[{"available":true,"c_guid":"7b4b57ff-31d6-4267-80f0-bacb5d4cac26","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor miniszterelnök pénteken kapta meg az operatív törzs javaslatait. ","shortLead":"Orbán Viktor miniszterelnök pénteken kapta meg az operatív törzs javaslatait. ","id":"20200711_Vasarnap_11kor_jelenti_be_Gulyas_Gergely_a_jarvany_miatti_valtozasokat_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b4b57ff-31d6-4267-80f0-bacb5d4cac26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46adf0da-bc10-4bc0-8889-93cde5b8fe1e","keywords":null,"link":"/itthon/20200711_Vasarnap_11kor_jelenti_be_Gulyas_Gergely_a_jarvany_miatti_valtozasokat_koronavirus","timestamp":"2020. július. 11. 20:23","title":"Vasárnap 11-kor jelenti be Gulyás Gergely a járvány miatti változásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b7a69f3-9551-471a-8f73-391cdff08077","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Dorkota Lajos szívesen újrázott volna.","shortLead":"Dorkota Lajos szívesen újrázott volna.","id":"20200712_A_Simicska_emberenek_tarott_Horvath_Petert_nevezte_ki_Orban_az_Energiahivatal_elere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b7a69f3-9551-471a-8f73-391cdff08077&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"167ba926-f0be-4237-bf3a-27e0e24bb50d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200712_A_Simicska_emberenek_tarott_Horvath_Petert_nevezte_ki_Orban_az_Energiahivatal_elere","timestamp":"2020. július. 12. 10:41","title":"Az egykor Simicska emberének tarott Horváth Pétert nevezte ki Orbán az Energiahivatal élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6fc3ae3-1e47-4945-b90e-d1466a1217b7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy 30 éves texasi férfi úgy gondolta, hogy hoax a koronavírus és elment egy olyan buliba, ahol a házigazda fertőzött volt.","shortLead":"Egy 30 éves texasi férfi úgy gondolta, hogy hoax a koronavírus és elment egy olyan buliba, ahol a házigazda fertőzött...","id":"20200712_koronavirus_covidparty_egyesult_allamok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6fc3ae3-1e47-4945-b90e-d1466a1217b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc2f1948-cb02-4d44-be29-9510da9c4f39","keywords":null,"link":"/elet/20200712_koronavirus_covidparty_egyesult_allamok","timestamp":"2020. július. 12. 09:38","title":"Nem hitt a koronavírusban és elment egy COVID-partyba - meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e15b1f6f-ca84-47f5-b174-fe2fa4e0887d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ismét minden korábbinál több koronavírusos fertőzöttet regisztráltak az USA-ban, és Izraelben, Indiában, Brazíliában is jelentősen nőtt a vírushordozók száma. Világszerte már 13 millióhoz közelít a fertőzöttek száma, a kór mintegy 570 ezer emberéletet vett el.

","shortLead":"Ismét minden korábbinál több koronavírusos fertőzöttet regisztráltak az USA-ban, és Izraelben, Indiában, Brazíliában is...","id":"20200712_Vilagszerte_tovabb_romlik_a_Covid19helyzet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e15b1f6f-ca84-47f5-b174-fe2fa4e0887d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5abf201c-d227-482f-aa30-08e894df202b","keywords":null,"link":"/vilag/20200712_Vilagszerte_tovabb_romlik_a_Covid19helyzet","timestamp":"2020. július. 12. 17:20","title":"Új rekord Amerikában: 66 ezer fertőzött egy nap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google állítólag már teszteli a Chrome böngésző augusztusban érkező verzióját, és különösen nagy figyelmet fordítanak arra, miként muzsikál a szoftver az Apple laptopjain.","shortLead":"A Google állítólag már teszteli a Chrome böngésző augusztusban érkező verzióját, és különösen nagy figyelmet fordítanak...","id":"20200713_google_chrome_akkumulator_energiafelhasznalas_macbook","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60da7888-a469-478b-83a3-3ca21e12ab23","keywords":null,"link":"/tudomany/20200713_google_chrome_akkumulator_energiafelhasznalas_macbook","timestamp":"2020. július. 13. 08:33","title":"Drámai javulást hozhat a Chrome-frissítés, a MacBookot használók is örülhetnek neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f65f41c-ea08-446c-aa0d-58b18530f9d0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A budapestiek többsége szerint Karácsony Gergelynek akkor is el kell kezdenie a híd rekonstrukcióját, ha az önkormányzatnak erre nincs fedezete.\r

","shortLead":"A budapestiek többsége szerint Karácsony Gergelynek akkor is el kell kezdenie a híd rekonstrukcióját, ha...","id":"20200713_A_Fideszszavazok_kormany_Lanchid_felujitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f65f41c-ea08-446c-aa0d-58b18530f9d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34131ef3-9df9-429d-bd7b-a1746b85a46a","keywords":null,"link":"/itthon/20200713_A_Fideszszavazok_kormany_Lanchid_felujitas","timestamp":"2020. július. 13. 07:37","title":"Publicus: A Fidesz-szavazók harmada szerint több pénzt kell adnia a kormánynak a Lánchíd felújítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1bc065e-33a6-4569-8612-d57bf9923e0d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Könnyű lelkesedni egy-egy jó filmért, jóval nehezebb szándékosan jó unalmasan összefoglalni, miről is szól a hőn imádott mozi. Egy filmrendező, Romina, most erre kérte ismerőseit, s már meg is születtek az első „pályaművek”. ","shortLead":"Könnyű lelkesedni egy-egy jó filmért, jóval nehezebb szándékosan jó unalmasan összefoglalni, miről is szól a hőn...","id":"20200712_Uj_verseny__ki_tudja_unalmasabban_leirni_mirol_szol_kedvenc_filmje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c1bc065e-33a6-4569-8612-d57bf9923e0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b415aac-588f-4e9b-91d9-c46fda9db5fe","keywords":null,"link":"/kultura/20200712_Uj_verseny__ki_tudja_unalmasabban_leirni_mirol_szol_kedvenc_filmje","timestamp":"2020. július. 12. 19:05","title":"Új verseny: ki tudja unalmasabban leírni, miről szól kedvenc filmje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48699dec-ef34-4b3c-9bd1-f65bceb92453","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Rekordáron kelt el egy több mint harmincéves Super Mario-játék egy amerikai árverésen.","shortLead":"Rekordáron kelt el egy több mint harmincéves Super Mario-játék egy amerikai árverésen.","id":"20200712_356_millio_forintert_kelt_el_egy_Super_Mariojatek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48699dec-ef34-4b3c-9bd1-f65bceb92453&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4283a5a9-2c0a-4895-b37e-ffa4030692f7","keywords":null,"link":"/kultura/20200712_356_millio_forintert_kelt_el_egy_Super_Mariojatek","timestamp":"2020. július. 12. 17:12","title":"35,6 millió forintért kelt el egy Super Mario-játék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]