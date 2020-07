Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7027d194-63e9-4d39-8f5c-aa151b998042","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"A szerkesztőség a jelek szerint elszánt, egységesen, talpon állva akarja befejezni a küzdelmet, de az elmúlt napok drámái mutatják, hogy a nyugodt újságírói munkához való visszatérés hiú ábránd. Vélemény.","shortLead":"A szerkesztőség a jelek szerint elszánt, egységesen, talpon állva akarja befejezni a küzdelmet, de az elmúlt napok...","id":"20200701_Akarhogyan_dont_is_az_Index_szerkesztosege_a_hatalom_nyer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7027d194-63e9-4d39-8f5c-aa151b998042&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1184f560-94ad-4ab7-a351-1378b4d7a03b","keywords":null,"link":"/360/20200701_Akarhogyan_dont_is_az_Index_szerkesztosege_a_hatalom_nyer","timestamp":"2020. július. 01. 15:00","title":"Gergely Márton: Akárhogyan dönt is az Index szerkesztősége, a hatalom nyer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d1e4e52-d0f0-4dd2-837a-9a2ee48fe542","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Spiró György, Rudolf Péter, Ascher Tamás, Mácsai Pál, Pogány Judit és Börcsök Enikő is a Színművészeti függetlenségét támogatja. ","shortLead":"Spiró György, Rudolf Péter, Ascher Tamás, Mácsai Pál, Pogány Judit és Börcsök Enikő is a Színművészeti függetlenségét...","id":"20200701_Semjen_Palkovics_nyilt_level_SZFE_modellvaltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d1e4e52-d0f0-4dd2-837a-9a2ee48fe542&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8706d924-bdce-4653-acfb-f31acbff0731","keywords":null,"link":"/elet/20200701_Semjen_Palkovics_nyilt_level_SZFE_modellvaltas","timestamp":"2020. július. 01. 12:40","title":"Alfölditől Zsámbékiig egy sor hazai művész üzent Semjén Zsoltnak és Palkovics Lászlónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93d854ba-6475-4117-8bd3-bf0f784af068","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ha a külföldön tartózkodás alatt válik egy ország \"fokozott biztonságúvá\", az ügyfelet 400 ezer forintig kártalanítják.","shortLead":"Ha a külföldön tartózkodás alatt válik egy ország \"fokozott biztonságúvá\", az ügyfelet 400 ezer forintig kártalanítják.","id":"20200702_Megteriti_a_koronavirusjarvany_miatt_felmerulo_utazasi_koltsegek_az_uj_Covidbiztositas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=93d854ba-6475-4117-8bd3-bf0f784af068&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12e79e86-23fe-4bce-bb11-4de4c1eec52d","keywords":null,"link":"/kkv/20200702_Megteriti_a_koronavirusjarvany_miatt_felmerulo_utazasi_koltsegek_az_uj_Covidbiztositas","timestamp":"2020. július. 02. 14:25","title":"Megtéríti a koronavírus-járvány miatt felmerülő utazási költségeket az új Covid-biztosítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be6ffeea-df58-473a-9838-5e596f8b116d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Leesett egy teherautóról a rakomány egy része az M2-esen, az emiatt kiszálló sofőrt elgázolták.","shortLead":"Leesett egy teherautóról a rakomány egy része az M2-esen, az emiatt kiszálló sofőrt elgázolták.","id":"20200701_m2_autopalya_teherauto_sofor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be6ffeea-df58-473a-9838-5e596f8b116d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daa7ed68-bc4e-4fb0-89a6-437119dba196","keywords":null,"link":"/itthon/20200701_m2_autopalya_teherauto_sofor","timestamp":"2020. július. 01. 19:28","title":"Elgázoltak egy teherautósofőrt az M2-es autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69ce87d8-386a-403f-805a-e926dd35a49b","c_author":"Oroszi Babett","category":"360","description":"Százezernél is több ember ivóvízellátása került veszélybe egy talajszennyezés miatt. A probléma több évtizedes, de most pillanatokon belül lépni kellene az ügyben, Pályázat még nincs. Ha lesz, azon Mészáros Lőrinc nyerhet.","shortLead":"Százezernél is több ember ivóvízellátása került veszélybe egy talajszennyezés miatt. A probléma több évtizedes, de most...","id":"20200702_Megfurt_kut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69ce87d8-386a-403f-805a-e926dd35a49b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43181224-1a68-4cec-aef3-c55475a4a04f","keywords":null,"link":"/360/20200702_Megfurt_kut","timestamp":"2020. július. 02. 07:00","title":"Eljött a 24. óra a Szentendre környéki ivóvízbázis megmentéséhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd14314a-5814-450d-a5b4-2dcfa6bd2a8d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Est FM alapításának huszadik évfordulója alkalmából beszélgetett Erdélyi Zsolt Supermannel Veiszer Alinda és László Pál a karantén ideje alatt indult Kanapén című műsorukban, és a nosztalgiázáson túl aktuális kérdések is szóba kerültek. A műsorvezetők az Index.hu körüli helyzetről is kérdezték a reklámszakembert.","shortLead":"Az Est FM alapításának huszadik évfordulója alkalmából beszélgetett Erdélyi Zsolt Supermannel Veiszer Alinda és László...","id":"20200702_erdelyi_superman_zsolt_index_kanapen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd14314a-5814-450d-a5b4-2dcfa6bd2a8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7aae1b3-ee97-4ba8-a81c-11644b6b7333","keywords":null,"link":"/itthon/20200702_erdelyi_superman_zsolt_index_kanapen","timestamp":"2020. július. 02. 20:13","title":"Erdélyi Superman Zsolt: Kilenc hónapja még ők hívtak, most sem akarom megölni az Indexet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81b56527-2e8c-4fbf-a3bb-094e772742d2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai aneszteziológus az edzőteremben érezte, hogy valami nincs rendben vele. Az Apple Watch által mért eredmény miatt döntött úgy, hogy bemegy a kórházba.","shortLead":"Az amerikai aneszteziológus az edzőteremben érezte, hogy valami nincs rendben vele. Az Apple Watch által mért eredmény...","id":"20200702_apple_watch_ekg_eletmento_funkcio_amerikai_orvos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81b56527-2e8c-4fbf-a3bb-094e772742d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a05a2ef-c259-473e-8e45-ead952c70311","keywords":null,"link":"/tudomany/20200702_apple_watch_ekg_eletmento_funkcio_amerikai_orvos","timestamp":"2020. július. 02. 11:35","title":"Bejelzett az Apple Watch egy 66 éves orvosnak, ez mentette meg az életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e86e763-2e08-4b5f-ac97-dfc38657c35e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ország egyes területein akár 50 mm-nél is több csapadék eshet, és nagy méretű jég is valószínű.","shortLead":"Az ország egyes területein akár 50 mm-nél is több csapadék eshet, és nagy méretű jég is valószínű.","id":"20200702_zivatar_hoseg_idojaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e86e763-2e08-4b5f-ac97-dfc38657c35e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ed196a7-cc6f-41f1-8e77-7d013663085e","keywords":null,"link":"/elet/20200702_zivatar_hoseg_idojaras","timestamp":"2020. július. 02. 11:02","title":"Jégeső és viharos szél jön, de közben megmarad a hőség is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]