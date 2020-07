Tényleg összegyúrnák a Messengert és a WhatsAppot, itt az első jel

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"132ca6af-35ee-4a58-9201-9efa6e9c1ccf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Bucsi Attila a hétvégén korengedménnyel állhat rajthoz a Swift Cup Europe-ban. ","shortLead":"Bucsi Attila a hétvégén korengedménnyel állhat rajthoz a Swift Cup Europe-ban. ","id":"20200707_12_eves_pilota_michelisz_magyar_csapataban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=132ca6af-35ee-4a58-9201-9efa6e9c1ccf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ef69229-470d-4a34-a084-4a0d3e0316e0","keywords":null,"link":"/cegauto/20200707_12_eves_pilota_michelisz_magyar_csapataban","timestamp":"2020. július. 07. 11:47","title":"12 éves pilóta Michelisz magyar versenycsapatában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83356e88-afd8-41c5-a8d0-1fba518aee37","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarország nem marad ki teljesen az Európai Ügyészség hatósági jogköréből – mondta az európai főügyész, Laura Codruta Kövesi egy vele készült interjúban.","shortLead":"Magyarország nem marad ki teljesen az Európai Ügyészség hatósági jogköréből – mondta az európai főügyész, Laura Codruta...","id":"20200707_europai_fougyesz_laura_codruta_kovesi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83356e88-afd8-41c5-a8d0-1fba518aee37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd1cb038-cfaf-4ba6-8c60-037f12e156f9","keywords":null,"link":"/itthon/20200707_europai_fougyesz_laura_codruta_kovesi","timestamp":"2020. július. 07. 08:56","title":"Hiába nem csatlakoztunk, Magyarországon is indíthat vizsgálatokat az Európai Ügyészség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c02ace6-c6e3-4f02-9fae-003c83c42518","c_author":"HVG","category":"360","description":"A koronavírus nemcsak az embereket, hanem a tőzsdei befektetéseket is megtámadta. Nem sokan voltak immunisak a fertőzéssel szemben – ezek egyike egy kevéssé ismert robotbróker, a müncheni Minveo cég mesterséges agya. ","shortLead":"A koronavírus nemcsak az embereket, hanem a tőzsdei befektetéseket is megtámadta. Nem sokan voltak immunisak...","id":"202027_sikeres_robotbroker_mesterseges_unintelligencia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c02ace6-c6e3-4f02-9fae-003c83c42518&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1a0d9e5-9dc4-487a-b408-8a28cca4f2b8","keywords":null,"link":"/360/202027_sikeres_robotbroker_mesterseges_unintelligencia","timestamp":"2020. július. 06. 12:00","title":"23 szempontot figyel, saját magát tanítja tőzsdézni a járványt is átvészelő robot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a09770c-b3d8-4180-98a7-677143130043","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A halálozások csökkentése érdekében összehangolja tevékenységét három magyarországi egyetem.","shortLead":"A halálozások csökkentése érdekében összehangolja tevékenységét három magyarországi egyetem.","id":"20200706_videki_egyetemek_halalozas_szivinfarktus_szivhalal_hasnyalmirigygyulladas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a09770c-b3d8-4180-98a7-677143130043&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80c27052-7602-447f-9ced-7ac0083e5f0c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200706_videki_egyetemek_halalozas_szivinfarktus_szivhalal_hasnyalmirigygyulladas","timestamp":"2020. július. 06. 18:03","title":"Három vidéki egyetem szembeszáll a halállal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38a09074-70e9-4368-b174-0cb5af8966ba","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Nagyon sok házasság megy tönkre a fel nem ismert hangulatzavarok, szorongásos problémák ördögi körei miatt – mondja Belső Nóra pszichiáter, aki legújabb könyvében az életciklusokkal járó buktatókat veszi sorra.","shortLead":"Nagyon sok házasság megy tönkre a fel nem ismert hangulatzavarok, szorongásos problémák ördögi körei miatt – mondja...","id":"202027__belso_nora_pszichiater__onreflexiorol_mamahotelrol__kapcsolati_toke","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38a09074-70e9-4368-b174-0cb5af8966ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"880237a4-8e86-46ad-a056-dd39defe2bd8","keywords":null,"link":"/360/202027__belso_nora_pszichiater__onreflexiorol_mamahotelrol__kapcsolati_toke","timestamp":"2020. július. 06. 17:15","title":"Lehet javítani a magyarok lelki egészségén, csak akarni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b3da3c5-ca8d-4c4d-aaec-4e5c6c93b75e","c_author":"Losoncz Márk","category":"360","description":"Szikora Róbert sátáni figurának tartja, de ez tulajdonképpen lényegtelen is. Máshol azonban egyenesen azt terjesztik: ő áll a Black Lives Matters-akciók hátterében. És akkor a magyar kormány és hűséges visszhangjai kijelentéseiről nem is beszéltünk. Mindent összevetve, Soros György alighanem a világ egyik legtöbbet szidott embere mára – ezzel jóformán minden olvasni (vagy hallott szöveget értelmezni) tudó ember tisztában van. De voltak itt olyanok is, aki egyenesen megöletni próbálták. Például Slobodan Milosevic, Jugoszlávia és Szerbia egykori, utóbb etnikai tisztogatással és népirtással vádolt elnöke.\r

