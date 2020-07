Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e1f08aea-1f6b-41e9-86e3-f3edcbc12f0f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A következő hetekben több részben mutatjuk be Christian Picciolini Romantikus erőszak című önéletrajzi könyvét, mely az észak-amerikai szélsőjobboldali mozgalom politikai és kulturális kontúrjait festi fel egy később jó útra tért neonáci történetén keresztül. Sorozatunk első részében a szerző bevezetőjét és az erőszak felé megtett első, tulajdonképpen véletlenszerű lépését ismerjük meg.","shortLead":"A következő hetekben több részben mutatjuk be Christian Picciolini Romantikus erőszak című önéletrajzi könyvét, mely...","id":"20200704_Egy_jo_utra_tert_neonaci_visszaemlekezesei__1_resz_Gyulolet_Amerikaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e1f08aea-1f6b-41e9-86e3-f3edcbc12f0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"218e59c5-a103-4aac-a84a-79d2f787d21a","keywords":null,"link":"/360/20200704_Egy_jo_utra_tert_neonaci_visszaemlekezesei__1_resz_Gyulolet_Amerikaban","timestamp":"2020. július. 04. 19:00","title":"Egy jó útra tért neonáci visszaemlékezései – 1. rész, „Gyűlölet Amerikában”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a95365a6-977d-4de0-ae0d-e6923b984255","c_author":"Lackfi János","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Lackfi Jánosnak a következő szavakból kellett ihletet merítenie: művészet, erőből, tenger, ítélet, mikrorejtély.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20200705_Az_en_hetem_Lackfi_Janos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a95365a6-977d-4de0-ae0d-e6923b984255&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b027348-f9fd-4889-acfb-bb34983985d0","keywords":null,"link":"/360/20200705_Az_en_hetem_Lackfi_Janos","timestamp":"2020. július. 05. 19:00","title":"Az én hetem: Lackfi János megpróbálja megmenteni a menthetetlent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Két embernek életveszélyes, súlyos sérüléseket okozott. ","shortLead":"Két embernek életveszélyes, súlyos sérüléseket okozott. ","id":"20200705_Tuntetok_koze_hajtott_egy_auto_Seattleben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a172300-2582-43c4-b2aa-50f53fcb80f6","keywords":null,"link":"/vilag/20200705_Tuntetok_koze_hajtott_egy_auto_Seattleben","timestamp":"2020. július. 05. 10:34","title":"Tüntetők közé hajtott egy autó Seattle-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b48d89fb-0a45-4d09-bd44-9dfaf8740451","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Akik sokat vannak szabadban és imádják a napsütést, azoknak nagy valószínűséggel tetszene a Xiaomi szabadalmaztatott telefonja. Sokszor ugyanis még csak figyelni sem kellene a töltésére.","shortLead":"Akik sokat vannak szabadban és imádják a napsütést, azoknak nagy valószínűséggel tetszene a Xiaomi szabadalmaztatott...","id":"20200705_xiaomi_napelemes_telefon_szabadalom_hatlap","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b48d89fb-0a45-4d09-bd44-9dfaf8740451&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b04c9771-27a2-4e99-acac-dbfe11435a0c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200705_xiaomi_napelemes_telefon_szabadalom_hatlap","timestamp":"2020. július. 05. 08:03","title":"Könnyű tölteni: napelemes telefon jöhet a Xiaomitól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09e0dda4-4eaa-40e2-80bf-b70429fdff75","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kettő, fából készült WC-t lopott el egy nő egy pusztahencsei gyümölcsösből. ","shortLead":"Kettő, fából készült WC-t lopott el egy nő egy pusztahencsei gyümölcsösből. ","id":"20200705_budikat_lopott_el_egy_no_Pusztahencsen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=09e0dda4-4eaa-40e2-80bf-b70429fdff75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4d090b0-4e30-4f4a-afd3-d2a7ab860dea","keywords":null,"link":"/elet/20200705_budikat_lopott_el_egy_no_Pusztahencsen","timestamp":"2020. július. 05. 13:47","title":"Budikat lopott el egy nő Pusztahencsén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4c9369d-c3c6-45a0-94aa-b09d4c8cd2a0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Többször is végigugrált a kocsikon.","shortLead":"Többször is végigugrált a kocsikon.","id":"20200704_Autokon_ugralt_egy_golya_a_Lidlparkoloban__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f4c9369d-c3c6-45a0-94aa-b09d4c8cd2a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7481481-7216-4c97-9ac4-e9d799f3f0bc","keywords":null,"link":"/elet/20200704_Autokon_ugralt_egy_golya_a_Lidlparkoloban__video","timestamp":"2020. július. 04. 09:10","title":"Autókon ugrált egy gólya a Lidl-parkolóban - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ötös lottó sorsolásán a következő számokat húzták ki: 16, 53, 66, 68, 69\r

","shortLead":"Az ötös lottó sorsolásán a következő számokat húzták ki: 16, 53, 66, 68, 69\r

","id":"20200704_Ime_az_otos_lotto_szamai__nem_keves_hatossal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7ace2b6-68a7-48bd-8799-b521e74c1d51","keywords":null,"link":"/elet/20200704_Ime_az_otos_lotto_szamai__nem_keves_hatossal","timestamp":"2020. július. 04. 19:35","title":"Íme az ötös lottó számai - nem kevés hatossal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e3049af-e544-4656-89a4-18a6ccb26ff0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Úgy tűnik, az lesz, ami biztos volt: minden marad bizonytalan.","shortLead":"Úgy tűnik, az lesz, ami biztos volt: minden marad bizonytalan.","id":"20200705_Egy_felmeres_szerint_a_HDZ_nyert_a_horvatorszagi_valasztasokon_de_nem_tud_onalloan_kormanyt_alakitani","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e3049af-e544-4656-89a4-18a6ccb26ff0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf981dac-8b65-4417-bf27-a30a2c65b4a6","keywords":null,"link":"/vilag/20200705_Egy_felmeres_szerint_a_HDZ_nyert_a_horvatorszagi_valasztasokon_de_nem_tud_onalloan_kormanyt_alakitani","timestamp":"2020. július. 05. 19:38","title":"Exit poll: a HDZ nyert a horvátországi választásokon, de nem tud önállóan kormányt alakítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]