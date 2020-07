Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"63a60ed0-5340-43f3-912d-d6b0c8a63dd4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hasonló arányban vannak azok is, akik saját bevallásuk szerint gyakrabban mosnak kezet, mint a járvány előtt.","shortLead":"Hasonló arányban vannak azok is, akik saját bevallásuk szerint gyakrabban mosnak kezet, mint a járvány előtt.","id":"20200706_ipsos_kutatas_arcmaszk_vakcina_magyar_lakossag_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=63a60ed0-5340-43f3-912d-d6b0c8a63dd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"febb0757-7fea-4f9a-b019-81bfd5d8e4a1","keywords":null,"link":"/itthon/20200706_ipsos_kutatas_arcmaszk_vakcina_magyar_lakossag_koronavirus","timestamp":"2020. július. 06. 21:20","title":"A magyar felnőttek háromnegyede még mindig viseli az arcmaszkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a09770c-b3d8-4180-98a7-677143130043","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A halálozások csökkentése érdekében összehangolja tevékenységét három magyarországi egyetem.","shortLead":"A halálozások csökkentése érdekében összehangolja tevékenységét három magyarországi egyetem.","id":"20200706_videki_egyetemek_halalozas_szivinfarktus_szivhalal_hasnyalmirigygyulladas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a09770c-b3d8-4180-98a7-677143130043&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80c27052-7602-447f-9ced-7ac0083e5f0c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200706_videki_egyetemek_halalozas_szivinfarktus_szivhalal_hasnyalmirigygyulladas","timestamp":"2020. július. 06. 18:03","title":"Három vidéki egyetem szembeszáll a halállal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b6306b4-613a-4cb7-b93a-3ff029852d73","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több olyan hivatkozást is kiszúrt egy szoftvermérnök a Facebook Messengerben, ami azt mutatja, már javában dolgoznak a fejlesztők az egyesítésen, hogy a WhatsAppba is onnan lehessen üzenetet küldeni.","shortLead":"Több olyan hivatkozást is kiszúrt egy szoftvermérnök a Facebook Messengerben, ami azt mutatja, már javában dolgoznak...","id":"20200707_facebook_messenger_whatsapp_uzenetkuldes_alkalmazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b6306b4-613a-4cb7-b93a-3ff029852d73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"039ae61c-bb0d-42b5-a846-4ca25b64d88a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200707_facebook_messenger_whatsapp_uzenetkuldes_alkalmazas","timestamp":"2020. július. 07. 15:03","title":"Tényleg összegyúrnák a Messengert és a WhatsAppot, itt az első jel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95c62fbc-b8c4-4bc7-8460-f802d2f9e12d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A minden további nélkül zöld rendszámozható újdonság elektromos hatótávja megközelíti a 70 kilométert.","shortLead":"A minden további nélkül zöld rendszámozható újdonság elektromos hatótávja megközelíti a 70 kilométert.","id":"20200707_kivaloan_teljesitett_a_plugin_hibrid_toyota_rav_4_a_hatotav_tesztben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=95c62fbc-b8c4-4bc7-8460-f802d2f9e12d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05bfdda2-1b94-4b89-bf7c-3105b6d68eb9","keywords":null,"link":"/cegauto/20200707_kivaloan_teljesitett_a_plugin_hibrid_toyota_rav_4_a_hatotav_tesztben","timestamp":"2020. július. 07. 13:21","title":"Kiválóan teljesített a plugin hibrid Toyota RAV4 a hatótávtesztben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f69c933a-c0e4-4570-939f-60cebb483438","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zeneszerző 91 éves volt.\r

