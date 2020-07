Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8d957fd9-6891-42f5-b3db-b5ef9d3e4cdf","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A jegybank elnöke szerint Magyarország már platformként működik.","shortLead":"A jegybank elnöke szerint Magyarország már platformként működik.","id":"20200713_matolcsy_gyorgy_rumi_allami_fejlesztesek_jegybank_magyar_gazdasag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d957fd9-6891-42f5-b3db-b5ef9d3e4cdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4318a68d-9b16-4c21-848d-4aa7dc5eaac9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200713_matolcsy_gyorgy_rumi_allami_fejlesztesek_jegybank_magyar_gazdasag","timestamp":"2020. július. 13. 17:30","title":"Matolcsy: Igaz a bölcs perzsa költő, Rumi tanítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dd49bb9-a2a9-49e5-82c1-aa73809d5d24","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Gyakorlatilag esélye sem volt azoknak a szülőknek, akik nem fogadták el az Oktatási Hivatal határozatát, és bírósághoz fordultak annak érdekében, hogy gyermekük még egy évet óvodában maradhasson. A hónapokig tartó eljárás során nemcsak a pereket bukták el, hanem arra sem született válasz, van-e bármilyen lehetősége annak, aki nem ért egyet a gyermekéről döntő szakvéleménnyel. Ráadásul az ügynek az iskolaévvel egyáltalán nincs vége, jövőre a legóvatosabb becslések szerint is ezreket fog érinteni a probléma. ","shortLead":"Gyakorlatilag esélye sem volt azoknak a szülőknek, akik nem fogadták el az Oktatási Hivatal határozatát, és bírósághoz...","id":"20200713_koznevelesi_torveny_birosag_iskolaerettseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7dd49bb9-a2a9-49e5-82c1-aa73809d5d24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81484d10-680d-4606-805c-6784b98c237d","keywords":null,"link":"/itthon/20200713_koznevelesi_torveny_birosag_iskolaerettseg","timestamp":"2020. július. 13. 16:00","title":"22-es csapdájában a gyerek óvodában tartásáért perelő szülők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c83b5271-c6da-482c-82ea-f075fa540aa8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Pest megyei nyomozók őrizetbe vették az anyát, az apát, valamint a nagymamát, aki felbujtással gyanúsítható.","shortLead":"A Pest megyei nyomozók őrizetbe vették az anyát, az apát, valamint a nagymamát, aki felbujtással gyanúsítható.","id":"20200714_Szinte_naponta_zaklattak_szexualisan_negy_gyermekuket_a_kerepesi_szulok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c83b5271-c6da-482c-82ea-f075fa540aa8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5966169-9433-4bbf-8a44-b113f9d3cf39","keywords":null,"link":"/itthon/20200714_Szinte_naponta_zaklattak_szexualisan_negy_gyermekuket_a_kerepesi_szulok","timestamp":"2020. július. 14. 09:07","title":"Szinte naponta zaklatták szexuálisan négy gyermeküket a kerepesi szülők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4117097b-9fdb-441d-813e-cb4102d9ac26","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Így jut pénz többek közt a nemzeti vagyonkezelő ingatlanvásárlásaira is.","shortLead":"Így jut pénz többek közt a nemzeti vagyonkezelő ingatlanvásárlásaira is.","id":"20200715_gazdasagvedelmi_alap_ingatlanvasarlas_mnv_magyar_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4117097b-9fdb-441d-813e-cb4102d9ac26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4372a8c7-727e-4568-8c86-453ca56e9370","keywords":null,"link":"/kkv/20200715_gazdasagvedelmi_alap_ingatlanvasarlas_mnv_magyar_kormany","timestamp":"2020. július. 15. 08:19","title":"A kormány 300 milliárd forintot vont ki a Gazdaságvédelmi Alapból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szerdától drágábban tankolhatunk.","shortLead":"Szerdától drágábban tankolhatunk.","id":"20200713_dragul_benzin_uzemanyag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d698b43-2315-47e1-803e-adca81447dcc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200713_dragul_benzin_uzemanyag","timestamp":"2020. július. 13. 13:42","title":"Megint drágul a benzin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"470030a5-943d-4726-9cb7-3498d6a1eeee","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Van, aki inkább más területen próbálkozik, elege van a központi szabályozásból. A parlament kedden szavazta meg a rövid távú lakáskiadás szabályozását lehetővé tevő törvényt.","shortLead":"Van, aki inkább más területen próbálkozik, elege van a központi szabályozásból. A parlament kedden szavazta meg a rövid...","id":"20200714_airbnb_szavazas_orszaggyules_lakaskiadas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=470030a5-943d-4726-9cb7-3498d6a1eeee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dfc7c5f-5265-464c-b6d6-1e747436ac79","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200714_airbnb_szavazas_orszaggyules_lakaskiadas","timestamp":"2020. július. 14. 17:45","title":"\"Az utolsó szög a koporsóba\" - így élték meg az üzemeltető cégek az Airbnb szigorítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a6efdcb-6d67-403a-96eb-ed64a4df4f32","c_author":"Földvári Zsuzsa / Bécs","category":"360","description":"Nemcsak Szíriában, hanem Bécs munkáslakta kerületében, a Favoritenben is háborúznak a törökök és a kurdok. Június végén az ausztriai kurdok békésnek indult tüntetése fajult tömegverekedéssé, miután fiatal törökök támadtak a felvonulókra, akik a török iszlamisták és nacionalisták kurdellenes agressziója ellen tiltakoztak.","shortLead":"Nemcsak Szíriában, hanem Bécs munkáslakta kerületében, a Favoritenben is háborúznak a törökök és a kurdok. Június végén...","id":"20200714_Szeretettel_Becsbol_Kurdtorok_kuzdelmek_a_vegeken","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a6efdcb-6d67-403a-96eb-ed64a4df4f32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69e1ee0c-6d83-4e45-9175-9fed3cb723db","keywords":null,"link":"/360/20200714_Szeretettel_Becsbol_Kurdtorok_kuzdelmek_a_vegeken","timestamp":"2020. július. 14. 11:30","title":"Szeretettel Bécsből: Véres összecsapás a járvány árnyékában ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"508f93e8-e1d9-49f9-8848-9e5fb565468e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fővárosban 13 idősotthonban jelent meg a fertőzés.","shortLead":"A fővárosban 13 idősotthonban jelent meg a fertőzés.","id":"20200713_idosek_koronavirus_fertozott_pesti_uti_otthon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=508f93e8-e1d9-49f9-8848-9e5fb565468e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8349040-748d-4b27-bd2a-b016619fd7de","keywords":null,"link":"/itthon/20200713_idosek_koronavirus_fertozott_pesti_uti_otthon","timestamp":"2020. július. 13. 15:31","title":"Közel ezer időst fertőzött meg a koronavírus magyarországi idősotthonokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]