Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"94445f3a-d065-43b3-9225-20eca4519f51","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Horvátországban újra a százat közelíti az egy nap alatt diagnosztizált fertőzöttek száma, Szlovéniában jobb a helyzet, de ott is nő a mutató.","shortLead":"Horvátországban újra a százat közelíti az egy nap alatt diagnosztizált fertőzöttek száma, Szlovéniában jobb a helyzet...","id":"20200715_jarvany_Horvatorszag_Szlovenia_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=94445f3a-d065-43b3-9225-20eca4519f51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21d2a087-6137-424b-abcd-97aab94c0e45","keywords":null,"link":"/vilag/20200715_jarvany_Horvatorszag_Szlovenia_koronavirus","timestamp":"2020. július. 15. 18:25","title":"Romlik a járványhelyzet Horvátországban és Szlovéniában is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Elhunyt Bogdán László, Cserdi polgármestere. Joe Biden rengeteget költene klímavédelemre. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Elhunyt Bogdán László, Cserdi polgármestere. Joe Biden rengeteget költene klímavédelemre. A hvg360 reggeli...","id":"20200715_Radar360_Sulyos_a_valsag_de_a_propaganda_jol_fizet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba13bd21-9488-4c72-8188-153e7e3f42f3","keywords":null,"link":"/360/20200715_Radar360_Sulyos_a_valsag_de_a_propaganda_jol_fizet","timestamp":"2020. július. 15. 07:50","title":"Radar360: Súlyos a válság, de a propaganda jól fizet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06e24a59-e4ea-4b9e-8017-5c7c1d52889e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sajtóhírek szerint öngyilkos lett a roma aktivista.","shortLead":"Sajtóhírek szerint öngyilkos lett a roma aktivista.","id":"20200714_Meghalt_Bogdan_Laszlo_Cserdi_polgarmestere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06e24a59-e4ea-4b9e-8017-5c7c1d52889e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"718b4336-2fac-418d-ab24-8d1574d7ea6f","keywords":null,"link":"/itthon/20200714_Meghalt_Bogdan_Laszlo_Cserdi_polgarmestere","timestamp":"2020. július. 14. 10:10","title":"Meghalt Bogdán László, Cserdi polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57dbe8be-b6e0-4579-a413-af699ab6c810","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az idei Magyar Nagydíj zárt kapus lesz, de valószínűleg sokan szeretnék majd kintről követni az eseményeket. Ezért inkább lezárják a pálya körüli utak többségét.","shortLead":"Az idei Magyar Nagydíj zárt kapus lesz, de valószínűleg sokan szeretnék majd kintről követni az eseményeket. Ezért...","id":"20200715_Utlezarasokkal_probaljak_tavol_tartani_a_nezoket_a_Hungaroringtol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=57dbe8be-b6e0-4579-a413-af699ab6c810&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bdb395b-04db-4238-86ed-74de05ccd649","keywords":null,"link":"/cegauto/20200715_Utlezarasokkal_probaljak_tavol_tartani_a_nezoket_a_Hungaroringtol","timestamp":"2020. július. 15. 11:28","title":"Útlezárásokkal próbálják távol tartani a nézőket a Hungaroringtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d2e28aa-b2dd-4199-b8bd-3f7884905ef4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Számos zenész fakadt ki arra a felvetésre, hogy augusztus 15-e után ne lehessen koncertezni. Nagy Feró másképp látja.\r

\r

","shortLead":"Számos zenész fakadt ki arra a felvetésre, hogy augusztus 15-e után ne lehessen koncertezni. Nagy Feró másképp...","id":"20200715_Nagy_Fero_Nem_tehetjuk_meg_a_kozonseggel_hogy_veszelynek_tesszuk_ki_oket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d2e28aa-b2dd-4199-b8bd-3f7884905ef4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eff3512-2ed3-4567-85aa-7b57429054d2","keywords":null,"link":"/elet/20200715_Nagy_Fero_Nem_tehetjuk_meg_a_kozonseggel_hogy_veszelynek_tesszuk_ki_oket","timestamp":"2020. július. 15. 09:14","title":"Nagy Feró: Nem tehetjük meg a közönséggel, hogy veszélynek tesszük ki őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4d0e2bf-5212-4df3-b71c-4947ad6dbb28","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Becsületsértés és különleges adatokkal való visszaélés miatt feljelentették és már rabosították is Paróczai Anikót, a Momentum kispesti képviselőjét. ","shortLead":"Becsületsértés és különleges adatokkal való visszaélés miatt feljelentették és már rabosították is Paróczai Anikót...","id":"20200715_momentum_kispest_rabositas_paroczai_aniko","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f4d0e2bf-5212-4df3-b71c-4947ad6dbb28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b3d3813-98f5-46f6-b3f2-da54c4b68326","keywords":null,"link":"/itthon/20200715_momentum_kispest_rabositas_paroczai_aniko","timestamp":"2020. július. 15. 15:27","title":"Rabosították a Momentum kispesti képviselőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy idős férfit megbilincseltek a rendőrök Hajdúszoboszlón, miután igazoltatás közben 5 méterrel arrébb tolta a kerékpárját. A bíróság bocsánatkérésre és sérelemdíj fizetésére kötelezte a rendőrséget.","shortLead":"Egy idős férfit megbilincseltek a rendőrök Hajdúszoboszlón, miután igazoltatás közben 5 méterrel arrébb tolta...","id":"20200715_birosag_rendorseg_hajduszoboszlo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4622c9b-47f7-4269-b46c-18f57ea29c64","keywords":null,"link":"/itthon/20200715_birosag_rendorseg_hajduszoboszlo","timestamp":"2020. július. 15. 13:16","title":"Elmeszelte a bíróság a rendőrséget egy idős férfi bilincsbe verése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e37fd82-26d1-4c6e-9af4-9114436ac233","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter átadta a Miniszterelnökségnek a Sopron-Fertő Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. tulajdonosi jogait.","shortLead":"A nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter átadta a Miniszterelnökségnek a Sopron-Fertő Turisztikai...","id":"20200715_Elvettek_Rogan_Antal_Ferto_to_turisztikai_fejleszteset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e37fd82-26d1-4c6e-9af4-9114436ac233&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25c411b3-65d6-406b-bfc8-2ecf3e011ba1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200715_Elvettek_Rogan_Antal_Ferto_to_turisztikai_fejleszteset","timestamp":"2020. július. 15. 09:58","title":"Elvették Rogán Antaltól a Fertő tó turisztikai fejlesztését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]