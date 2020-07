Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1f40e577-89f9-4383-ac33-0831831a563e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Koronavírusos lett az Audi egyik dolgozója. A cég szerint a kollégájuk karanténban van, más dolgozójuk nem fertőződött meg.","shortLead":"Koronavírusos lett az Audi egyik dolgozója. A cég szerint a kollégájuk karanténban van, más dolgozójuk nem fertőződött...","id":"20200709_koronavirus_gyor_audi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f40e577-89f9-4383-ac33-0831831a563e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3c430ca-31a5-4dd6-8cc5-4dac3a2be7cf","keywords":null,"link":"/kkv/20200709_koronavirus_gyor_audi","timestamp":"2020. július. 09. 20:14","title":"Koronavírusos lett a győri Audi-gyár egyik dolgozója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45c778ac-e49b-433b-976f-be068efc3f29","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Spektrum új sorozata csokorba szedi és megvizsgálja az emberiség által készített szerkezetek eddigi legnagyobb világűrbéli utazásait. A dokusorozat készítői olyan kérdésekre keresik a választ, minthogy honnan jöttünk, hogyan alakult ki a Naprendszer, és vajon egyedül vagyunk-e a világegyetemben.","shortLead":"A Spektrum új sorozata csokorba szedi és megvizsgálja az emberiség által készített szerkezetek eddigi legnagyobb...","id":"20200709_napszel_utikalauz_a_naprendszerhez_eugene_parker","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=45c778ac-e49b-433b-976f-be068efc3f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aacf33a3-4a89-4298-a483-3bce7eb38a2b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200709_napszel_utikalauz_a_naprendszerhez_eugene_parker","timestamp":"2020. július. 09. 08:03","title":"Totálisan félreértették a tudósok a Napot – aztán jött a most 93 éves Eugene Parker","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1d31ef1-48ff-48ea-b0ea-2390253c6bd1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A másodfokú bíróság pénzbüntetés mellett három évre eltiltotta a lapszerkesztéstől is az Orbán-interjú meghamisításával vádolt szerkesztőt.","shortLead":"A másodfokú bíróság pénzbüntetés mellett három évre eltiltotta a lapszerkesztéstől is az Orbán-interjú meghamisításával...","id":"20200708_orban_interju_hamisitas_szerkeszto_itelet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1d31ef1-48ff-48ea-b0ea-2390253c6bd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffdedbf8-8254-4f70-9fb8-2b05917f18fe","keywords":null,"link":"/itthon/20200708_orban_interju_hamisitas_szerkeszto_itelet","timestamp":"2020. július. 08. 18:08","title":"Eltiltották a hivatásától az Orbán-interjú meghamisításával vádolt szerkesztőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e2d6ab9-5fb3-478d-ad2c-4d5e824c8b50","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A bajorországi Kirchdorf an der Amper falu lakói 5 év után végre átvehették a kerékpárútjukat, viszont kaptak a kivitelezőktől némi nehezítést: 500 méteren 5 dombra kell feltekerni. A hatóságok szerint direkt így akarták megcsinálni.","shortLead":"A bajorországi Kirchdorf an der Amper falu lakói 5 év után végre átvehették a kerékpárútjukat, viszont kaptak...","id":"20200709_Ot_dombot_is_beleepitettek_egy_kerekparutba_Bajororszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e2d6ab9-5fb3-478d-ad2c-4d5e824c8b50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27ca4e0d-e96f-49aa-bb84-d5f75328be7e","keywords":null,"link":"/elet/20200709_Ot_dombot_is_beleepitettek_egy_kerekparutba_Bajororszagban","timestamp":"2020. július. 09. 21:01","title":"Öt dombot is beleépítettek egy kerékpárútba Bajorországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22c2aa46-de06-472c-8885-440f483bf5d2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Eltűnt Pak Von Szun, Szöul polgármestere. Eltűnését a lánya jelentette, a városvezetőt 150 rendőr keresi, eddig eredménytelenül.","shortLead":"Eltűnt Pak Von Szun, Szöul polgármestere. Eltűnését a lánya jelentette, a városvezetőt 150 rendőr keresi, eddig...","id":"20200709_szoul_polgarmester_rendorseg_eltunt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22c2aa46-de06-472c-8885-440f483bf5d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90fa57c2-73db-4892-a4fe-59a831cfa2b8","keywords":null,"link":"/elet/20200709_szoul_polgarmester_rendorseg_eltunt","timestamp":"2020. július. 09. 13:47","title":"Eltűnt Szöul polgármestere, nagy erőkkel keresi a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b084edcc-f8fc-48b8-be4d-349a30a62a7f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Üzletemberek továbbra sem repülnek, turisták viszont igen.","shortLead":"Üzletemberek továbbra sem repülnek, turisták viszont igen.","id":"20200710_Hasitanak_a_fapadosok_a_valsagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b084edcc-f8fc-48b8-be4d-349a30a62a7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb9a4931-eafb-40a5-b656-5762ad9176b4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200710_Hasitanak_a_fapadosok_a_valsagban","timestamp":"2020. július. 10. 11:47","title":"Hasítanak a fapadosok a válságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eff58481-84b8-469b-a6e7-567b5fa89803","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Zalaegerszeg korábbi edzője Joan Carrillót váltja a kispadon.","shortLead":"A Zalaegerszeg korábbi edzője Joan Carrillót váltja a kispadon.","id":"20200708_Marton_Gabor_MOL_Fehervar_FC_vezetoedzo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eff58481-84b8-469b-a6e7-567b5fa89803&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9be8be5b-2c97-4845-bc00-5254714a3718","keywords":null,"link":"/sport/20200708_Marton_Gabor_MOL_Fehervar_FC_vezetoedzo","timestamp":"2020. július. 08. 18:23","title":"Márton Gábor lett a MOL Fehérvár FC új vezetőedzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8993153d-3263-4b5a-813e-cd1aa58eb90f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom Testvér-füzetet adott ki a fiatal szülők gyermekvállalásának ösztönzésére. A mozgalom alelnöke azt mondta, szeretnék, ha világra jönnének azok a gyerekek, akik a fiatalok szívében megszületnek.","shortLead":"A Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom Testvér-füzetet adott ki a fiatal szülők gyermekvállalásának ösztönzésére...","id":"20200709_testver_fuzet_gyermekvallalas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8993153d-3263-4b5a-813e-cd1aa58eb90f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"605182e6-7e58-481b-8b08-a028802bafbb","keywords":null,"link":"/elet/20200709_testver_fuzet_gyermekvallalas","timestamp":"2020. július. 09. 14:20","title":"Testvér-füzettel ösztönöznék a fiatal szülőket újabb gyerekvállalásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]