[{"available":true,"c_guid":"4fb5bde7-a9e4-43f8-b40a-fb640d04fdbe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mentőakciót a Belügyminisztérium alá tartozó katasztrófavédelem irányította.","shortLead":"A mentőakciót a Belügyminisztérium alá tartozó katasztrófavédelem irányította.","id":"20200708_Az_ugyeszseg_vizsgalja_a_Vertesszolosnel_balesetet_szenvedett_sikloernyos_mentesenek_korulmenyeit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4fb5bde7-a9e4-43f8-b40a-fb640d04fdbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a08271d8-22b1-4440-a920-b8ef2317d514","keywords":null,"link":"/itthon/20200708_Az_ugyeszseg_vizsgalja_a_Vertesszolosnel_balesetet_szenvedett_sikloernyos_mentesenek_korulmenyeit","timestamp":"2020. július. 08. 12:13","title":"Az ügyészség vizsgálja a Vértesszőlősnél balesetet szenvedett siklóernyős mentésének körülményeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c10d782-5f78-4b6f-9177-5717eab17fb3","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A 2021-ben induló idényben láthatjuk újra a spanyol pilótát versenyezni.","shortLead":"A 2021-ben induló idényben láthatjuk újra a spanyol pilótát versenyezni.","id":"20200707_Alonso_Forma1_Renault","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c10d782-5f78-4b6f-9177-5717eab17fb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abb0d9c9-3196-4887-8f27-238f9ea5e61d","keywords":null,"link":"/sport/20200707_Alonso_Forma1_Renault","timestamp":"2020. július. 07. 17:05","title":"Alonso visszatér a Forma-1-be, a Renault pilótája lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f99694cd-861b-4d31-b03e-d3ca4c37b212","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A kormányhivatal közlekedésfelügyeleti főosztályának több dolgozója érintett.","shortLead":"A kormányhivatal közlekedésfelügyeleti főosztályának több dolgozója érintett.","id":"20200707_Mozaik_utcai_vizsgaallomas_nyomozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f99694cd-861b-4d31-b03e-d3ca4c37b212&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5391cb4f-0fdf-4ec3-9c9d-634e00451bf4","keywords":null,"link":"/itthon/20200707_Mozaik_utcai_vizsgaallomas_nyomozas","timestamp":"2020. július. 07. 19:07","title":"Az ügyészség nyomoz a Mozaik utcai vizsgaállomáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2317e683-88f5-43a4-a9d5-460046d9968b","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"4,8 millió forinton nyit itthon az elődjénél picit rövidebb, de belül tágasabb és kevesebbet fogyasztó új Yaris.","shortLead":"4,8 millió forinton nyit itthon az elődjénél picit rövidebb, de belül tágasabb és kevesebbet fogyasztó új Yaris.","id":"20200708_magyarorszagon_a_teljesen_uj_toyota_yaris_gyorsan_beleultunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2317e683-88f5-43a4-a9d5-460046d9968b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a3624c2-a469-4f78-99c5-a075e5d3ddca","keywords":null,"link":"/cegauto/20200708_magyarorszagon_a_teljesen_uj_toyota_yaris_gyorsan_beleultunk","timestamp":"2020. július. 08. 14:39","title":"Magyarországon a teljesen új Toyota Yaris, gyorsan beleültünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99772afc-4a71-46c7-9e18-00fe2e25a8b4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bírságoknak csak a felét fizetik be a külföldi rendszámmal közlekedők. 