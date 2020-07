Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b5b30f4e-88b6-430a-b3d1-83e54e4206e2","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"A Magyar Turisztikai Ügynökség tesz javaslatot több szakmai szervezet kérésére az ügyben. Szerdán már a kormányülésen is téma lesz, hogy korlátozzák-e főszezonban, évi 120 napban a rövid távú lakáskiadást Budapesten.","shortLead":"A Magyar Turisztikai Ügynökség tesz javaslatot több szakmai szervezet kérésére az ügyben. Szerdán már a kormányülésen...","id":"20200707_airbnb_korlatozas_budapest_mtu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5b30f4e-88b6-430a-b3d1-83e54e4206e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0d2f242-1d34-4438-b883-0c9869ec7078","keywords":null,"link":"/kkv/20200707_airbnb_korlatozas_budapest_mtu","timestamp":"2020. július. 07. 11:45","title":"Borítékolható az Airbnb korlátozása, de forrnak az indulatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2f3a730-419a-46e6-a257-13570edad70d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy, a macOS-felhasználókat célzó új típusú ransomware-t fedeztek fel a kutatók a napokban. A rosszindulatú program kalózoldalakról letöltött alkalmazásokkal terjed.","shortLead":"Egy, a macOS-felhasználókat célzó új típusú ransomware-t fedeztek fel a kutatók a napokban. A rosszindulatú program...","id":"20200707_evilquest_zsarolovirus_macos_rendszerek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2f3a730-419a-46e6-a257-13570edad70d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"408174b2-c59c-4e90-8376-43acbc4ff151","keywords":null,"link":"/tudomany/20200707_evilquest_zsarolovirus_macos_rendszerek","timestamp":"2020. július. 07. 14:03","title":"Csak óvatosan, ha Apple gépet használ, felbukkant egy veszélyes zsarolóvírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d815e91f-c6a9-412c-a31e-5dffd5b2c73a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Változhat a KRESZ.","shortLead":"Változhat a KRESZ.","id":"20200708_gyalogatkelohely_baleset_gyalogatkelo_szekely_sandor_kresz_modositas_zebraminimum","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d815e91f-c6a9-412c-a31e-5dffd5b2c73a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b25bdcf-3a16-495d-9a05-757e622fbeff","keywords":null,"link":"/cegauto/20200708_gyalogatkelohely_baleset_gyalogatkelo_szekely_sandor_kresz_modositas_zebraminimum","timestamp":"2020. július. 08. 10:18","title":"Annyi a baleset a zebrákon, hogy törvénymódosítás jöhet miattuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy oktatási intézmény zárt megbeszélésén vettek részt. Egy valaki már akkor tüneteket mutatott.","shortLead":"Egy oktatási intézmény zárt megbeszélésén vettek részt. Egy valaki már akkor tüneteket mutatott.","id":"20200707_mezokovesd_koronavirus_21_fertozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f256546b-b40b-4c9a-aab1-81d9bc2a3431","keywords":null,"link":"/itthon/20200707_mezokovesd_koronavirus_21_fertozott","timestamp":"2020. július. 07. 15:36","title":"Müller Cecília: 21-en kapták el a koronavírust egy mezőkövesdi iskolai értekezleten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38256c63-1653-4918-bcf0-18c5833a6f7a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Soha nem volt még olyan sokáig műtüdőn koronavírusos beteg, mint az a dél-koreai nő, akin végül a kettős tüdőátültetés segített.","shortLead":"Soha nem volt még olyan sokáig műtüdőn koronavírusos beteg, mint az a dél-koreai nő, akin végül a kettős tüdőátültetés...","id":"20200707_mutudo_koronavirus_fertozes_megbetegedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=38256c63-1653-4918-bcf0-18c5833a6f7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70a1a398-8c12-445c-85d8-6360a07c7643","keywords":null,"link":"/tudomany/20200707_mutudo_koronavirus_fertozes_megbetegedes","timestamp":"2020. július. 07. 19:03","title":"112 napig volt műtüdőn egy koronavírusos beteg, sikerült megmenteni az életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"258e0d37-bc81-4600-935e-052cd74ed165","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Milyen lenne egy profival, aki itt éli az életét? ","shortLead":"Milyen lenne egy profival, aki itt éli az életét? ","id":"20200707_Igazan_a_Nurburgingre_valo_auto_a_800_loeros_McLaren_Senna__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=258e0d37-bc81-4600-935e-052cd74ed165&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0ff6ece-6ecd-4bf5-bec2-62a1de57213d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200707_Igazan_a_Nurburgingre_valo_auto_a_800_loeros_McLaren_Senna__video","timestamp":"2020. július. 08. 04:53","title":"Félelmetesen megy egy \"amatőrrel\" is a Nürburgingen a McLaren Senna - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Lendületesen növekszik a tisztán hazai érdekeltségű és egymillárd forint éves árbevétellel rendelkező cégek száma Magyarországon.","shortLead":"Lendületesen növekszik a tisztán hazai érdekeltségű és egymillárd forint éves árbevétellel rendelkező cégek száma...","id":"20200707_magyar_cegek_milliardos_arbevetel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=270fcd40-ee2a-4de7-a913-4e2bdde04e0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c411b44-0655-4e41-adee-446ac12f3d5f","keywords":null,"link":"/kkv/20200707_magyar_cegek_milliardos_arbevetel","timestamp":"2020. július. 07. 13:28","title":"Már több mint 10 ezer milliárdos bevételű cég van Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b67fd6d9-47ed-4b33-9ebf-552484a8eb0e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook után újabb két cég jelentette be: egyelőre nem hajlandóak teljesíteni a hongkongi hatóság kéréseit.","shortLead":"A Facebook után újabb két cég jelentette be: egyelőre nem hajlandóak teljesíteni a hongkongi hatóság kéréseit.","id":"20200707_google_twitter_hongkong_kina_nemzetbiztonsagi_torveny_adatigenyles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b67fd6d9-47ed-4b33-9ebf-552484a8eb0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1385ec6f-0787-4bca-9c1a-f5910097a869","keywords":null,"link":"/tudomany/20200707_google_twitter_hongkong_kina_nemzetbiztonsagi_torveny_adatigenyles","timestamp":"2020. július. 07. 18:03","title":"A Google és a Twitter sem adja ki a hongkongi felhasználók adatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]