k_videorogzites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=688c157e-badf-4b62-9552-4e9e2f24e4eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c1dc500-b557-4cda-9c8a-06600791ed07","keywords":null,"link":"/tudomany/20200629_apple_iphone_12_ios_14_4k_videorogzites","timestamp":"2020. június. 29. 19:03","title":"Érdekes részletre bukkantak az iOS 14 forráskódjában, új funkcióval jöhet az iPhone 12","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d879d4ec-bc87-4d38-928e-107aeaa00882","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nagyjából visszarendeződött az adatforgalom a koronavírus-járvány előtti szintre a távközlési cégek szerint.\r

","shortLead":"Nagyjából visszarendeződött az adatforgalom a koronavírus-járvány előtti szintre a távközlési cégek szerint.\r

","id":"20200701_mobilnet_adatforgalom_home_office_karantn_koronavirus_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d879d4ec-bc87-4d38-928e-107aeaa00882&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb650e39-e238-4cc6-aca5-78a7ca0be2dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200701_mobilnet_adatforgalom_home_office_karantn_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. július. 01. 05:56","title":"Lepörgött a roham, már közel sem használunk annyi mobilnetet, mint a karantén alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edc11579-2602-453a-83a9-89112b8f35b8","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Komoly fejtörést okoz főleg az angolszász felsőoktatási intézményeknek, hogy a járvány miatt kevesebb a külföldi diák, és így a bevétel. A kontinentális Európában, így Magyarországon is, más a működési modell, de nálunk is vannak olyan iskolák, amelyek nagyban támaszkodnak más országból jött hallgatókra.","shortLead":"Komoly fejtörést okoz főleg az angolszász felsőoktatási intézményeknek, hogy a járvány miatt kevesebb a külföldi diák...","id":"202026__egyetemi_penzek__jarvanysokk__modellvaltas__ad_acta_mater","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=edc11579-2602-453a-83a9-89112b8f35b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c4a62c6-7aa2-4838-bd88-e745046d75f0","keywords":null,"link":"/360/202026__egyetemi_penzek__jarvanysokk__modellvaltas__ad_acta_mater","timestamp":"2020. június. 30. 07:00","title":"A legnagyobb egyetemek is bajba kerülhetnek a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaf5374f-38df-4437-a53c-e3dda2f5d3fa","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Néhány hete csak kapkodtuk a fejünket, hogy mindenütt autósmozik nyílnak. Az 50-es, 60-as évek amerikai életérzését azonban nem sokáig élvezhették a rajongók, úgy tűnik, viharos gyorsasággal csukják be ezeket. És nem csak az érdeklődés hiánya miatt.","shortLead":"Néhány hete csak kapkodtuk a fejünket, hogy mindenütt autósmozik nyílnak. Az 50-es, 60-as évek amerikai életérzését...","id":"20200630_Amilyen_hirtelen_jottek_olyan_hirtelen_ki_is_multak_az_autosmozik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eaf5374f-38df-4437-a53c-e3dda2f5d3fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52894a5b-b7cc-492d-ad7e-8d5cdab6053c","keywords":null,"link":"/elet/20200630_Amilyen_hirtelen_jottek_olyan_hirtelen_ki_is_multak_az_autosmozik","timestamp":"2020. június. 30. 20:00","title":"Amilyen hirtelen jöttek, olyan hirtelen ki is múltak az autósmozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c83ebf9-b2a1-497e-b814-61d0616c86d6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Aggasztó tendenciáról számolt be az osztrák egészségügyi minisztérium.","shortLead":"Aggasztó tendenciáról számolt be az osztrák egészségügyi minisztérium.","id":"20200630_ausztria_koronavirus_fertozes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c83ebf9-b2a1-497e-b814-61d0616c86d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aecc249-4e7c-42be-8ce4-bdaea65f3fd6","keywords":null,"link":"/vilag/20200630_ausztria_koronavirus_fertozes","timestamp":"2020. június. 30. 07:08","title":"Újra nő a koronavírus-fertőzöttek száma Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21bb570d-450b-4512-bc80-ed29747db35d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az áruházlánc tavaly majdnem 800 ezer tonna élelmiszert adott el.","shortLead":"Az áruházlánc tavaly majdnem 800 ezer tonna élelmiszert adott el.","id":"20200630_tesco_elelmiszerpazarlas_hulladek_zhg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21bb570d-450b-4512-bc80-ed29747db35d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78bd338b-dfdc-477c-9ed9-6409866698ca","keywords":null,"link":"/zhvg/20200630_tesco_elelmiszerpazarlas_hulladek_zhg","timestamp":"2020. június. 30. 11:37","title":"Harmadával csökkent az élelmiszer-hulladék a magyar Tescónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42e112b0-d870-4693-b6cb-c098092a014f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A koronavírus-járvány, úgy tűnik, felgyorsít olyan folyamatokat, amelyek egyébként is zajlanak az autóiparban. Ilyen például, hogy eltűnnek a nagy autókiállítások. ","shortLead":"A koronavírus-járvány, úgy tűnik, felgyorsít olyan folyamatokat, amelyek egyébként is zajlanak az autóiparban. Ilyen...","id":"20200630_Lefujtak_a_jovo_evi_Genfi_Autoszalont_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42e112b0-d870-4693-b6cb-c098092a014f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66eac3aa-e399-4b87-8419-4340371d1fac","keywords":null,"link":"/cegauto/20200630_Lefujtak_a_jovo_evi_Genfi_Autoszalont_is","timestamp":"2020. június. 30. 08:55","title":"Elmarad a jövő évi Genfi Autószalon is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]