\r

","shortLead":"Szikora Róbert sátáni figurának tartja, de ez tulajdonképpen lényegtelen is. Máshol azonban egyenesen azt terjesztik: ő...","id":"20200706_Amikor_meg_Milosevic_akarta_megoletni_Soros_Gyorgyot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7b3da3c5-ca8d-4c4d-aaec-4e5c6c93b75e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53ad28a3-32f5-4ab7-8415-ae2610566183","keywords":null,"link":"/360/20200706_Amikor_meg_Milosevic_akarta_megoletni_Soros_Gyorgyot","timestamp":"2020. július. 06. 16:40","title":"Amikor még Milošević akarta megöletni Soros Györgyöt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59b2dc7b-5a6a-4584-bfc7-fd683eebb25e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt a megoldás azoknak, akik nem teljesen elégedettek a gyári Type R-rel.","shortLead":"Itt a megoldás azoknak, akik nem teljesen elégedettek a gyári Type R-rel.","id":"20200707_minden_csak_nem_visszafogott_a_mugenfele_honda_civic_type_r","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59b2dc7b-5a6a-4584-bfc7-fd683eebb25e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d18a2b2-90cc-430f-8a36-beb3b299ef1f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200707_minden_csak_nem_visszafogott_a_mugenfele_honda_civic_type_r","timestamp":"2020. július. 07. 09:21","title":"Minden, csak nem visszafogott a Mugen-féle Honda Civic Type R","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb826ca0-e56f-48a6-8ed3-c31c4691a87f","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Sokan talán nem is gondolnák, de akik átélték, tudják: ha felmondanak nekünk a munkahelyünkön, ugyanúgy gyászfolyamaton kell végigmennünk, mintha kapcsolati veszteség ért volna bennünket. Így válunk alkalmassá arra, hogy optimistán új munkahelyet keressünk, és ott újjászületve kiteljesítsük önmagunkat.","shortLead":"Sokan talán nem is gondolnák, de akik átélték, tudják: ha felmondanak nekünk a munkahelyünkön, ugyanúgy gyászfolyamaton...","id":"20200707_Igy_valunk_alkalmassa_az_uj_munkahelyre_miutan_felmondtak_nekunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb826ca0-e56f-48a6-8ed3-c31c4691a87f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5be5f94c-9f94-4c1f-8d2b-55e1104b4c3b","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200707_Igy_valunk_alkalmassa_az_uj_munkahelyre_miutan_felmondtak_nekunk","timestamp":"2020. július. 07. 13:15","title":"Így válunk alkalmassá az új munkahelyre, miután felmondtak nekünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]