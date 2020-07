Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"660533ef-534d-4f32-817f-136147f19aa6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Újabb fontos lépést tett Kína afelé, hogy felszámolja Hongkong autonómiáját.","shortLead":"Újabb fontos lépést tett Kína afelé, hogy felszámolja Hongkong autonómiáját.","id":"20200630_Hongkong_kinai_nemzetbiztonsagi_torveny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=660533ef-534d-4f32-817f-136147f19aa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3eb4f4bf-e282-4602-8a19-9a1ecad5a035","keywords":null,"link":"/vilag/20200630_Hongkong_kinai_nemzetbiztonsagi_torveny","timestamp":"2020. június. 30. 05:24","title":"Szerdán életbe lép a Hongkong autonómiáját korlátozó kínai nemzetbiztonsági törvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69dbefd8-9d96-4ff3-8b1f-a09dedca3c97","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Félezernél több dolgozó került tartós létbizonytalanságba, mert leállt a nagy múltú vásárosnaményi ruhagyár. A Népszava azt írja, hogy az angol tulajdonos nem fizet, de nem is bocsát el senkit.\r

","shortLead":"Félezernél több dolgozó került tartós létbizonytalanságba, mert leállt a nagy múltú vásárosnaményi ruhagyár. A Népszava...","id":"20200701_vasarosnameny_ruhagyar_fizetes_nelkuli_szabadsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=69dbefd8-9d96-4ff3-8b1f-a09dedca3c97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c69088b-256b-4a52-b3c6-20cbcc996843","keywords":null,"link":"/kkv/20200701_vasarosnameny_ruhagyar_fizetes_nelkuli_szabadsag","timestamp":"2020. július. 01. 08:54","title":"Hónapok óta fizetés nélküli szabadságon vannak a vásárosnaményi ruhagyár dolgozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"630f0b41-68cd-40be-b2e9-2dd6104a1d9e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az európai értékekért felelős bizottsági alelnök kijelentette, minden lehetséges eszközt bevetnek, nehogy Magyarország és Lengyelország megszeghesse a demokratikus játékszabályokat, ám közben Brüsszel civilizált, nyílt párbeszédre törekszik mindkét kormánnyal. Utóbbi így volt már a járvány előtt is, és így lesz utána is.","shortLead":"Az európai értékekért felelős bizottsági alelnök kijelentette, minden lehetséges eszközt bevetnek, nehogy Magyarország...","id":"20200701_Ket_ujabb_figyelmeztetes_Orbannak_Brusszelbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=630f0b41-68cd-40be-b2e9-2dd6104a1d9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ec80056-27bb-49ce-b668-2161962efa9e","keywords":null,"link":"/360/20200701_Ket_ujabb_figyelmeztetes_Orbannak_Brusszelbol","timestamp":"2020. július. 01. 07:33","title":"Két újabb figyelmeztetés Orbánnak Brüsszelből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aba34a50-f97b-4e55-aa72-9d72820c56b6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járványt kísérő korlátozások következtében sok helyen kitisztult a levegő, ami a napelemekre is hatással volt.","shortLead":"A koronavírus-járványt kísérő korlátozások következtében sok helyen kitisztult a levegő, ami a napelemekre is hatással...","id":"20200701_koronavirus_jarvany_korlatozasok_tisztabb_levego_napelemek_hatekonysaga","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aba34a50-f97b-4e55-aa72-9d72820c56b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7bf07c1-01d3-4e9f-82c3-bb8115161f47","keywords":null,"link":"/tudomany/20200701_koronavirus_jarvany_korlatozasok_tisztabb_levego_napelemek_hatekonysaga","timestamp":"2020. július. 01. 09:03","title":"A járvány nem várt következménye: hatékonyabban működnek a napelemek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a49ca07-ef5e-4236-8851-903ad16d74f1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A közel 2,2 millió autót érintő felülvizsgálatot a biztonsági övek miatt rendelték el.","shortLead":"A közel 2,2 millió autót érintő felülvizsgálatot a biztonsági övek miatt rendelték el.","id":"20200701_Volvo_visszahivas_Magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a49ca07-ef5e-4236-8851-903ad16d74f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eff035ff-a13c-4fa5-87d1-e70bf566a960","keywords":null,"link":"/cegauto/20200701_Volvo_visszahivas_Magyarorszag","timestamp":"2020. július. 01. 16:48","title":"Magyarországon több mint 8500 autót hív vissza a Volvo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dde364d3-0b6e-4e41-82bf-8638a3613e1d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különleges új drónokat helyezne szolgálatba az amerikai hadsereg. A rotoros eszközök a levegőben, repülés közben váltogatnák a szárnyuk hosszát.","shortLead":"Különleges új drónokat helyezne szolgálatba az amerikai hadsereg. A rotoros eszközök a levegőben, repülés közben...","id":"20200630_alakvalto_dron_amerikai_hadsereg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dde364d3-0b6e-4e41-82bf-8638a3613e1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7218764-26ac-46ad-a5e5-b868c2b6267d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200630_alakvalto_dron_amerikai_hadsereg","timestamp":"2020. június. 30. 17:33","title":"Transformers élőben: alakváltó drónokat fejleszt az amerikai hadsereg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9d77606-6769-4f4d-8250-118199a23748","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem kímélte a vihar a vasutat.","shortLead":"Nem kímélte a vihar a vasutat.","id":"20200630_fakidoles_vonat_vasut_mav","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9d77606-6769-4f4d-8250-118199a23748&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0251dc3a-23b8-4a7f-9383-2ab4cf45b99f","keywords":null,"link":"/itthon/20200630_fakidoles_vonat_vasut_mav","timestamp":"2020. június. 30. 06:04","title":"Kidőlt fák miatt nem jár több vonat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd7742e7-b5ac-42ae-96a6-9cacaebadfe2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Akkor azt gondolták 110 betegről, hogy tüdőgyulladásuk van, de az olasz hatósgáok most bejelentették, hogy már az új vírussal voltak fertőzöttek.\r

\r

","shortLead":"Akkor azt gondolták 110 betegről, hogy tüdőgyulladásuk van, de az olasz hatósgáok most bejelentették, hogy már az új...","id":"20200630_A_lombardiai_korhazakban_mar_tavaly_novemberben_ott_volt_a_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd7742e7-b5ac-42ae-96a6-9cacaebadfe2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9b0d195-0781-412a-8e33-375111815646","keywords":null,"link":"/vilag/20200630_A_lombardiai_korhazakban_mar_tavaly_novemberben_ott_volt_a_koronavirus","timestamp":"2020. június. 30. 20:32","title":"A lombardiai kórházakban már tavaly novemberben ott volt a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]