[{"available":true,"c_guid":"8003ad3b-9761-42fb-9650-83f9fd7d4d31","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Két újabb államban robbant be a járvány, Marylandben május óta nem regisztráltak ennyi új fertőzöttet.","shortLead":"Két újabb államban robbant be a járvány, Marylandben május óta nem regisztráltak ennyi új fertőzöttet.","id":"20200720_egyesult_allamok_koronavirus_jarvany_fertozes_donald_trump","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8003ad3b-9761-42fb-9650-83f9fd7d4d31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e24b0815-b847-4314-a5bb-450e6915f19a","keywords":null,"link":"/vilag/20200720_egyesult_allamok_koronavirus_jarvany_fertozes_donald_trump","timestamp":"2020. július. 20. 06:16","title":"Nem csitul a járvány az Egyesült Államokban, újabb 65 ezer fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d28a0c0-25eb-4aaa-9996-2335585f0e82","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bar Refaeli adóelkerülés miatt került az igazságszolgáltatás hatókörébe.","shortLead":"Bar Refaeli adóelkerülés miatt került az igazságszolgáltatás hatókörébe.","id":"20200721_Eliteltek_a_legismertebb_izraeli_topmodellt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d28a0c0-25eb-4aaa-9996-2335585f0e82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8104086-a45a-4aca-90e9-7de1b8f7ad6b","keywords":null,"link":"/elet/20200721_Eliteltek_a_legismertebb_izraeli_topmodellt","timestamp":"2020. július. 21. 09:46","title":"Elítélték a legismertebb izraeli topmodellt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59a7b859-0872-49a0-857a-d7951e213f29","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az 50 éves férfi kihallgatásra érkezett a kapitányságra.","shortLead":"Az 50 éves férfi kihallgatásra érkezett a kapitányságra.","id":"20200721_kecskemet_rendorseg_halal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59a7b859-0872-49a0-857a-d7951e213f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"522c629f-3f57-4463-94c9-7057de7674bf","keywords":null,"link":"/itthon/20200721_kecskemet_rendorseg_halal","timestamp":"2020. július. 21. 17:36","title":"Meghalt a férfi, aki kiugrott a kecskeméti rendőrség ablakán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfab5d7c-c879-4079-bb2b-abae14cd9ec7","c_author":"Windisch Judit - Sztojcsev Iván","category":"itthon","description":"A koronavírus hazai halálos áldozatai közül 260 kórházi fertőzésként kapta el a betegséget, ami nemcsak önmagában, hanem a korábbi kórházi fertőzési adatokhoz képest is kiemelkedő szám. Ez nem csak magyar jelenség, kérdés azonban, hogy egy esetleges második hullám esetén mit lehet tenni a járvány kordában tartása érdekében. Erre az Emberi Erőforrások Minisztériuma nem válaszolt, ezért szakértőkkel beszéltük át a lehetőségeket. ","shortLead":"A koronavírus hazai halálos áldozatai közül 260 kórházi fertőzésként kapta el a betegséget, ami nemcsak önmagában...","id":"20200720_koronavirus_korhazi_fertozes_masodik_hullam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dfab5d7c-c879-4079-bb2b-abae14cd9ec7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"745ac05f-e074-4329-820c-eee3c415b01b","keywords":null,"link":"/itthon/20200720_koronavirus_korhazi_fertozes_masodik_hullam","timestamp":"2020. július. 20. 06:30","title":"A koronavírus kórházi fertőzésként is pusztítóbb, mint az eddigiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"770b41b9-204b-4ffa-bf99-4f91017618b5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A jegesmedvék sebezhető természetvédelmi besorolása nem tükrözi az állatok helyzetét egy új kutatás szerint. Azok ugyanis 2100-ra teljesen eltűnhetnek.","shortLead":"A jegesmedvék sebezhető természetvédelmi besorolása nem tükrözi az állatok helyzetét egy új kutatás szerint. Azok...","id":"20200721_jegesmedve_kihalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=770b41b9-204b-4ffa-bf99-4f91017618b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b99f991a-94bf-456f-a5d2-f76b80ede9da","keywords":null,"link":"/zhvg/20200721_jegesmedve_kihalas","timestamp":"2020. július. 21. 11:45","title":"Még ebben a században kihalhatnak a jegesmedvék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc2155ef-8949-42ab-81f7-40a096f24aa6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint két évtized elteltével mintegy 370 hibát javítottak ki a Team17 fejlesztői a Worms Armageddonban, de emellett több izgalmas újdonságot is készítettek a játékhoz.","shortLead":"Több mint két évtized elteltével mintegy 370 hibát javítottak ki a Team17 fejlesztői a Worms Armageddonban, de emellett...","id":"20200720_worms_armageddon_frissites_team17","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc2155ef-8949-42ab-81f7-40a096f24aa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8b0f198-c03a-4ea1-8a50-bd9f3d85eaa6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200720_worms_armageddon_frissites_team17","timestamp":"2020. július. 20. 11:03","title":"21 év után komoly frissítést kap a Worms Armageddon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4d87167-b3c8-41a1-8f79-c74968f2215d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tavalyi évhez képest júniusban 51 százalékkal több munkanélküli volt Magyarországon, tömegek maradtak jövedelem nélkül.","shortLead":"A tavalyi évhez képest júniusban 51 százalékkal több munkanélküli volt Magyarországon, tömegek maradtak jövedelem...","id":"20200720_munkanelkuliseg_allaskereso","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4d87167-b3c8-41a1-8f79-c74968f2215d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35cf0305-067e-405a-96b9-69a5fa3feff2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200720_munkanelkuliseg_allaskereso","timestamp":"2020. július. 20. 15:17","title":"Már 376 ezer munkanélküli van Magyarországon, 176 ezren egy fillért sem kapnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a52271b-cfd5-41b0-ad72-6fa031718b38","c_author":"Serdült Viktória - Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Negyedik napjához érkezett az Európai Unió következő hétéves költségvetéséről szóló tárgyalásmaraton, az állam-és kormányfők 1824 milliárd euróról, jelenlegi árfolyamon a magyar GDP majdnem 14-szereséről alkudoznak. A kialakult törésvonalak Orbán Viktor malmára hajthatják a vizet: a jelenlegi javaslat szerint ugyanis nemcsak a jogállamisági feltételhez kötés maradna ki a határozatból, de az is, hogy ehelyett megerősíthetik az Európai Számvevőszék jogköreit.","shortLead":"Negyedik napjához érkezett az Európai Unió következő hétéves költségvetéséről szóló tárgyalásmaraton, az állam-és...","id":"20200720_Orban_unios_csucs_koltsegvetes_Brusszel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a52271b-cfd5-41b0-ad72-6fa031718b38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"144538b6-7a03-4a8d-8115-c97249d05aa2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200720_Orban_unios_csucs_koltsegvetes_Brusszel","timestamp":"2020. július. 20. 16:00","title":"Orbán háborút nem, de jogállamisági csatát nyerhet Brüsszelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]