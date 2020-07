Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7c5ebc62-ca5d-4700-824a-dd70d44410a5","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Szép kijelző, minőségi készülékház, korrekt kamerák, remek üzemidő, barátságos árcédula – papíron minden adott a sikerhez. Megnéztük, mit tud a gyakorlatban a kínai gyártó új középkategóriás okostelefonja, a Redmi Note 9 Pro.","shortLead":"Szép kijelző, minőségi készülékház, korrekt kamerák, remek üzemidő, barátságos árcédula – papíron minden adott...","id":"20200710_kiprobaltuk_a_xiaomi_uj_arertek_bajnok_mobiljat_a_redmi_note_9_prot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c5ebc62-ca5d-4700-824a-dd70d44410a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a67d105-531e-4bcf-9294-04782f28c1b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200710_kiprobaltuk_a_xiaomi_uj_arertek_bajnok_mobiljat_a_redmi_note_9_prot","timestamp":"2020. július. 10. 11:00","title":"Kipróbáltuk a Xiaomi új ár-érték bajnok mobilját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c801a7b-54d7-42c3-856a-f1141e10d93b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Dömötör Csaba szerint hatalmas az érdeklődés.","shortLead":"Dömötör Csaba szerint hatalmas az érdeklődés.","id":"20200708_nemzeti_konzultacio_Domotor_csaba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c801a7b-54d7-42c3-856a-f1141e10d93b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37c6ec1a-e8fc-4ad4-8718-41f9de0b6a43","keywords":null,"link":"/itthon/20200708_nemzeti_konzultacio_Domotor_csaba","timestamp":"2020. július. 08. 17:18","title":"Eddig 232 ezer nemzeti konzultációs ívet töltöttek ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"970af796-43ef-4eb4-91b0-c281d3d90765","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A levél aláírói közül többeket támadtak már valamilyen korábbi véleménynyilvánításuk miatt.","shortLead":"A levél aláírói közül többeket támadtak már valamilyen korábbi véleménynyilvánításuk miatt.","id":"20200708_J_K_Rowling_velemenyszabadsag_level","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=970af796-43ef-4eb4-91b0-c281d3d90765&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4d7eae2-30af-4e68-9a0c-8aa270ac8728","keywords":null,"link":"/elet/20200708_J_K_Rowling_velemenyszabadsag_level","timestamp":"2020. július. 08. 17:44","title":"J. K. Rowling és száznál is több híresség állt ki a véleményszabadság mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27c57f4a-8e96-4a56-89fa-453881518821","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A járványhelyzet miatt kisebb násznéppel, de megtartották a lagzit Stohl Andrásék.","shortLead":"A járványhelyzet miatt kisebb násznéppel, de megtartották a lagzit Stohl Andrásék.","id":"20200709_stohl_andras_vica_lakodalom_hazassag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=27c57f4a-8e96-4a56-89fa-453881518821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38036573-1b6c-41fe-acf1-20cf3633cea5","keywords":null,"link":"/elet/20200709_stohl_andras_vica_lakodalom_hazassag","timestamp":"2020. július. 09. 07:43","title":"Stohl András megnősült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38b87af1-456d-4467-9efb-39bf9b5a4406","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig is szigorú előírások vonatkoztak az űrhajósok és az eszközök sterilizálására, ám a jövőben még nagyobb hangsúlyt fektetne a NASA a biológiai szennyezés megelőzésére.","shortLead":"Eddig is szigorú előírások vonatkoztak az űrhajósok és az eszközök sterilizálására, ám a jövőben még nagyobb hangsúlyt...","id":"20200710_nasa_mars_hold_biologiai_szennyezes_mikroba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38b87af1-456d-4467-9efb-39bf9b5a4406&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff981e8a-c306-4c64-8f0f-3eb414768c7e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200710_nasa_mars_hold_biologiai_szennyezes_mikroba","timestamp":"2020. július. 10. 13:03","title":"Furcsa eredmény jönne ki, ha saját életünk nyomaira bukkannánk a Marson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a2594be-192f-4f81-ab8e-73d7c1c31965","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Kutatók szerint gazdasági érdek is, hogy ne úgy tekintsünk a természetre, mint amit ki kell aknázni, hanem olyan tyúkként, amit óvni kell, hogy aranytojást tojjon.","shortLead":"Kutatók szerint gazdasági érdek is, hogy ne úgy tekintsünk a természetre, mint amit ki kell aknázni, hanem olyan...","id":"20200709_termeszetvedelem_gazdasag_klimavaltozas_ocean_szarazfold","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a2594be-192f-4f81-ab8e-73d7c1c31965&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f7e704e-ac6a-4e7f-94e7-1fb9d64e4d2f","keywords":null,"link":"/zhvg/20200709_termeszetvedelem_gazdasag_klimavaltozas_ocean_szarazfold","timestamp":"2020. július. 09. 11:37","title":"A gazdaságnak is jót tenne, ha természetvédelmi terület lenne a Föld a harmada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f021214-e986-4d0f-90af-8be0070b9cd6","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Véleménye mindenkinek van az új budapesti kerékpársávokról, és abban még egyet is értenek autósok és biciklisek, hogy a főváros nem teszi elég jól a dolgát. Mindenesetre Karácsonyék nemzetközi összehasonlításban egyáltalán nem estek túlzásba, sok nagyváros ütemesebben halad ugyanazon az úton, mint Budapest.","shortLead":"Véleménye mindenkinek van az új budapesti kerékpársávokról, és abban még egyet is értenek autósok és biciklisek...","id":"202028__kerekparos_fejlesztesek__varosi_kozlekedes__kreszmodositas__negy_kerek_jo_ketto_rossz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f021214-e986-4d0f-90af-8be0070b9cd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"135b0e0a-921d-409e-9e10-00cfd5bed2ed","keywords":null,"link":"/360/202028__kerekparos_fejlesztesek__varosi_kozlekedes__kreszmodositas__negy_kerek_jo_ketto_rossz","timestamp":"2020. július. 09. 17:00","title":"Bringázó Budapest: négy kerékről soknak, kettőről kevésnek tűnnek a fejlesztések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02b5b61e-0370-4c55-a628-774e6067c3ed","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"El kellett távolítani a first lady Szlovéniában található, fából készült szobrát, mert valakik felgyújtották. ","shortLead":"El kellett távolítani a first lady Szlovéniában található, fából készült szobrát, mert valakik felgyújtották. ","id":"20200709_felgyujtottak_Melania_Trump_szobrat_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02b5b61e-0370-4c55-a628-774e6067c3ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"605217a8-d90f-470f-af53-fb11e73534da","keywords":null,"link":"/kultura/20200709_felgyujtottak_Melania_Trump_szobrat_is","timestamp":"2020. július. 09. 11:49","title":"Felgyújtották Melania Trump szobrát ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]