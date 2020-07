Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2b406ab8-7a94-4bd2-af5c-e08efa2edc72","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Adatokat most sem közölt a kommunista diktatúra.","shortLead":"Adatokat most sem közölt a kommunista diktatúra.","id":"20200703_kim_dzsong_un_eszak_korea_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b406ab8-7a94-4bd2-af5c-e08efa2edc72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8a5b526-0826-4d1d-83b1-6d26aa362370","keywords":null,"link":"/vilag/20200703_kim_dzsong_un_eszak_korea_koronavirus","timestamp":"2020. július. 03. 05:52","title":"Kim Dzsong Un szerint Észak-Korea tökéletesen megakadályozta, hogy bejusson hozzájuk a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8003ad3b-9761-42fb-9650-83f9fd7d4d31","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyetlen nap alatt 53 ezerrel nőtt az új esetek száma az USA-ban, a járvány most terjed a leggyorsabban.","shortLead":"Egyetlen nap alatt 53 ezerrel nőtt az új esetek száma az USA-ban, a járvány most terjed a leggyorsabban.","id":"20200702_egyesult_allamok_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8003ad3b-9761-42fb-9650-83f9fd7d4d31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45efed11-e8a7-4f25-a3e0-b59731cdcf56","keywords":null,"link":"/vilag/20200702_egyesult_allamok_koronavirus","timestamp":"2020. július. 02. 05:12","title":"Rekordot döntött az új fertőzöttek száma az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eda91688-701a-47d9-9b01-1799167f056a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírus-járvány kezdete óta megtízszereződött a készülékek száma az országban.","shortLead":"A koronavírus-járvány kezdete óta megtízszereződött a készülékek száma az országban.","id":"20200701_Magyarorszag_lelegeztetogep_Europa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eda91688-701a-47d9-9b01-1799167f056a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39af845c-b982-4e58-a3d8-971b2eb9582f","keywords":null,"link":"/itthon/20200701_Magyarorszag_lelegeztetogep_Europa","timestamp":"2020. július. 01. 14:17","title":"Magyarországon lakosságarányosan több lélegeztetőgép van, mint az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e799bcc5-894b-44ed-8a90-8144ed598f3d","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Győztest hirdettek a tűzijáték meghívásos közbeszerzésén.","shortLead":"Győztest hirdettek a tűzijáték meghívásos közbeszerzésén.","id":"20200701_Tavkozlesi_ceg_szervezi_13_milliardert_az_augusztus_20ai_csodatuzijatekot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e799bcc5-894b-44ed-8a90-8144ed598f3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10a3ccd5-323d-42a4-b063-b2b4bfe6f7bd","keywords":null,"link":"/kkv/20200701_Tavkozlesi_ceg_szervezi_13_milliardert_az_augusztus_20ai_csodatuzijatekot","timestamp":"2020. július. 01. 15:41","title":"Távközlési cég szervezi 1,3 milliárdért az augusztus 20-ai csodatűzijátékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bc134e2-5253-4c0a-ae72-f479d840f93c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ujj Mészáros Károly romantikus fantasyjének remake-jében a világ egyik legszexibb nőjének tartott Neha Sharma alakítja majd Balsai Móni szerepét.","shortLead":"Ujj Mészáros Károly romantikus fantasyjének remake-jében a világ egyik legszexibb nőjének tartott Neha Sharma alakítja...","id":"20200702_Bollywood_ujraforgatja_a_Liza_a_rokatundert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8bc134e2-5253-4c0a-ae72-f479d840f93c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c52afdf7-cd8f-491e-b280-3f2301293fbe","keywords":null,"link":"/elet/20200702_Bollywood_ujraforgatja_a_Liza_a_rokatundert","timestamp":"2020. július. 02. 14:09","title":"Bollywood újraforgatja a Liza, a rókatündért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67d68ffb-7a3f-486a-98ac-efdc2b6bfd8a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Aki a Google fotós tárhelyére menti a telefonján lévő képeket, annak nem árt tudnia, hogy a Google Fotók alkalmazás most egy ideig nem mindenről készít biztonsági mentést. De aki szeretné, az visszakapcsolhatja magának a teljes mentést.","shortLead":"Aki a Google fotós tárhelyére menti a telefonján lévő képeket, annak nem árt tudnia, hogy a Google Fotók alkalmazás...","id":"20200702_google_fotok_alkalmazas_adatmentes_szinkronizalas_uzenetkuldo_facebook_instagram_viber","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67d68ffb-7a3f-486a-98ac-efdc2b6bfd8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6dc7718-1581-4266-a606-d46a5765e9cc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200702_google_fotok_alkalmazas_adatmentes_szinkronizalas_uzenetkuldo_facebook_instagram_viber","timestamp":"2020. július. 02. 11:03","title":"Deaktiváltak egy fontos beállítást a Google Fotókban, külön kérnie kell, ha minden képet el szeretne menteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c19fb9b-ea97-4ccd-b074-48e95e0985ea","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ghislaine Maxwellt régóta keresték, hogy kihallgassák. ","shortLead":"Ghislaine Maxwellt régóta keresték, hogy kihallgassák. ","id":"20200702_Letartoztatta_az_FBI_Jeffrey_Epstein_volt_baratnojet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c19fb9b-ea97-4ccd-b074-48e95e0985ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6001428f-a6e0-4279-a984-606124bc8cba","keywords":null,"link":"/elet/20200702_Letartoztatta_az_FBI_Jeffrey_Epstein_volt_baratnojet","timestamp":"2020. július. 02. 17:04","title":"Letartóztatta az FBI Jeffrey Epstein volt barátnőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e86e763-2e08-4b5f-ac97-dfc38657c35e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ország egyes területein akár 50 mm-nél is több csapadék eshet, és nagy méretű jég is valószínű.","shortLead":"Az ország egyes területein akár 50 mm-nél is több csapadék eshet, és nagy méretű jég is valószínű.","id":"20200702_zivatar_hoseg_idojaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e86e763-2e08-4b5f-ac97-dfc38657c35e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ed196a7-cc6f-41f1-8e77-7d013663085e","keywords":null,"link":"/elet/20200702_zivatar_hoseg_idojaras","timestamp":"2020. július. 02. 11:02","title":"Jégeső és viharos szél jön, de közben megmarad a hőség is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]