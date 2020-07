Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"29dd4ce4-e26f-4cc3-b76a-9caf68a44531","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Méret tekintetében az újdonság a C-HR és a RAV4 közé ékelődik be.","shortLead":"Méret tekintetében az újdonság a C-HR és a RAV4 közé ékelődik be.","id":"20200709_hibrid_szabadidoautokent_itt_a_vadonatuj_toyota_corolla_cross","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29dd4ce4-e26f-4cc3-b76a-9caf68a44531&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fce12ef-8193-4171-8d77-626d277b2c51","keywords":null,"link":"/cegauto/20200709_hibrid_szabadidoautokent_itt_a_vadonatuj_toyota_corolla_cross","timestamp":"2020. július. 09. 07:59","title":"Hibrid szabadidő-autóként itt a vadonatúj Toyota Corolla Cross","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d246eef-f6df-487a-8cd8-20bf265e637b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Augusztus elején tartja újabb Unpacked eseményét a Samsung. Az apropó a Galaxy Note20 érkezése.","shortLead":"Augusztus elején tartja újabb Unpacked eseményét a Samsung. Az apropó a Galaxy Note20 érkezése.","id":"20200708_samsung_galaxy_note20_bemutato_augusztus_unpacked_2020","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d246eef-f6df-487a-8cd8-20bf265e637b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07d60390-d482-4fec-8f92-a76bec7a730a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200708_samsung_galaxy_note20_bemutato_augusztus_unpacked_2020","timestamp":"2020. július. 08. 09:03","title":"Hivatalos a dátum, augusztus 5-én megmutatja magát a Samsung új csúcsmobilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"347e1675-de5d-42f7-a81d-988e055f5035","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A trükkös uniós szabályozás még segítheti is a kezdeményezést, amivel a Pénzügyminisztériumhoz fordult a Kisüzemi Sörfőzdék Egyesülete.","shortLead":"A trükkös uniós szabályozás még segítheti is a kezdeményezést, amivel a Pénzügyminisztériumhoz fordult a Kisüzemi...","id":"20200707_csapolt_sor_afa_csokkentese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=347e1675-de5d-42f7-a81d-988e055f5035&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf1f4c83-0a4d-4217-b4ec-c4a80c193629","keywords":null,"link":"/kkv/20200707_csapolt_sor_afa_csokkentese","timestamp":"2020. július. 07. 20:45","title":"A csapolt sörök áfacsökkentését kérik a kisüzemi sörfőzdék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fb5bde7-a9e4-43f8-b40a-fb640d04fdbe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mentőakciót a Belügyminisztérium alá tartozó katasztrófavédelem irányította.","shortLead":"A mentőakciót a Belügyminisztérium alá tartozó katasztrófavédelem irányította.","id":"20200708_Az_ugyeszseg_vizsgalja_a_Vertesszolosnel_balesetet_szenvedett_sikloernyos_mentesenek_korulmenyeit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4fb5bde7-a9e4-43f8-b40a-fb640d04fdbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a08271d8-22b1-4440-a920-b8ef2317d514","keywords":null,"link":"/itthon/20200708_Az_ugyeszseg_vizsgalja_a_Vertesszolosnel_balesetet_szenvedett_sikloernyos_mentesenek_korulmenyeit","timestamp":"2020. július. 08. 12:13","title":"Az ügyészség vizsgálja a Vértesszőlősnél balesetet szenvedett siklóernyős mentésének körülményeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"418d3d03-5892-41c3-804b-a6cedf46a170","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt nagykövet korábban mindent beismert, mégis fellebbezett az ítélet ellen.","shortLead":"A volt nagykövet korábban mindent beismert, mégis fellebbezett az ítélet ellen.","id":"20200708_Fellebbezett_Kaleta_Gabor_masodfokon_folytatoik_az_ugye","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=418d3d03-5892-41c3-804b-a6cedf46a170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fa36ae3-5149-4824-a622-857a4e5e902d","keywords":null,"link":"/itthon/20200708_Fellebbezett_Kaleta_Gabor_masodfokon_folytatoik_az_ugye","timestamp":"2020. július. 08. 08:38","title":"Fellebbezett Kaleta Gábor, másodfokon folytatódik az ügye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d837be86-54ae-4412-827a-1e0e90604cdd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Toyota luxusmárkája kívül és belül is módosított a modellen, amely a Mercedes S-osztály kategóriájában szerepel.","shortLead":"A Toyota luxusmárkája kívül és belül is módosított a modellen, amely a Mercedes S-osztály kategóriájában szerepel.","id":"20200708_ime_az_uj_csucslexus_a_felfrissitett_ls","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d837be86-54ae-4412-827a-1e0e90604cdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1155e711-9871-4f9b-948a-3826dfbf8332","keywords":null,"link":"/cegauto/20200708_ime_az_uj_csucslexus_a_felfrissitett_ls","timestamp":"2020. július. 08. 11:21","title":"Íme az új csúcs-Lexus, a felfrissített LS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e14bc11a-f409-4571-8e16-35d0176a6f55","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha minden jól megy, akkor a Google a szokásos menetrend szerint teszi elérhetővé a mobilokra szánt új operációs rendszerét, az Android 11-et.","shortLead":"Ha minden jól megy, akkor a Google a szokásos menetrend szerint teszi elérhetővé a mobilokra szánt új operációs...","id":"20200708_google_android_11_operacios_rendszer_mobilra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e14bc11a-f409-4571-8e16-35d0176a6f55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8022359a-2c93-4584-90e3-fbe839e470d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200708_google_android_11_operacios_rendszer_mobilra","timestamp":"2020. július. 08. 19:03","title":"Videó buktatta le a Google-t, mikor teszi közzé az Android 11 végleges változatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b7876ff-96a6-4b35-89b7-cd58dce62c6f","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Míg a hagyományos iparágak többsége komoly visszaesést volt kénytelen elkönyvelni a koronavírus-járvány hónapjaiban, néhány szektorban fellendülést hozott a pandémia. A sikerek fontos trendváltásokra utalnak.","shortLead":"Míg a hagyományos iparágak többsége komoly visszaesést volt kénytelen elkönyvelni a koronavírus-járvány hónapjaiban...","id":"202027__jarvanyallo_iparagak__uj_utak__tartos_trendek__szex_video_robotok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b7876ff-96a6-4b35-89b7-cd58dce62c6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e80af120-a9a1-4200-a81f-a6cb7e69fd90","keywords":null,"link":"/360/202027__jarvanyallo_iparagak__uj_utak__tartos_trendek__szex_video_robotok","timestamp":"2020. július. 07. 15:00","title":"A robotokon és a szexjátékokon még a járványválság sem talált fogást, sőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]