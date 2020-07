Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"de503835-57b2-42be-a80a-75732d4d9a96","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a Sony meghallhatta a rajongók óhaját, miszerint jó lenne, ha több PlayStation 5 készülne az eredetileg tervezettnél.","shortLead":"A jelek szerint a Sony meghallhatta a rajongók óhaját, miszerint jó lenne, ha több PlayStation 5 készülne az eredetileg...","id":"20200715_sony_playstation_5_ps5_gyartasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de503835-57b2-42be-a80a-75732d4d9a96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f606dcb1-e27a-4541-bddf-90ea926a852f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200715_sony_playstation_5_ps5_gyartasa","timestamp":"2020. július. 15. 16:03","title":"Akkora az érdeklődés a PlayStation 5 iránt, hogy megduplázza a gyártást a Sony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edaf7ead-8ce6-4c55-b6bd-89cdea4b9c8f","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A Kaleta-botrány bűnügyi, jogi és politikai aspektusain túl felveti a kérdéseket, mi is a pedofília, betegség-e, kik a pedofilok, hogyan védheti meg magát tőlük a társadalom, megoldás-e kémiai kasztrálásuk.","shortLead":"A Kaleta-botrány bűnügyi, jogi és politikai aspektusain túl felveti a kérdéseket, mi is a pedofília, betegség-e, kik...","id":"202029_ha_kezelesbe_veszik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=edaf7ead-8ce6-4c55-b6bd-89cdea4b9c8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a133232-8133-41b8-b4ed-9399da39ea68","keywords":null,"link":"/360/202029_ha_kezelesbe_veszik","timestamp":"2020. július. 16. 16:30","title":"\"A pedofília függőség, mint az alkoholizmus, nem múlik el, de kordában tartható\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f453199-3354-4079-8b4d-7a8b9fcac00e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Legalább augusztus közepéig veszélyhelyzet lesz Romániában.","shortLead":"Legalább augusztus közepéig veszélyhelyzet lesz Romániában.","id":"20200715_veszelyhelyzet_Romania_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f453199-3354-4079-8b4d-7a8b9fcac00e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08359f1b-834c-4722-8c14-fba2fcf35c1c","keywords":null,"link":"/vilag/20200715_veszelyhelyzet_Romania_jarvany","timestamp":"2020. július. 15. 20:57","title":"Egy hónappal meghosszabbították a veszélyhelyzetet Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Minden második elhunyt a kórházban kapta el a koronavírust Magyarországon. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Minden második elhunyt a kórházban kapta el a koronavírust Magyarországon. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20200717_Radar360_Elmarad_a_tuzijatek_a_fesztivalok_sorsa_bizonytalan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e9b9626-f1b2-4890-a04b-e86b6fdfc4da","keywords":null,"link":"/360/20200717_Radar360_Elmarad_a_tuzijatek_a_fesztivalok_sorsa_bizonytalan","timestamp":"2020. július. 17. 07:52","title":"Radar360: Elmarad a tűzijáték, a fesztiválok sorsa bizonytalan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b18e7cb3-6f0a-4867-9fcf-1247c4382457","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ráadásul a rajta lévő rendszám nem is hozzá tartozott. ","shortLead":"Ráadásul a rajta lévő rendszám nem is hozzá tartozott. ","id":"20200716_Megint_fogtak_egy_szurrealisan_megparkolt_teherautot_az_M7esnel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b18e7cb3-6f0a-4867-9fcf-1247c4382457&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36f465d3-fd3f-4e01-9410-5fbb54609b03","keywords":null,"link":"/cegauto/20200716_Megint_fogtak_egy_szurrealisan_megparkolt_teherautot_az_M7esnel","timestamp":"2020. július. 16. 08:59","title":"Megint szürreálisan megpakolt teherautót fogtak az M7-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dd2df3f-fbc2-4063-ac8c-8043abf3365b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A HVG információi szerint Mester Csaba ügyvéd kilép a Fehér Liliom Egyesületből. A lap a Fókuszban azt írja, Orbán Viktorék szimpla PR-akciót kanyarítottak abból a felismerésből, hogy a társadalom sokkal súlyosabban ítéli meg a gyerekek bántalmazását, mint ahogy az a kormány tetteiből és az álláspontját tükröző büntetőjogszabályokból következik. ","shortLead":"A HVG információi szerint Mester Csaba ügyvéd kilép a Fehér Liliom Egyesületből. A lap a Fókuszban azt írja, Orbán...","id":"20200715_Kaleta_Gabor_Mester_Csaba_feher_liliom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7dd2df3f-fbc2-4063-ac8c-8043abf3365b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"060c0d4c-f8e0-41d1-b8b5-15072bffb438","keywords":null,"link":"/itthon/20200715_Kaleta_Gabor_Mester_Csaba_feher_liliom","timestamp":"2020. július. 15. 15:50","title":"Kaleta Gábor ügyvédje kilép a szexuális abúzust átélt gyerekeket segítő egyesületből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6519aa26-d544-4e1c-ac06-73537e9d6bfe","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A ViacomCBS azonnal megvált a népszerű műsorvezetőtől, aki egy podcastban zsidó összeesküvés-elméleteket fejtegetett. ","shortLead":"A ViacomCBS azonnal megvált a népszerű műsorvezetőtől, aki egy podcastban zsidó összeesküvés-elméleteket fejtegetett. ","id":"20200715_Nickelodeon_musorvezeto_antiszemita","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6519aa26-d544-4e1c-ac06-73537e9d6bfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5abb14d-c409-4d4c-b0a2-5626db84a078","keywords":null,"link":"/kultura/20200715_Nickelodeon_musorvezeto_antiszemita","timestamp":"2020. július. 15. 18:17","title":"Antiszemita megjegyzések miatt rúgták ki Nick Cannont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f664207f-2dc2-4f50-a91d-66790f57cec9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sűrűn kell majd cserélgetnie a lemezeket telepítéskor annak, aki fizikai változatban vásárolja meg a Microsoft repülős játékát, az új Flight Simulatort.","shortLead":"Sűrűn kell majd cserélgetnie a lemezeket telepítéskor annak, aki fizikai változatban vásárolja meg a Microsoft repülős...","id":"20200716_microsoft_flight_simulator_dvd_repulos_jatek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f664207f-2dc2-4f50-a91d-66790f57cec9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9258477-c702-485c-93ee-5307c627425e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200716_microsoft_flight_simulator_dvd_repulos_jatek","timestamp":"2020. július. 16. 12:03","title":"10 DVD-n adja ki a Microsoft a vadonatúj repülős játékát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]