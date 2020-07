Ilyen még nem volt okostelefon bejelentésekor – állítja a OnePlus. Újdonsága, a OnePlus Nord július 21-i bemutatásához ugyanis a kiterjesztett valóságot (AR) is segítségül hívja. A gyártó ki is adott egy alkalmazást (Androidra és iOS-re), valamint egy útmutatót is. A OnePlus Nord AR alkalmazás olyan eszközökkel működik, amelyek Android 7.0 Nougat vagy újabb verziót futtatnak, és támogatják a Google ARCore-t is. Az iOS 13.1 vagy újabb verziót futtató Apple eszközök is elboldogulnak az appal, feltéve támogatják az Apple ARKit eszközét.

Mindebből következik, hogy számos olyan eszköz van, amelyik nem tud együttműködni az említett alkalmazással. Ez arra késztette a OnePlust, hogy alternatív módszereket osszon meg, hogy minél többen kísérhessék figyelemmel a bemutatót. Carl Pei, a OnePlus társalapítója a OnePlus fórumára posztolt ki egy üzenetet, ami szerint partneri kapcsolatban állnak az Unbox Therapy YouTube-csatornájával, és ott is közvetítik majd a bemutatót, nem csak a hivatalos OnePlus Nord AR oldalon.

A OnePlus más alkotókkal is partneri kapcsolatban áll, akik a saját nyelvükön közvetítik élőben az eseményt. Ezek: Jojol (francia), AlexiBexi (német), Topes de Gama (spanyol) és Andreagaleazzi (olasz).

A Gizmochina értesülése szerint a OnePlus 8 sorozatnál és a régebbi OnePlus 5T-knél kompatibilitási problémák merültek fel az alkalmazással. A OnePlus már megígérte, hogy az APK elérhető lesz a OnePlus 8 sorozat számára, és továbbra is dolgozik a OnePlus 5T megoldásán.

