[{"available":true,"c_guid":"1a7be00e-563d-468f-bde7-84e643b36b86","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Maszkban és a távolságtartás szabályait betartva rendezik meg a koronavírus-járvány korlátozásainak feloldása utáni első divatbemutatót Milánóban.","shortLead":"Maszkban és a távolságtartás szabályait betartva rendezik meg a koronavírus-járvány korlátozásainak feloldása utáni...","id":"20200714_maszk_divatbemutato_milano","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a7be00e-563d-468f-bde7-84e643b36b86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c30c4ab-b0ce-4de6-98f5-567852aad508","keywords":null,"link":"/elet/20200714_maszk_divatbemutato_milano","timestamp":"2020. július. 14. 20:32","title":"Maszkban rendezik az első divatbemutatót Milánóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3c6a157-cb5e-4856-9442-1e40e44906c8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"50 fontba, azaz majdnem 20 ezer forintba kerül hét deciliter.","shortLead":"50 fontba, azaz majdnem 20 ezer forintba kerül hét deciliter.","id":"20200715_Gin_gyartasaba_fogott_Erzsebet_kiralyno","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3c6a157-cb5e-4856-9442-1e40e44906c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58e6e3d4-f916-46d0-9592-7f97586c20cc","keywords":null,"link":"/elet/20200715_Gin_gyartasaba_fogott_Erzsebet_kiralyno","timestamp":"2020. július. 15. 13:44","title":"Gin gyártásába fogott II. Erzsébet királynő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dd2df3f-fbc2-4063-ac8c-8043abf3365b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A HVG információi szerint Mester Csaba ügyvéd kilép a Fehér Liliom Egyesületből. A lap a Fókuszban azt írja, Orbán Viktorék szimpla PR-akciót kanyarítottak abból a felismerésből, hogy a társadalom sokkal súlyosabban ítéli meg a gyerekek bántalmazását, mint ahogy az a kormány tetteiből és az álláspontját tükröző büntetőjogszabályokból következik. ","shortLead":"A HVG információi szerint Mester Csaba ügyvéd kilép a Fehér Liliom Egyesületből. A lap a Fókuszban azt írja, Orbán...","id":"20200715_Kaleta_Gabor_Mester_Csaba_feher_liliom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7dd2df3f-fbc2-4063-ac8c-8043abf3365b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"060c0d4c-f8e0-41d1-b8b5-15072bffb438","keywords":null,"link":"/itthon/20200715_Kaleta_Gabor_Mester_Csaba_feher_liliom","timestamp":"2020. július. 15. 15:50","title":"Kaleta Gábor ügyvédje kilép a szexuális abúzust átélt gyerekeket segítő egyesületből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd06129b-9cf1-4edb-97d4-0cbf22fc5839","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az árcsökkentést követően a Model Y már nem kerül sokkal többe a Model 3-nál.","shortLead":"Az árcsökkentést követően a Model Y már nem kerül sokkal többe a Model 3-nál.","id":"20200714_megvagtak_a_legujabb_tesla_arat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd06129b-9cf1-4edb-97d4-0cbf22fc5839&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"521d8a28-2492-474d-81ce-b9a4fdcf20a4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200714_megvagtak_a_legujabb_tesla_arat","timestamp":"2020. július. 14. 11:21","title":"Milliós engedményt adnak most a legújabb Tesla árából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d85d131-1f1f-4dd5-87c1-eb4d0df4828b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A lap bizonytalannak érzi az újságírói helyzetét.","shortLead":"A lap bizonytalannak érzi az újságírói helyzetét.","id":"20200715_hongkong_new_york_times_szoul_koltozes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d85d131-1f1f-4dd5-87c1-eb4d0df4828b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5bb1f96-9fbc-4645-882d-d79f77c1a823","keywords":null,"link":"/vilag/20200715_hongkong_new_york_times_szoul_koltozes","timestamp":"2020. július. 15. 14:44","title":"Szöulba költözteti hongkongi szerkesztőségét a The New York Times","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"119f3b45-65b5-4c23-a053-1fcde105f08f","c_author":"HVG","category":"360","description":"Allergiaszezonban jó tudni, hogy hamarosan mesterséges intelligenciára lehet bízni a pollenszámlálást, így jóval aktuálisabb, csupán néhány órával korábbi adatokhoz jutnak az érzékeny orrúak. ","shortLead":"Allergiaszezonban jó tudni, hogy hamarosan mesterséges intelligenciára lehet bízni a pollenszámlálást, így jóval...","id":"202028_intelligens_pollenszamlalas_fotoriport","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=119f3b45-65b5-4c23-a053-1fcde105f08f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06022a2c-c467-49c1-b960-22e0a527eb64","keywords":null,"link":"/360/202028_intelligens_pollenszamlalas_fotoriport","timestamp":"2020. július. 14. 10:00","title":"Napok helyett órák: az allergiások végre valós időben kaphatják a híreket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb539240-3bd5-40c7-9140-bf1cc36a63f0","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Nem sok igazán rossz vasútvonala van Magyarországnak, de amelyik ilyen, ott gyakoriak a gondok. Kiszámoltuk, hogy az Isaszeg és Gödöllő közötti sorompó, a Nyugati pályaudvar váltói, vagy épp a Pusztaszabolcs-Pécs vonal biztosítóberendezései okozták a legtöbb kellemetlen pillanatot. A hvg.hu ranglistája a hazai vasútvonalakról.","shortLead":"Nem sok igazán rossz vasútvonala van Magyarországnak, de amelyik ilyen, ott gyakoriak a gondok. Kiszámoltuk...","id":"20200714_vasut_vonat_mav_gysev_keses_sorompo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb539240-3bd5-40c7-9140-bf1cc36a63f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e7b881f-66dd-4ab4-a418-55ab7f1dbcca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200714_vasut_vonat_mav_gysev_keses_sorompo","timestamp":"2020. július. 14. 11:45","title":"Kiszámoltuk, melyik Magyarország legproblémásabb vasútvonala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0acdd407-a5e4-4de0-984c-819df30f9841","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A villamosmérnök végzettségű tévés 49 éves volt.","shortLead":"A villamosmérnök végzettségű tévés 49 éves volt.","id":"20200714_Meghalt_Grant_Imahara_az_Allitolag_egykori_musorvezetoje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0acdd407-a5e4-4de0-984c-819df30f9841&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c2e1607-20e8-4dd4-b29a-ff23bd356568","keywords":null,"link":"/tudomany/20200714_Meghalt_Grant_Imahara_az_Allitolag_egykori_musorvezetoje","timestamp":"2020. július. 14. 09:59","title":"Meghalt Grant Imahara, az Állítólag egykori műsorvezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]