Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4b68ca97-57fb-401b-8608-46e53b438a78","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"A világ szellemi elbutulása, a médiából áradó igénytelenség, ízléstelenség és ostobaság ellen szót kell emelni. Féltem Európát, féltem a civilizációs értékeket - nyilatkozta Ennio Morricone a HVG-nek 2019 januárjában. A most elhunyt világhírű zeneszerzővel akkor készült portréinterjút közöljük most újra változtatás nélkül.","shortLead":"A világ szellemi elbutulása, a médiából áradó igénytelenség, ízléstelenség és ostobaság ellen szót kell emelni. Féltem...","id":"201901_ennio_morricone","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b68ca97-57fb-401b-8608-46e53b438a78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5309e6e1-805e-4d49-97c1-fcb59a70bcc2","keywords":null,"link":"/360/201901_ennio_morricone","timestamp":"2020. július. 06. 09:30","title":"Ennio Morricone: Aggódva figyelem a visszarendeződést, ami felé Európa tart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f96a0d50-98b3-46b4-8b3d-69384b80da4b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ egyik legrégebbi bányáját találhatták meg búvárok Mexikó partjainál. ","shortLead":"A világ egyik legrégebbi bányáját találhatták meg búvárok Mexikó partjainál. ","id":"20200705_Tobb_mint_tizezer_eves_okkerbanyara_bukkantak_a_viz_alatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f96a0d50-98b3-46b4-8b3d-69384b80da4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c255eb1b-52b7-4d40-be33-f32b954abe22","keywords":null,"link":"/tudomany/20200705_Tobb_mint_tizezer_eves_okkerbanyara_bukkantak_a_viz_alatt","timestamp":"2020. július. 05. 16:10","title":"Több mint tízezer éves okkerbányára bukkantak a víz alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0338076-f55c-4b45-9c28-dc7a9112f453","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy összekötő úton engedte a volánhoz a hatéves fiát egy férfi Bács-Kiskunban.","shortLead":"Egy összekötő úton engedte a volánhoz a hatéves fiát egy férfi Bács-Kiskunban.","id":"20200706_vezetes_hateves_ugyeszseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0338076-f55c-4b45-9c28-dc7a9112f453&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2feac864-5722-45b2-bf39-16fd04b44e6d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200706_vezetes_hateves_ugyeszseg","timestamp":"2020. július. 06. 00:02","title":"A neten élőzte, ahogy vezetni tanítja a 6 éves fiát, vádat emeltek ellene – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5205f734-0b85-4af3-bf77-782f568b4762","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megölte a kolumbiai hadsereg a Nemzeti Felszabadító Hadsereg (ELN) nevű gerillaszervezet egyik befolyásos vezetőjét - jelentette be szombaton Iván Duque kolumbiai elnök.","shortLead":"Megölte a kolumbiai hadsereg a Nemzeti Felszabadító Hadsereg (ELN) nevű gerillaszervezet egyik befolyásos vezetőjét...","id":"20200704_Megolt_egy_befolyasos_lazadovezert_a_kolumbiai_hadsereg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5205f734-0b85-4af3-bf77-782f568b4762&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"289f3216-ddba-41b2-99f9-18a1b1d3cfe3","keywords":null,"link":"/vilag/20200704_Megolt_egy_befolyasos_lazadovezert_a_kolumbiai_hadsereg","timestamp":"2020. július. 04. 20:25","title":"Megölt egy befolyásos lázadóvezért a kolumbiai hadsereg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee24a363-da75-4876-a196-e772a12efbbc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A mentális betegségekről szól a portugál magazin legújabb száma, amelyet egy elég szerencsétlenül megválasztott címlappal próbálnak meg eladni. ","shortLead":"A mentális betegségekről szól a portugál magazin legújabb száma, amelyet egy elég szerencsétlenül megválasztott...","id":"20200705_Nagyon_melle_lott_a_tebolydakat_idezo_cimlapjaval_a_portugal_Vogue","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee24a363-da75-4876-a196-e772a12efbbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0355c5e7-87a2-4ff1-a6be-7bbc0b5ad599","keywords":null,"link":"/elet/20200705_Nagyon_melle_lott_a_tebolydakat_idezo_cimlapjaval_a_portugal_Vogue","timestamp":"2020. július. 05. 14:27","title":"Nagyon mellé lőtt a tébolydákat idéző címlapjával a portugál Vogue","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4efd0fd-784c-4dbc-8fad-d40e5add0626","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Halálos fenyegetéseket kapott Németország Hessen tartományának egyik szocialista politikusa: Janine Wisslernek, a Baloldal helyi frakcióvezetőjének a Nemzeti szocialista Underground 2.0 (NSU) nevű neonáci szervezet küldött olyan üzeneteket, amelyekben szerepeltek a politikussal kapcsolatos nem nyilvános adatok is. ","shortLead":"Halálos fenyegetéseket kapott Németország Hessen tartományának egyik szocialista politikusa: Janine Wisslernek...","id":"20200704_Nacik_fenyegettek_meg_egy_szocialista_nemet_politikust","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4efd0fd-784c-4dbc-8fad-d40e5add0626&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9a49cef-6c97-4f82-b4ba-316e7b377881","keywords":null,"link":"/vilag/20200704_Nacik_fenyegettek_meg_egy_szocialista_nemet_politikust","timestamp":"2020. július. 04. 19:16","title":"Nácik fenyegettek meg egy szocialista német politikust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09e0dda4-4eaa-40e2-80bf-b70429fdff75","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kettő, fából készült WC-t lopott el egy nő egy pusztahencsei gyümölcsösből. ","shortLead":"Kettő, fából készült WC-t lopott el egy nő egy pusztahencsei gyümölcsösből. ","id":"20200705_budikat_lopott_el_egy_no_Pusztahencsen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=09e0dda4-4eaa-40e2-80bf-b70429fdff75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4d090b0-4e30-4f4a-afd3-d2a7ab860dea","keywords":null,"link":"/elet/20200705_budikat_lopott_el_egy_no_Pusztahencsen","timestamp":"2020. július. 05. 13:47","title":"Budikat lopott el egy nő Pusztahencsén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd576a8b-9d4c-44f5-b386-58ed1c4e7154","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A színházak, a múzeumok, a képtárak, a zenei intézmények és a független mozik kaphatnak a pénzügyi mentőcsomagból.","shortLead":"A színházak, a múzeumok, a képtárak, a zenei intézmények és a független mozik kaphatnak a pénzügyi mentőcsomagból.","id":"20200706_nagy_britannia_szinhaz_kultura","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd576a8b-9d4c-44f5-b386-58ed1c4e7154&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f2b4aa3-ad0d-42d2-bcd2-d090aeed5889","keywords":null,"link":"/kultura/20200706_nagy_britannia_szinhaz_kultura","timestamp":"2020. július. 06. 07:15","title":"Másfél milliárd fonttal segíti a kulturális intézményeket a brit kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]