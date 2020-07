Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fa9215ea-2c3c-4432-9a3f-e47008c83ef6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem teljesíti az Európai Unió kérését Magyarország, Szerbia kivételével nem nyitjuk meg a határokat 14 EU-n kívüli ország állampolgárai számára - jelentette be Orbán Viktor. ","shortLead":"Nem teljesíti az Európai Unió kérését Magyarország, Szerbia kivételével nem nyitjuk meg a határokat 14 EU-n kívüli...","id":"20200702_orban_hatarzar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa9215ea-2c3c-4432-9a3f-e47008c83ef6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abd6316d-e1b4-49ce-83ef-802cf0ad844a","keywords":null,"link":"/itthon/20200702_orban_hatarzar","timestamp":"2020. július. 02. 08:55","title":"Orbán: hiába kéri az EU, nem nyitjuk meg a határainkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54f47cb9-765e-4c2d-8467-feb5398f8cef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Műtüdőn keresztül lélegeztetnek két beteget az intézményben, az osztályvezető szerint voltak, akik már felépültek hasonló állapotból.","shortLead":"Műtüdőn keresztül lélegeztetnek két beteget az intézményben, az osztályvezető szerint voltak, akik már felépültek...","id":"20200630_koranyi_koronavirusos_fiatal_mutudo_gepi_lelegeztetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=54f47cb9-765e-4c2d-8467-feb5398f8cef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76236843-0965-4686-8bac-bd06ebed8e1b","keywords":null,"link":"/itthon/20200630_koranyi_koronavirusos_fiatal_mutudo_gepi_lelegeztetes","timestamp":"2020. június. 30. 17:37","title":"Válságos állapotban van két koronavírusos fiatal az Országos Korányi Pulmonógiai Intézetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c66b0eb9-dc6b-461f-aaf4-7de21f2627e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ketten is kiléptek a belső harcok dúlta ellenzéki frakcióból. Ezzel kiegyenlítődtek az erőviszonyok a szolnoki városházán.","shortLead":"Ketten is kiléptek a belső harcok dúlta ellenzéki frakcióból. Ezzel kiegyenlítődtek az erőviszonyok a szolnoki...","id":"20200701_Szetesoben_Szolnokon_az_ellenzeki_egyuttmukodes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c66b0eb9-dc6b-461f-aaf4-7de21f2627e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dff0f65d-8d5f-45d8-8f4f-060abc1ea6b9","keywords":null,"link":"/itthon/20200701_Szetesoben_Szolnokon_az_ellenzeki_egyuttmukodes","timestamp":"2020. július. 01. 10:55","title":"Szétesőben Szolnokon az ellenzéki együttműködés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b74545b8-59ab-460b-a5f9-57c54e9fd036","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Az Oktatási Hivatalhoz csaknem 11 ezer kérelem érkezett, a többségét jóváhagyták.","shortLead":"Az Oktatási Hivatalhoz csaknem 11 ezer kérelem érkezett, a többségét jóváhagyták.","id":"20200630_kerelem_iskolaerettseg_Oktatasi_Hivatal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b74545b8-59ab-460b-a5f9-57c54e9fd036&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29fc7f71-417e-4e65-b0f3-b71de00f2eb2","keywords":null,"link":"/itthon/20200630_kerelem_iskolaerettseg_Oktatasi_Hivatal","timestamp":"2020. június. 30. 17:55","title":"22 szülő perelt azért, hogy óvodában maradhasson a gyereke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e799bcc5-894b-44ed-8a90-8144ed598f3d","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Győztest hirdettek a tűzijáték meghívásos közbeszerzésén.","shortLead":"Győztest hirdettek a tűzijáték meghívásos közbeszerzésén.","id":"20200701_Tavkozlesi_ceg_szervezi_13_milliardert_az_augusztus_20ai_csodatuzijatekot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e799bcc5-894b-44ed-8a90-8144ed598f3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10a3ccd5-323d-42a4-b063-b2b4bfe6f7bd","keywords":null,"link":"/kkv/20200701_Tavkozlesi_ceg_szervezi_13_milliardert_az_augusztus_20ai_csodatuzijatekot","timestamp":"2020. július. 01. 15:41","title":"Távközlési cég szervezi 1,3 milliárdért az augusztus 20-ai csodatűzijátékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf4cd994-b832-4ca9-a2e2-26d39ea84d35","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Eau de Space elkészítéséhez az asztronauták beszámolóját vették alapul. Puskapor és málna bukéja is felfedezhető benne.","shortLead":"Az Eau de Space elkészítéséhez az asztronauták beszámolóját vették alapul. Puskapor és málna bukéja is felfedezhető...","id":"20200630_parfum_ur_illat_eau_de_space","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf4cd994-b832-4ca9-a2e2-26d39ea84d35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9d878cc-2212-4e2f-ba1c-696865c8956d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200630_parfum_ur_illat_eau_de_space","timestamp":"2020. június. 30. 11:04","title":"Elkészült az űr illatú parfüm","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dadc4d66-9a79-46e5-a22b-ddfecc2f8428","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bedőlt lakáshitele miatt veszthette el mindenét a gyanúsított.","shortLead":"Bedőlt lakáshitele miatt veszthette el mindenét a gyanúsított.","id":"20200630_patyi_boncseged_100_millios_adossag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dadc4d66-9a79-46e5-a22b-ddfecc2f8428&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ab2b783-aaa6-4909-878a-5e33f0dc7f9d","keywords":null,"link":"/itthon/20200630_patyi_boncseged_100_millios_adossag","timestamp":"2020. június. 30. 13:01","title":"100 milliós adóssága volt fia szerint a testrészeket hazahordó boncsegédnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0532660c-b14c-47db-a94c-706f32d69810","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyre újabb eszközöket vet be a rendőrség a közúti ellenőrzések során. Legutóbb drónokkal, sőt helikopterrel is figyelték a közlekedőket.","shortLead":"Egyre újabb eszközöket vet be a rendőrség a közúti ellenőrzések során. Legutóbb drónokkal, sőt helikopterrel is...","id":"20200630_Dronokkal_es_helikopterrel_is_razziaznak_mar_a_magyar_rendorok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0532660c-b14c-47db-a94c-706f32d69810&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ff84314-aad0-41ff-a87d-6d62f3910a56","keywords":null,"link":"/cegauto/20200630_Dronokkal_es_helikopterrel_is_razziaznak_mar_a_magyar_rendorok","timestamp":"2020. június. 30. 10:36","title":"Drónnal és helikopterrel is razziáznak már a magyar rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]